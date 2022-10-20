TELE 1, “Sansür Yasası”nda varan bir

İktidar, “Sansür Yasası”nın mürekkebi daha kurumadan ilk gövde gösterisini yaptı.

RTÜK, ülkemizin en çok izlenen bağımsız televizyonlarından TELE 1’e üç gün “ekran karartma” cezası verdi.

“Varan bir” dedi…

Cezalar, önümüzdeki günlerde“varan iki”, “varan üç” diye devam edip gidecek.

İktidar, seçime giderken muhalif gazete, radyo, televizyon ve sosyal medyanın canına ot tıkamakta kararlı.

“Farklı ses” duymak istemiyorlar.

Hedefleri, seçime “tek sesli” gitmek.

Bu yöntemle seçim kazanmak

Diyelim ki, iktidar kafaya koydu, ortada satın alamadığı ve kontrol edemediği ne kadar gazete ve televizyon varsa hepsine cezalar yağdırdı, hepsini kapattı.

Yine ne yaptı etti, sosyal medyanın nefesini kesti.

Ortalığı süt liman haline getirip seçime gitti ve seçimi kazandı.

Kazanılan bu seçimin bir değeri olabilir mi?

Bu seçim sonucu, “iç huzuru” sağlayabilir mi?

Dünya, baskı ve korku ikliminde kazanılan bu seçimi “meşru” kabul eder mi?

Amaçları, böyle bir Türkiye mi?

Sadece kendilerinin yaşama hakkının bulunduğu, farklı düşünenlerin nefes dahi alamadığı bir Türkiye…

Eğer hedef buysa, vah halimize!

Yazık bu millete!

Bugüne kadar verilen demokrasi çabalarına yazık!

Neresinden baksan, sözün bittiği yer

“Ekran karartmak”, bir ülke için “yüzkarası” bir olay.

Bir ülke aleyhine yapılabilecek “en olumsuz” propaganda.

Türkiye’yi kötülemek için “Ülkeyi yönetenler bir televizyona üç gün ekran karartma cezası verdi” de, başka bir şey söylemene gerek yok.

Şundan emin olun, bu olay, Türkiye’nin uluslararası platformlardaki bütün notlarını daha da aşağı çekecek.

Sen bir taraftan kapı kapı dolaşıp “borç para” dileniyorsun…

Ülke ülke gezip o ülke işadamlarını “Türkiye’de yatırım yapmaya” davet ediyorsun…

Şöyle kalkınıyoruz, böyle uçuyoruz diye hava atıyorsun…

Sonra da “basına sansür” yasasını çıkarıp, ilk iş olarak da TELE 1’in ekranını karartıyorsun.

Bu, “Bana borç para vermeyin” demek.

Bu, “Gelip benim ülkemde yatırım yapmayın” demek.

“Ekran karartma” kararının başka anlamı yok.

TELE 1’e verilen bu ceza, aslında kanalın sahibine, çalışanlarına, izleyenlerine verilen bir ceza değil.

Bu ceza, tüm Türk milletine verilen bir ceza.

O kanalı izleyen izlemeyen herkes, kurumsal olarak devletimiz, bu cezadan zarar görecek.

Elle tutulur tarafı yok

Çıkarılan “Sansür Yasası”nın ve TELE 1’e verilen “ekran karartma” cezasının inanın elle tutulur bir tarafı yok.

Bunu anlamak için hukukçu olmaya da gerek yok.

Basit bir soru…

Bir ülkenin yasaları, o ülkenin anayasasına aykırı olabilir mi?

Olamaz…

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ne yazıyor?

Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Eee, anayasamızda bu maddeler dururken sen nasıl olur da anayasaya aykırı yasa çıkarırsın ve anayasaya aykırı uygulama yaparsın?

Tabii, sen “Ben anayasa filan dinlemiyorum” diyorsan, o başka.

RTÜK’ün TELE 1’e üç gün ekran karartma cezası vermesi, düpedüz anayasal bir suç.

“Fikir hürriyeti” cezalandırılıyor.

“Halkın haber alma hakkı” ortadan kaldırılıyor.

Sonra, cezaya neden olan bir milletvekilinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili eleştirel sözleri.

Ne yani, devletin kurumları eleştirilemez mi?

Veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “dokunulmazlığı” mı var?

“Milletvekili kürsü dokunulmazlığı”na ne oldu?

Bir şey daha…

RTÜK’e “yargı” görevi ne zaman verildi?

Cezayı mahkemeler verir, idare uygular.

Burada RTÜK, hem savcı, hem hâkim, hem de uygulayıcı.

Ülkemizin getirildiği noktaya bakar mısınız?

TELE 1’in yanındayız

Bizim anlayışımıza göre, bir gazeteyi sadece okurları, bir televizyonu da sadece izleyenleri kapatabilir.

Okunmazsa “gazete”, izlenmezse “televizyon kanalı” kendiliğinden kapanır.

Bunun dışında demokrasilerde ülkeyi yönetenler gazete kapatamaz, televizyon karartamaz.

Karartma cezası verilerek mağdur edilen TELE 1’in kendi çapımızda her zaman yanındayız.

“Sansür Yasası” ve uygulamalarına karşıyız.

Demokrasinin özü ifade özgürlüğüdür, ifade özgürlüğünün temelinde ise “basın özgürlüğü” vardır.

Basını özgür olmaya bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Çıkarılan yasa ve ilk uygulaması, demokrasi tarihimizde “kara bir leke” olarak yer alacaktır.