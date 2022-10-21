Eşref Fakıbaba ve siyasette etik davranış

Türk siyaseti önceki gün son derece şık bir “milletvekili istifasına” tanıklık etti.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba, “partisinden” ve “milletvekilliğinden” istifa etti.

İstifaya “şık” demem, bundan.

Belleğimi yokladım, bugüne kadar hangi partiden olursa olsun bir milletvekilinin istifa ederken böylesine “etik davranış” gösterdiğini hatırlayamadım.

Fakıbaba, partisinden istifa etmeyi kafasına koymuş, ama “AKP’li seçmenin oylarıyla seçildiği milletvekilliğine devam etmeyi” kendisine yakıştıramamış.

Vicdanı el vermemiş…

Etik bulmamış…

Doğru olan bu!

Fakıbaba, bu hassasiyetini istifa açıklamasında şöyle belirtiyor:

“AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum.”

İstifadaki bu ayrıntıyı öğrendiğimde, “Bravo Fakıbaba’ya” dedim.

“Parti değiştirmek” böyle olur.

Sen “A” partisinden seçil, “A” partisinin seçmenleri sana oy verip parlamentoya göndersin, bir süre sonra sen tut “B” partisine geç.

Hatta Mehmet Ali Çelebi’nin yaptığı gibi, ikinci parti de kesmesin, oradan da istifa edip üçüncü bir partiye kapağı at.

Bu davranışın “etik” bir tarafı var mı?

Çelebi’yi örneklemeyi sürdürürsek…

Çelebi’yi CHP listesinden milletvekili adayı gösteren kim?

Kemal Kılıçdaroğlu…

Kimlerin oylarıyla milletvekili seçilmiş?

CHP’li seçmenlerin…

Çelebi, şimdi nerede?

AKP’de…

“Kendini bilen bir insana” yakışacak bir davranış mı bu?

Nerede vefa?

Nerede vicdani sorumluluk?

İyi oldu…

Türk siyaseti, bir gün arayla “iki milletvekili istifasına” tanıklık etti ve aradaki farkı gördü.

Fakıbaba, hem partisi AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa etti, İYİ Parti’ye katılacağını söyledi.

CHP’den milletvekili seçilen Çelebi, arada Memleket Partisi durağına da uğradıktan sonra, AKP’ye geçti.

Yani “milletvekilliğini” de AKP’ye taşıdı.

Çelebi’nin yaptığı, İzmir’deki CHP’li seçmene “saygısızlık” değil mi?

Gasp ettiği CHP’li seçmenin oylarını götürüp AKP’ye satmak değil mi?

Her neyse, Fakıbaba da Çelebi de bu davranışlarıyla Türk siyaset tarihindeki yerini alacak.

Fakıbaba “etik davranışıyla”, Çelebi ise “vefasızlığı ve oy gaspıyla” anılacak.

Fakıbaba’nın istifası ve AKP’de kırılma

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AKP’liler Eşref Fakıbaba’nın istifasını “görmezlikten ve duymazlıktan” geliyorlar, “önemli değil” tavrını sürdürüyorlar.

Ama bence bu istifa çok önemli.

Çünkü Fakıbaba, “sıradan bir AKP milletvekili” değil.

Fakıbaba, 2009’da “AKP’ye rağmen” seçimi kazanıp Şanlıurfa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmayı başarmış bir kişi.

Özetleyeyim…

Fakıbaba 2003 yılında AKP’ye üye oluyor, 2009 seçimlerinde belediye başkanlığına aday olmak istiyor, ancak partisi bir başkasını aday gösteriyor.

Fakıbaba da AKP’den istifa edip, belediye başkanlığına “bağımsız” aday oluyor ve seçimi kazanıyor.

Daha sonra tekrar AKP’ye dönüyor ve bir süre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yapıyor.

Fakıbaba, Şanlıurfa’da bir fenomen.

Öyle parası pulu köyleri olan bir aşiret reisi filan da değil.

Bir memur emeklisi…

Bölgenin en önemli siyasi isimlerinden biri.

Eşref Fakıbaba’nın istifası, seçim öncesi AKP’de beklenen kırılmanın bence ilk işareti.

“AKP’den kimse istifa edemez, çünkü herkesin dosyası var” iddiası, bu istifa ile artık geçerliliğini kaybetti.

“Korku duvarı” tamamen yıkıldı.

Bu istifa yol olacak ve Fakıbaba’yı diğer bazı isimlerin istifası izleyecek.

Siyaset hareketleniyor ve şenleniyor.

Dileyelim ki, bu hareketlilik Türk siyasetinde taşların yerli yerine oturmasını sağlasın.

Dileyelim ki, ülkemiz ve milletimiz, yeni bir yönetim kadrosuyla huzura kavuşsun.