AKP’li İsmail Yıldırım, İlçe Danışmada günah çıkardı!

AKP Karamürsel İlçe Danışma Meclis Toplantısı önceki gün yapıldı. Toplantıda soğuk rüzgarlar mı esecekti, yoksa normale mi dönülmüştü? Herkes bu sorunun cevabını arıyordu…

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evine giden bir şahıs, İsmail Yıldırım’ın evde olmadığı, ancak eşinin evde olduğu sırada evin önünde iddialara göre hakaret etmişti… Sonrasında bu şahıs ev hapsi ile cezalandırılmış, daha sonra da ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TELEVİZYONDAN SİTEM ETTİ

İşte bu olayın ardından AKP’li İsmail Yıldırım, bir yerel televizyona çıkarak kendisini ne il, ne de ilçe başkanın aradığını, geçmiş olsun dileklerinde bulunulmadığını anlatarak, bu konudaki sitemlerini belirtmiş, bundan sonra il ve ilçe başkanıyla ilişkisinin mesafeli olacağını söylemişti. Yıldırım’ın bu konuşmasını, gazetemizde manşet yapmış, kamuoyunu bilgilendirmiştik.

SİTEM ETTİKLERİYLE MESAFELİ

Karamürsel’de konuşulanlara göre bu olayın ardından İsmail Yıldırım, sitem ettikleriyle birçok yerde karşı karşıya gelmiş, ancak geldikleri yerde mümkün olduğunca uzak durmuş, hatta konuşmayarak oradan ayrıldığı ifade ediliyor.

TOPLANTIDA SOĞUK RÜZGARLAR

AKP Karamürsel İlçe Danışma Meclis Toplantısı önceki gün Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıdan aldığım bilgilere göre Danışma Meclisi’nde Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile sitem ettikleri arasında yine soğuk rüzgarlar esmiş. Yıldırım’ın soğuk davrandığı ve hala kırgın olduğu yaptığı konuşmada belli ettiği konuşuluyor.

SAİT METE-İSMAİL YILDIRIM

Toplantıda ilk olarak AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete konuşmuş. Mete, konuşmasında ilçe başkanı olarak ben ve yönetimim Karamürsel Belediye Başkanımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dese de ortam ısınmamış. Ardından İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin’in aynı şekilde söylemi, yine de ortamı yumuşatmaya yetmemiş.

YILDIRIM’DAN GENÇLERE UYARI

Daha sonra kürsüye gelen belediye başkanı İsmail Yıldırım gelmiş. Yıldırım’ın ne söyleyeceğini herkes çok merak ediyormuş. Yıldırım daha konuşmasına başlamadan, salonun bir köşesinde toplanan gençlerin kendi aralarında konuşmalarından dolayı rahatsızlık yaşadı. Gençlere seslenen Yıldırım, “Gençler siz konuşacaksanız ben sizi dinliyeyim, ben konuşacaksam siz beni dinleyin” demesi, salonda sessizliğe neden olmuş.

HAZİRAN 2023 SEÇİMİNİN ÖNEMİ

O anda salon buz kesmiş, uyarısıyla herkesi susturan Yıldırım, şu konuşmayı yapmış; “2023 seçimlerinin önemini her defasında konuşuyoruz. Ülkemizin idaresinin yeniden şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. 2023 seçimlerinin öneminin herkes tarafından farkında, gerek bizler gerekse muhalefet, bu seçimlere hazırlanırken geçmişte kazandığımız başarıları anacağız, ama her zamankinden daha farklı bir metot uygulamamız lazım.

MUHALEFET STRATEJİ DEĞİŞTİRDİ

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılında cumhurbaşkanımız ve ekibi her seçimden zaferle çıktı. Kazandığı bütün seçimlerin ardından ortaya konulan çalışma ve gelişmelerle daha da büyüdü. Yalnız son döneme doğru muhalefetin bizden aldığı örneklerle beraber farklı bir çalışma tarzları ortaya çıktı. O yüzden bizim gayretimizi artırmamız lazım. Ülkemizin idaresinin yeniden şekilleneceği bir seçim yaşayacağız.

HALKIN SESİNE KULAK VERİYORUZ

O yüzden bu seçime hazırlanırken elbette ki geçmişteki başarılar ortaya koyduğumuz zaferleri unutmayacağız, ama 2023 seçimlerine hazırlanırken her zamankinden daha farklı hazırlanmamız, daha fazla çalışmamız lazım. Kazanılan her seçim sonunda her zafer sonunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çalışma, yeni gelişmelerle daha da büyüdük. Farklılığımız arttırmamız lazım. Bizler yerel olarak halkın içindeyiz. Halkın içinde olarak onlara kulak veriyoruz.

“AK PARTİYE OY VERMEYECEĞİZ”

Son zamanlarda bir tehlikeyi sezinliyoruz. Bu benim durum tespitim. Bakın halkın arasında olumsuzluklar konuşulmaya başlanmışsa, mutlaka ve mutlaka bunun önüne geçmemiz lazım. Neden, çünkü son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini, ama Ak Parti’ye oy vermeyeceğini ısrarla duymaktayım. Bunu bilinçli yapanlar var bilinçsizce bu algıyı yaratanın peşinden koşanlar var. Durum ortaya koyduklarında hedefini bizlere yani biz yöneticilere, teşkilata atıfta bulunuluyor. Bunun geçerliliği veya doğruluğunu burada tartışmayacağız. Ama vatandaş bunu üzerine gidiyorsa bunu sorgulamak lazım.

