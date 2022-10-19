Bir gazeteci kaybettik…

Tam bir basın emekçisiydi sevgili Cenap.

Bir elinde telefon, öteki elinde telsiz…

Gündüz gece farketmezdi. Nereden haber kokusu olursa oraya koşar, çalıştığı gazeteye yetiştirmeye çalışırdı.

Güleç yüzlü, esprili, dağınıktı.

Adana’dan gelmişti.

Bir sabah çalıştığım yerdeki odama geldi. Yalnız odama girmedi, çalışma arkadaşım, dostum, kardeşim olarak gönlüme girdi.

“Beni dedi, Milliyet Adana bürosundan Alaattin Kutlu gönderdi. Adnan’a yeğenim olduğunu söyle, sana yardım eder.”

Alaattin ağabeyi Milliyet’te çalışırken tanımıştım. Çok severdim.

Cenap’ı aldım, Dündar Çiğit ve Cevat Çetin’e götürdüm. O zaman ilk Özgür Kocaeli’yi yönetiyorlardı.

Ertesi gün bana teşekküre geldi. İşe alınmıştı.

Sonraki yıllarda Genel Yayın Müdürlüğüne geldiğimde birlikte Kocaeli Gazetesi’nde çalıştık.

Onunla en çok uğraşan yazı işleri müdürümüz rahmetli Cevat Çetin’di. Çoğu zaman haber yüzünden “şekerim” ile başlayan fırçalar yer, kızarır bozarır ama karşı çıkmazdı.

Cevat’ı çok severdi.

Aslında herkesi çok severdi. Çok da sevilirdi. Tüm dağınıklığına rağmen çalışma arkadaşı sevgili Ahmet Serimer ile gazetenin gözü kulağıydılar.

Cenap’ın bir de Amerika macerası oldu. GreenCard peşine düştü ve aldı. Bu işte hamisi eşim Tülay oldu. Tülay’ın yeri onun için bambaşkaydı.

Önemli konularda bizi arar, danışırdı.

Meslekteki hizmetleri nedeniyle sürekli basın kartı aldı. Onun için bu onurların en güzeliydi.

Emekli oldu, ama fotoğraf makinası ile telsizini elinden bırakmadı.

Önce tek varlığı anacığının kaybıyla yıkıldı. Sonra entübe edilmesine rağmen kurtuldu.

Bu iki felaket galiba onu yıktı.

O onurlu, dürüst bir gazeteciydi.

Onu iyi bir insan, mesleğini hakkıyla yerine getiren bir meslektaşımız, sevecen ve vefalı kardeşimiz olarak her zaman hatırlayacağız.