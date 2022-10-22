Bir süredir ülkemiz belirli periyotlarla girdiği sözde sivil toplumun seçim takvimine girdi. Ülkemizin dört bir yanında bilimum odalar, birlikler, barolar vb. sovyet zihniyeti artığı yapılanmanın seçimleri oluyor.

Yüce kişilikler görevlere başkanlar seçiliyor.

Yanlarında başkana göre bir tık daha az yüce olan ancak yine de diğer sıradan oy veren fanilere göre daha yüce olan kişilikler yönetimlere seçiliyorlar.

Akabinde herkese hükmedecek olan merkezdeki en yüce birliği seçecek olan diğer yüce üst kurul delegeleri seçiliyorlar ve nihayetinde yücelerin yücesi, tüm yücelere hükmeden ve faniler katından ancak teleskopla görülebilen büyük yüce başkan ve ondan biraz daha yüce olan ama diğerlerine göre çok daha yüce olan onun yönetimleri seçiliyorlar. Böylece yüceler silsilesi oluşuyor.

Örneğin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Kıta Avrupası hiyerarşisine göre İmparator oluyor, sonra aşağı doğru Krallar, Arşidükler, Grandükler derken Dük, Prens, Marki, Kont, Vikont, Baron, Lord böyle akıyor. En altta da garibim şövalyeler var. Hiyerarşinin en altında ölmekle mükellefler. Tabi bir de avukat olamamış sıradan faniler var, onlar serfler. Hayatta pek bir kıymetleri yok.

Bir diğer örnek de misal TOBB ya da Türk Tabipleri Birliği olsun. Onu da mesela Doğu Avrupa hiyerarşisine göre alırsak Başkan Basillius oluyor. Altında sırayla Reks, Tekfur, Çar, Kulak ve Voyvoda şeklinde hiyerarşi akıyor. Bu odalarda yer almayan sıradan insancıklar da işte öyle yaşayıp gidiyorlar.

BUNLAR NE İŞE YARIYOR?

Baro, ticaret odası, sanayi odası gibi kurumlarda görev yapan birçok dostum, arkadaşım, sevdiğim saydığım örnek aldığım büyüğüm var. Onlar zaten kendilerini kast etmediğimi; bu mevzuya kategorik olarak karşı çıktığımı biliyorlar. İyi niyetle buralarda yer alarak “bu sakat yapı içerisinde yer alırsam bir şekilde bir iki derdi çözebilir miyim” diye didiniyorlar.

Bu ülkede bir şirket açarsanız bir odaya kaydolmak zorundasınız. Tüzel kişilik olarak Ticaret ya da Sanayi Odasına, şahıs işletmesiyseniz Esnaf Odasına. Avukatsanız Baroya. Doktorsanız Tabip Odasına ya da Diş Hekimleri Odasına. Mühendisseniz yine ilgili odaya. Böyle bir zorunluluğun yaşadığımız çağda var olması bile absürttür ve aynı zamanda bir hak ihlalidir.

Bir odaya zorunlu olarak kaydolup onları yöneten grupların koyduğu kurallarla kısıtlanmak anlamsızdır. Kanunlar ve yönetmeliklerle devlet zaten bir işi yapmanın çizgilerini çizmiş, kurallarını koymuştur. Ancak bürokrasiye düşkünlük ve yönetilme sevdası bu topraklarda insanların beyinlerinin en ince kıvrımlarına kadar yayılmış bir hastalık olduğu için kimse bu metazori yapıların varlığını sorgulamaz. Zaten sorgularsanız hemen ilgili iş camianızdan dışlanır, “yücelerin yücesi” olanların aforozuna uğrarsınız.

Bu yapıların bazıları kim güçlüyse ona biat ederek seçildikleri yüce makamları kendi ticaretlerine katkı sağlayacak şekildeve egolarını şişirecek “görev süresiyle sınırlı itibar alanı”açmak için kullanırlar. Kendilerini oraya seçenlerin dertleriyle zerre kadar ilgilenmezler. Bir kısmı da bundan 100 sene öncesinin zararlı cemiyetleri kıvamında fikirlerin peşinde giderler ve bir meslek grubunu toptan zan altında bırakacak uğursuz işlerin peşinde koşarlar. Örnekleri çoktur.

Batıda sivil toplum kavramının ortaya çıkış dinamikleri monarşiye isyandan beri gelen, hakları merkezden alma ve otonom yapılara vererek denge kurma çabasının bir uzantısı olarak özetlenebilir. Meslek birliklerinin yanısıra dernekler ve vakıflar da bu akışın son geldiği noktadır. Ancak bizde her siyasi ve ideolojik hareketin öncelikleri arasında meslek birliklerini, dernekleri, vakıfları ele geçirmek ve siyasi güç alanını buralara sirayet ederek genişletmek olduğu için bu tip yapıların gerçek manada sivil kalması mümkün değildir. Bir de dini, mezhebi, etnik ya da ideolojik hareketlerin de dernekler ve vakıflar eliyle kendilerini sivil gösterme çabasını buna eklediğimizde zaten bizim ülkede sivil alan kalmamaktadır.

SORUN DÜŞÜNCE YAPISINDA

Bu sakat düşünce yapılarının üzerine bir de halkımızın kurumları ve onları idare edenleri kutsayan, bürokrasiperver ve mevzuat düşkünlüğü gibi sorumluluğu daha yüce kişi ve kurumlara paslayarak kafayı kullanmama eğilimini de koyduğumuz zaman ortaya böyle saçma sapan bir tablo çıkıyor.

Örneğin bir avukat baroya kaydolmama hakkına sahip değil. Zorunlu olarak kaydoldu, cebinden parası aidat olarak cebren alınıyor. Bu da yetmiyor seçim yapılacağı zaman oy kullanmazsa bir de para cezasına çarptırılıyor. Mazeret bildirerek gitmediği durumda yüceler yücesi kuruluş delil istiyor. Bu denli bir manyaklığın kimse tarafından sorgulanmıyor olmasına akıl sır erdirmek imkansız.

81 ilde barolarda seçim süreci yaşanıyor ve ben bir tane bile baro başkanı adayının “oy verme zorunluluğunu ve vermeme durumunda para cezası uygulamasını kaldıracağız” dediğine şahit olmadım. Herkes büyük ideolojik ve sözde felsefi ama aslında Antik Yunan safsatacısı sofistlerinkine benzer laflar ediyor; içlerinde tek tük mesnetli adaylar çıkıyor ve mesleki sorunlarla ilgileneceklerini anlatmaya çalışıyor ama onlar da bu yapının üyeleri üzerindeki vesayetini sorgulamaya açmıyor.

ODALAR BÖYLE DE SİYASET FARKLI MI?

Odalar, barolar, meslek birlikleri gibi yapıların bireylerin müstakil olma özgürlüklerini kısıtlayan bu yapılarını sorgulamaya açılacaksa aynı zamanda siyasi partilerin de buna benzer sakat yapılarının da sorgulamaya paralel olarak açılması gerekiyor. Delege sistemi ve partilerin büyük kongre dinamikleri, vekil ve başkan adaylığı belirleme süreçleri gibi baştan aşağı antidemokratik yapıları da yukarıda yazdıklarımdan farklı değil, hatta daha beter.

Ne zaman insanların yararına bir gelişme çıksa; bu ülkedeki tüm örgütlü yapılar alabildiğine muhafazakar ve korumacı şekilde kendi statükolarını korumak adına yeniliği ortadan kaldırmaya ve yasaklamaya çalışıyorlar. Bankalar küresel ödeme sistemlerine düşman, taksiciler Uber’e düşman, otelciler AirBnb’ye düşman… Sokak arası esnafı AVM’ye düşman. Siyasetçiler bireyciliğe, odalar ve meslek birlikleri müstakil olma hakkına düşman. Vatandaş da toptan kendisi gibi olmayanın yaşam hakkına düşman zaten.

Bu durum elbette halkın düşünsel pratiklerinin bir yansımasıdır. Her sorununda devletten çözüm isteyen bir milletin fertleriyiz. Onlarca yıldır ülkemizde sağlık ve eğitim sistemi ucu bucağı olmayan ölçüde para yiyor ve hala daha bu iki alanda gelişmiş memleketlerin gerisindeyiz. Halkımız bunları bedava sanıyor ancak vergisinin hesabını sorma kültürü gelişmemiş; modernitenin ve medeniyetin çizdiği ileri düzey haklar çerçevesine vizyoner bir adam tarafından zorla sokulmuş bir millet olduğumuz için bedeller ödemeden elde ettiğimiz hakların hesabını sormayı da bilmiyoruz. Bugün ülkemizde sağlık ve eğitim en pahalı iki hizmettir. Parasını direk cüzdanından ödemediği için vatandaş bunu sorgulayacak bir aydınlanmayı yaşamıyor.

Devlet adını verdiğimiz soyut yapının tüccarlıktan, sanayiden ve üretimden anlamadığı, anlamayacağı ve anlamasının da asla mümkün olmadığı gerçeğini idrak edene kadar; yani verdiğin paranın ya da devrettiğin hakkın düzgün bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması bilincine erene dek siyasetinden odalarına, meslek örgütlerinden sivil toplumuna kadar yayılmış olan saçmalıklar silsilesinden kurtulmamız mümkün değildir.

Paranı ve hakkını birine devrederek aklını kullanmama ve hakkını aramama konforu çok zehirli bir alandır ve o boşluğa düşmüş birisini uyandırmak da kolay değildir. Bu uyanışın peşinde koşan liboş olmayan gerçek liberallerin ülkemizde gördüğü itibar, aldığı oy da ortadadır ve çok net bir delildir.