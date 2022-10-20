Firmalar Ar-Ge’ye harcadıkları parayı faturalara yansıtmamalı!

Kısa adı Ar-Ge olan araştırma-geliştirme faaliyetleri hızla artıyor. Firmalar Ar-Ge harcamalarına her geçen daha fazla kaynak aktarıyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ar-Ge araştırmalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bu verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Açıklanan verilere göre, Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 26 milyar 965 milyon TL artarak 81 milyar 922 milyon TL'ye yükseldi.



**



Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2020 yılında %1,09 iken, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL'lik GSYH içindeki oranı %1,13'e yükseldi.



**

TÜİK verilere göre, Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler %70,7 ile en büyük paya sahip olurken, bunu %23,7 ile yükseköğretim takip etti. Kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan Ar-Ge harcamalarının da dâhil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise %5,6 oldu. Ar-Ge harcamaları içerisinde personel harcamaları %49,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ar-Ge harcamalarının 2021 yılında %62,4'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet Ar-Ge harcamalarının %25,1'ini, yükseköğretim %10,6'sını, yurt dışı kaynaklar %1,9'unu ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak %0,04'ünü finanse etti.



AR-GE PERSONELİ



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ar-Ge personeli öğrenim durumuna göre incelendiğinde, Ar-Ge personelinin %34,9'unun lisans eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla %31,2 ile doktora veya eşdeğeri, %24,3 ile yüksek lisans, %4,8 ile meslek yüksekokulu ve %4,8 ile lise ve altı kategorileri takip etti. TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla; %48,0 ile lisans, %20,7 ile yüksek lisans, %18,3 ile doktora veya eşdeğeri, %6,7 ile meslek yüksekokulu ve %6,3 ile lise ve altı eğitim düzeyi şeklinde oldu.

ANKARA BÖLGESİ

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2021 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının %31,9'unu gerçekleştiren TR51 (Ankara) iken, bunu %28,5 ile TR10 (İstanbul) ve %9,8 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.



Toplam Ar-Ge personel sayısının %29,5'i TR10 (İstanbul), %19,3'ü TR51 (Ankara) ve %8,0'ı TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 57 milyar 884 milyon TL Ar-Ge harcamasının %52,9'u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının %85,2'si, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip olan girişimler tarafından yapıldı.



YÜKSEK TEKNOLOJİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 2021 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 32 milyar 773 milyon TL Ar-Ge harcamasının %47,5'inin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu oran 2015 yılında %35,3'tü. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının %39,6'sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, %8,3'ü orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve %4,6'sı düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.

**

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2021 yılında en fazla araştırmacının 24 bin 630 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 16 bin 720 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler takip etti. TZE cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla değerin 22 bin 299 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu saptandı.

**

Şu bir gerçek ki; Firmaların Ar-Ge çalışmalarını önemsiyorum. Yeni fikirler, yeni girişimler her zaman önemli. Ama firmalar Ar-Ge çalışması yaparken, Ar-Ge çalışmasına harcadıkları parayı vatandaşa yüklememeleri lazım. Zira, basına yansıdığına göre elektrik dağıtım şirketleri Ar-Ge harcamasına yaptıkları parayı, faturaya yansıtmış.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DÖRT İNSANDAN UZAK DURULMALIDIR

1-İyiliği inkar edecek kadar nankör olan insandan.

2-Doğruyu göremeyecek kadar kör olan insandan.

3-Yanlışı savunacak kadar cahil insandan.

4-İnsanların acısından ve çaresizliğinden zevk duyan insanlardan.

Xxxxxxxxxxx

İŞ DÜNYASI KİTAPLARI

İyi yatırımcının 6 özelliği

1)Haber akışından etkilenmemek

2)Kendi analizini yapmak

3)Mevcut piyasa şartlarını değil geleceği değerlendirmek

4)Araştırmacı olmak

5)Gerçek sayısal veriye dayalı hareket etmek

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KONUŞAN KİTAP

Sevgili ölüm, henüz yaşamadım. (MaxFrisch)

XXXXXXXXX

GÜNÜN SÖZÜ

"Bir insanın olgunluğu, onun öfkesini ne kadar yönetebilmesinden anlaşılır. Olgun insan kızmayan değil, öfkesini iyi yönetebilen insandır." (Doğan Cüceloğlu)

XXXXXXXXX

İYİ PSİKOLOJİ

Duyguların altında yatan bazı korkular.

Xxxxxxxxxxxxx

RAPORLAR

Alkol tüketimi (kişi başı yıllık litre):

-Letonya: 12.90

-Çekya: 12.73

-Fransa 11,44

-İspanya 10.72

-Almanya 10.56

-İngiltere 9,80

-Amerika 8.93

-Kanada 8,00

-Rusya 7,29

-Çin 4,48

-Kolombiya 4,09

-Hindistan 3,09

-İsrail 3,07

-BAE 2,03

-Türkiye 1,18

-Pakistan 0,04

XXXXXXXXXXXXXX