NERDE HATA YAPIYORUZ?

Herkesin bir adım geriye atıp bunu düzeltmesi lazım. Nerde hata yapıyoruz, bu partide koltuk makam sahip olan herkes bir adım geri atıp düşünmesi lazım. Acilen seçim öncesi bunu düzeltmesi gerekiyor. Şimdiden birilerinin ismini ortaya atarak onları yıpratan partili arkadaşlar görüyoruz. Elbette partimizde kadrolar değişecek elbette ki yönetim kademeleri yeni dönemde Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kocaeli’de de farklı bir yönetim tarzıyla bu seçimeler gireceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Buna bizim yapacağımız bir şey yok.

PARTİDEKİ ADAMCILIK!

Ama şimdiden birilerini adını ortaya atarak onları başka bir duruma sokmak gibi kardeşlerimizi görüyorum. Şahıslar yerine liderimiz üzerinden yapılan siyasete dönmemiz lazım. Şahısların üzerinden bir an önce dönmemiz lazım. Adamcılığın kimseye faydası olmadığı gibi bundan sonrada kimseye faydası olmayacaktır. Bu partide birilerinin adamı olacaksak sayın lider sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adamı olacağız. Tek adamımız o dur.

KARAMÜRSEL SİYASETİNDE TEHLİKE

Ben haddini ve hakkını bilen insanım. Ama Karamürsel siyasetinde bir şey söylenecekse bırakın da ben söyleyeyim. Eğer Karamürsel siyasetinde bir şey söylenecekse ona da müsaade etsinler, ona da ben söyleme hakkım olsun. 18 yıldan bu yana Karamürsel’de belediye başkanlığı yapmış bir kardeşiniz arkadaşınız olarak, eğer Karamürsel siyasetinde bir tehlike seziyorsam ve bunu da burada dillendiriyorsam, bunun bir geçerliliği vardır. Kendi nefsimizi, ekomuzu, karakterimizi, bir tarafa koyarak içinde bulunduğumuz davanın ortamın gerçeklerinden uzaklaşmadan bu partiye bu dava hizmet etmemiz lazım.

SAĞDA SOLDA DEDİKODU YAPMAK

Parti, birilerini kötüleyerek parti içinden bahsediyorum, birilerinin arkasını oyarak birilerine sağdan soldan laf çaktırarak belediye başkanı olsun, yönetim olsun, meclis üyesi olsun kendi arkadaşlarımızla alakalı konuşarak bu şekilde bu partide bir yere gelinmez. Bireye gelinmeyeceği gibi Karamürsel’de siyaset de yapılmaz. Eğer bunları yapıyorsunuz da bulunduğunuz siyasi davaya kötülük ediyorsunuz.

ARABANIN TEKERİNDEKİ KURŞUNLAR

Kendi arkadaşlarımız ile konuşarak bu partide bir yere gelinmez siyaset de yapılmaz. Arabaların tekerlerinde ufak kurşunlar vardır o kurşunlardan biri çıkarsa araba yoldan çıkar. O yüzden bizim söylediğimiz ufak şeyler önemli şeyler. Bu nedenle Karamürsel’de gittiğimiz dava için bu söylediklerimiz önemli. Biz milletin verdiği yetki ile cumhurbaşkanımızı temsil ediyoruz. Eğer bu birliktelik sağlanırsa hem Karamürsel, hem Kocaeli, hem de Türkiye'de bu seçimleri de rahat atlatacağız.

HERKES AÇIK SÖZLÜ OLMALI

Birbirimizi uyarmak sünnettir. Benim yanlışımı görüp uyarmanız lazım. Benim olmadığım ortamlarda hatalarımın konuşulması bir fayda sağlamaz. Ben inanıyorum ki bütün arkadaşlarımız bundan sonra daha fazla gayret ederek bu seçimlerden zaferle çıkacağız. Bakın ben açık sözlüyüm. Ve hep öğle oldum bu nedenle herkesin de açık sözlü olmasını istiyorum.” .

İSMAİL YILDIRIM SIKINTILI

AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın konuşması dikkat çekici…

Bu konuşmayı şöyle özetleyebiliriz;

İsmail Yıldırım sıkıntılı…

AKP, Karamürsel’de sıkıntılı…

Muhalefetin iyi çalıştığı ifade edildi.

Yıldırım, şimdiden AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’nin belediye başkan adaylığının konuşulmasından, irdelenmesinden rahatsız…

Yıldırım, Karamürsel’de daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Yani anlayacağınız AKP’li Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Danışma Toplantısı’nda günah çıkardı…

Eğer AKP, Karamürsel’de birlik ve beraberliği sağlamazsa, Muhalefet AKP’nin içinde bulunduğu bu durumdan iyi faydalanırsa, Karamürsel’de büyük zaferler elde eder diye düşünüyorum.

YILDIRIM’IN YENİ YOL HARİTASI

Bence, İsmail Yıldırım son çıkışlarıyla AKP’den iyice uzaklaştı. 2024’te yapılacak seçimlerde İsmail Yıldırım’ın tekrar aday gösterileceğine ihtimal vermiyorum.

Yıllardır siyaset yapan ve ilçede belediye başkanlığı yapan İsmail Yıldırım, bu çıkışları yaparken, bunu bilinçli olarak yaptığını düşünüyorum.

Sanırım kendisine yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyor.

Bunu zamanı geldiğinde öğreneceğiz.