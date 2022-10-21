Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ile İçişleri Bakanlığı arasında 2020-2021-2022 üç yılda üç proje ile tarihi gerçekleri bilgi ve belgelere dayanarak enine boyuna araştırmalar ve incelemeler ile yapılan konferanslarla kamuoyu bilgilendirildi.

Konferans konuşmalarını kitap olarak yayınlayıp parasız dağıtımı yapıldı.

15 Ekim Cumartesi günü Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve özellikle ticari, sınai ve turizm konuları üzerine konuşmalar yoğunlaştı.

Birkaç gün sonra orijinal konuşma metinleri kitap olarak yayınlanıp dağıtımı yapılacağı için detaya girmek istemiyorum.

Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker yıllar içinde ticari durumu ithalat ve ihracat miktarlarını kalem kalem açıklayarak bilgi verdiler.

Agil Samedbeyli Azerbaycan gümrük vergisi olarak Türkiye’den giden mallara yüzde 38 vergi uyguladığını buna karşılık Rusya'dan gelen mallara yüzde 18 gümrük vergisi uyguladığını ileri sürerek bu durumun Türkiye'nin aleyhine bir durum olduğunu açıkladılar.

Diğer konuşmacılardan Abdullah Köktürk, Adnan Zamburkan, Samir Adıgözelli, Soner Kılıç ve diğer konuşmacılar ilişkileri enine boyuna örneklerle açıkladılar.

Geniş katılımlı konferansta katılımcılar birçok konularda soru-cevap yolu ile faal katılım sağladılar.

Azerbaycan'dan gelen Siyasal, Toplumsal Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgözelli mili duyguları öne çıkaran bir değerlendirme yaparak her alanda öncü olan Kocaeli'nin Azerbaycan'a sayısız destekleri için emeği geçen her gardaşımıza çok teşekkür ediyorum diyerek memnuniyetini belirttiler.

Bu konferansın Kocaeli başta olmak üzere iki kardeş ülkemize ve Türk Dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Yine maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti

Bartın-Amasra’da gaz patlaması sonucu çoluk çocuğu için ekmeğini kömür karası içinde kazanan 41 insanımızın ölümü hepimizi 7-8 şiddetinde deprem gibi sarsması gerekir.

Bu sarsmanın etkisi ile kalıcı, sorumluluk duygusu içinde bilimsel yöntemlerle ve hukukun gereğini gecikmeden yerine getirilmesi gerekir.

Ders çıkarmak yerine şark kurnazlığı içinde kılıf aramak gelecek adına umutları azaltır.

Hele buna kader demek en büyük talihsizliktir.

Bu facialar bu anlayışla ne ilk nede sondur.

Maden faciasında hayatını kaybeden 41 insanımıza Allah rahmet eylesin.

Aileye, sevenlere ve duyarlı tutarlı olup acıyı içinde yaşayanlara başsağlığı ile yaralılara acil şifalar diliyorum.

Azerbaycan'da trafik kazası

Kardeş Azerbaycan'da yeni yapılan Zengilan Havaalanı açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte günübirlik ziyaret için Azerbaycan'a gitmişlerdi.

Zengilan'a giderken eski başbakan Binali Yıldırım ile aynı arabada bulunan İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, arabalarının lastiğinin patlaması sonucu kaza geçirmişler. Çok üzüldük. Ama şükürler olsun kendilerinde bir yara bere olmaması büyük bir sevinç.

Kendilerine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz.