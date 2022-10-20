İkili öğretim ile ilgili ciddi şikayetler var

Önceki gün Körfez Yarımca’da bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nin, okulların açılmasıyla birlikte tadilata girdiğini, buradaki öğrencilerin ise Petkim Ortaokulu’na yönlendirildiğini dile getirmiştim. Bu yönlendirmenin ardından okulda mecburen ikili öğretime geçildi. Kalabalıklaşan ve ikili eğitime geçen Petkim Ortaokulu’nda öğrencilerin yaşadığı sıkıntılardan bahsederken, en önemli sıkıntının son ders zilinin 19.15’te çalması olduğunu yazmıştım. Çünkü o saatte hava kararıyor ve çocukların eve gidebilmesi, kendilerine vakit ayırabilmeleri güçleşiyor.

Bu yazının ardından birçok veli gazetemize ulaştı ve bu durumun sadece bu okulda değil, farklı okullarda da yaşandığını söyledi.

Herkes için en önemli sorun ise öğrencilerin okuldan çıkış saati...

Gölcük İhsaniye Anadolu Liseside, Körfez İGSAŞ Ortaokulu da aynı sorunu yaşıyormuş.

Veliler bu durumdan rahatsız.

“İGSAŞ Ortaokulu olarak aynı kaderi paylaşıyoruz. Çocuklarımız, Oruç Reis Lisesi’yle aynı binada sabahçı- öğlenci şekilde eğitim görmeye çalışıyor. Okuldan 19:20’de çıkan çocuklarımız, karanlıkta kamyonların tırların arasından geçip eve geliyorlar. Her gün yüreğimiz ağzımıza geliyor” diyen bir veli, bu sıkıntılarını duyurmak istiyor.

Önyargılı davranmak istemiyorum ama inşaat veya tadilat yapmak için en uygun mevsim olan yaz dönemini es geçip, okulların açılmasıyla birlikte okullarda tadilat yapılmasına bir anlam veremiyorum.

Teknik biri değilim, işleyişe de hakim değilim ama mantık yürüttüğümüzde 3 aylık tatilde başlanmayan bu inşaatlara neden okullar açıldıktan sonra başlanılıyor? Bunun cevabını velilerle birlikte bende almak istiyorum.

Bağlanmayan internet faturası yüzünden icralık olmuş

Karamürsel ilçesinde ikamet eden Mustafa Özgün isimli bir vatandaşımız hayatında ilk defa icralık olmuş. Üstelik almadığı bir hizmetin bedeli yüzünden…

Mustafa Özgün başından geçen olayı şöyle anlatıyor; “Bir ay önce telefonum çaldı,Yöntürk Firması tarafından arandım, sınırsız internet hizmeti karşılığında 120 TL ödeyeceğimi söylediler. Bende fiyat uygun gelince kabul ettim. Beni ikna eden bir diğer vaat de, bu hizmetin herhangi bir taahhüt içermemesi olmuştu. Ancak internet kurulumum yapılmadı. Ben de Türk Telekom’dan hizmet almaya başladım. Ama hiç kullanmadığım, kurulumu bile yapılmayan internet için Yöntürk’ten 300 TL fatura geldi. Doğal olarak ödemedim çünkü o hizmeti almamıştım. Son ödeme tarihi iki gün geçtikten sonra ise bir avukat tarafından arandım. Faturanın icraya verileceği söylendi. Mecburen gittim ve kullanmadığım faturanın bedelini yatırdım.”

Atakan Yavuz’un Instagram hesabı çalınmış

Körfez Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz’a ait sosyal medya hesabı çalınmış. Art niyetli kişiler tarafından ele geçirilen, dolandırıcıların eline geçen hesapla ilgili Atakan Yavuzda yeni hesabından ve diğer sosyal medya ağlarından bir paylaşım yaparak, çalınan hesabından gelen mesajların dikkate alınmamasını istedi.

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Ayva Festivali yapılacak

Kartepe Belediyesi 4’üncü geleneksel “Eşme Ayva Festivali”ni düzenliyor. 23 Ekim Pazar günü Eşme Sahili’nde düzenlenecek olan festival programında çocuklar için sahne gösterileri, en güzel ayva yarışması, en güzel ayva yemekleri yarışması ve ödül töreni etkinlikleri yapılacak. Festivalin başlama saati ise 12.00 olarak belirlendi.