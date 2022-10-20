SAVAŞLAR VE MİMOZALAR üzerine…

Kitabı ilk elime aldığımdaismi çok hoşuma gitti.“SAVAŞLAR VE MİMOZALAR” ve ilk aklıma Lev Tolstoy’un “Savaş ve Barış” adlı romanı geldi. O hevesle kitabın kapağını açıp karıştırmaya başladığımda kitabın önsözünde yazar da bundan bahsediyordu. “Etkisinde kaldığım için bu ismi koydum” diye. Aynı hevesle, aynı istekle“ Bir klasikle karşılaşır mıyım?”diye okumaya başladım kitabı.

Yazar Nilda Uluğ’un üçüncü ve diğer anı kitaplarından sonra ilk romanı. Daha önceki kitaplarından da burada bahsetmiş ve başarılı bulduğumu söylemiştim. Kısa sürede yazılan üç kitap. Belki anı kitapları geniş bir zamana, yıllara yayılmış olabilir ama bu son romanı günümüzde yaşanan bir savaş üzerinden yazılmış. O yüzden kısa bir sürede böyle başarılı bir romanı ortaya çıkardığı için kutluyorum Nilda Uluğ’u.

Tarihte yaşanan savaşları kitaplarda okuduk, araştırdık. Fakat bu kitap bize yakın bir savaşı, günü gününe takip ettiğimiz bir savaşı zihnimizden, gözümüzden kaçanlarla anlatıyor. Ayrıca yaşadığımız olayları henüz savaş sürerken okumak farklı bir duygu olsa gerek.

Roman yedi bölümden oluşuyor.

Konusu ise, yazar üç kişi üzerinden Rusya - Ukrayna savaşını anlatıyor. İki arkadaş olan Zerrin ve Hakan’ın hikayesiyle başlıyor ve savaş başladığında Hakan’ınUkrayna’da üniversite öğrencisi olan kızı Sude’nin savaşın içinden kaçarak Türkiye’ye gelmesiyle devam ediyor.

Kitapta psikoloji var,tarih var ve diğer iki kitabında olduğu gibi felsefe var. Konu, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde geçiyor ve gittikleri yerlerde tanık oldukları festivalleri de anlatıyor. Eskişehir’e gitmediyseniz romanda gidip gezmiş gibi oluyorsunuz. Çeşme ve Alaçatı’da yapılan ot festivallerini ordaymışsınız gibi yaşatıyor. Özellikle klasik romanlardan bahsediyor ve yazarları hakkında küçük tüyolar veriyor bizlere.

Savaşın heyecanını içinizde yaşarken karakterlerin Türkiye’nin farklı yerlerini gezmesi ile sizi de içine çeken, gittikleri yerleri okuyucuya yaşatan bir roman. Aynı zamanda canlı sevgisini içinde barındıran bir roman... Okurken “Evimde bir köpeğim olsa nasıl olurdu” diye düşünmedim değil.

SAVAŞLAR VE MİMOZALAR elinizden bırakmadan okuyacağınız bir kitap. Sizlere daha fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü gerisi sizin okuduklarınız olsun.

22 Ekim 2022 Cumartesi günü Nilda Uluğ’un Kitap Keyfim’de yapılacak imza etkinliğinde yeni kitabı SAVAŞLAR VE MİMOZALAR ile buluşabilirsiniz.

Bu güzel kitabı okumanız dileğiyle.