Hudut karakolunda Fransızca

Ben, İ.Ü. Orman Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra Zonguldak’ın şirin ilçesi Ulus’da (Şimdi Bartın’ın ilçesi) çalıştım ve 1970 Eylül ayında Kars-Subatan Hudut Taburunda, Asteğmen olarak askerlik görevime başladım. Beni Rusya hududunu oluşturan (Ermenistan Rusya toprağıydı) Arpaçay’ın kenarında, Digor’a bağlı bir Hudut Karakolunun komutanı yaptılar. Yanında köy olmayan bir karakol, 25 kadar asker… Rusların sınır kulesi ile aramızda sadece Arpaçay. Kuzeyde, sırtında karlı dağlarla Leninakan şehri ve güneyde, çok uzaklarda, tepesi hep karlı muhteşem Ağrı dağı.

Oraya giderken büyük kısmı Fransızca öğrenimle ilgili bir bavul dolusu kitap götürmüştüm. Sınırda yayan veya at sırtında dolaşıyor, boş zamanlarımda askerlerimle futbol oynuyor, odamda Fransızca çalışıyordum.

Yabancı dil çalışmak için son derece uygun bir ortam… Sessiz ve sakin…

Askerlik hizmetim 1971 Eylül ayında bitti. Bundan sonra orman mühendisi olarak Koyulhisar, Çatalzeytin ve Kastamonu’da çalıştım. Ama aklım hep Fransızca dilini kullanabileceğim bir alanda çalışmak. Bu dileğim 1975 yılında gerçekleşti ve İzmit’te bulunan Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsüne tayin edildim. Yabancı dilin son derece gerekli olduğu bir çalışma alanı. Öğrenebildiğim Fransızcamı kullanabileceğim için sevinçten uçuyorum. Beni Entomoloji Bölümüne verdiler. Bu bölüm, zararlı böceklerin yaşam tarzını, hangi şartlarda ağaçlara zarar verdiğini ve onlara karşı mücadeleyi araştırıyor.

Daha ilk gün Enstitü Kütüphanesine gittim ve entomoloji konusundaki Fransızca yayınları aldım. Onlardan çeviriler yapmaya başladım. Bunu yaparken hem entomoloji ve hem de gramer açısından önemli cümle ve deyimleri ayrı bir deftere yazıyordum. Böylece entomoloji alanına özgü Fransızca deyimleri ayrıca öğreniyordum. Bu cümleleri sık sık okuyor, böylece çalıştığım konuda bilgimi arttırmanın yanı sıra Fransızcamı ilerletiyordum. Birkaç ay sonra öyle bir duruma geldim ki entomoloji konusunda yazılmış Fransızca yayınlardan, sözlük kullanmadan tercümeler yapıp Türkçe metinlerini yazar oldum.

Sene 1979. Bakanlıktan bir evrak geldi: İtalya Hükümeti, konusu fark etmeksizin yüksek öğrenim görmüş kişilere, bilgi ve görgülerini arttırmaları için bir yıl boyunca İtalya’da burs verecek, yani aylık ödeyecek.

İnanmayacaksınız ama içlerinde, arya söyleyen sanatçılar da olan yüzlerce aday Milli Eğitim Bakanlığında kurulan bir heyet tarafından mülakata tabi tutuldu. Adaylardan, İtalya’ya neden gitmek istediklerini, bildikleri yabancı dilden (İngilizce, Fransızca ve Almanca) sözlü olarak anlatmaları ve soruları cevaplamaları isteniyordu. Ben Fransızca olarak, Türkiye’de, hızlı gelişen orman ağaç türlerinin kullanılmasını önleyen zararlı böceklerin önemine ve mücadelesine değinen bir sunum yaptım. Okuyup tercüme ettiğim bilimsel yayınlardan edindiğim deyimleri de kullanarak bu konuda İtalya’da yapmak istediğim çalışmayı anlattım. Bunu yaparken kullandığım Fransızca bütün deyimler, heyette yer alanların belki de hiç duymadıkları bilimsel nitelikteydi.

Ama itiraf edeyim; yaptığım sunum, o heyette yer alanlar için çok ilginçti ve onların görüşlerini belirtmeleri için özel deyimler gerektiriyordu. Bu durum benim işimi kolaylaştırmıştı.

Seçilmiştim ve bütün Türkiye’den seçilen 6 kişi arasına girmiştim. Beni Ankara’ya çağırdılar. İtalyan misyon, gideceğim kurumda çalışmalara daha kolay adapte olabilmem için İtalyanca öğrenmemin de uygun görüldüğünü bildirildi. Bu nedenle, İtalya’da 2 ay kadar Perugia kentinde, İtalyanca Dil eğitimi konusunda dünya çapında tanınan ”Universita Italiana per Stranieri”de kurslara katılmam için gereken işlemler yapıldı.

İstanbul’dan doğrudan Perugia’ya gittim ve benim dışımda seçilmiş arkadaşlarla tanıştım. Çok tuhaf ama, seçilen 6 kişiden Üniversitelerin kadrosu dışından seçilen tek kişi bendim.

Artık Fransızcadan sonra İtalyanca da hayatıma girmişti.