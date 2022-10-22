Gelin Duvağı (Bougainvillea) bitkisinin açıp geçen ve kuruyan çiçeklerin temizlenmesi

Saygıdeğer okuyucularım, bu yazımda sizlerle Türkçe adı “Gelin Duvağı”, Latince adı “Bougainvillea”olan bitkinin açıp geçtikten sonra kuruyan çiçeklerinin temizlenmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Gelin duvağı, sıcak bölgelerde sarılıcı bir bitki olarak; soğuk iklim bölgelerinde ise evlerin odalarında ve salonlarında saksı bitkisi olarak kullanılır. Eflatun, turuncu ve kırmızı renkte çiçekleri vardır. Bilhassa Güney bölgelerinde en çok kullanılan bitkilerin başında yer almaktadır.Aydınlık ve sıcak ortamları sever.

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İlkbahar, Yaz ve Sonbahar aylarına kadar üzeri çiçeksiz kalmaz. Gelin duvağı çok sulanmamalıdır. Aksi hâlde fazla boya gider ve az çiçek açar. Gelin duvağının üretimi çelikle olur. Çelikleri Şubat ve Mart aylarında yapılır. Gelin duvağını budama yaparken eski kart dalları kesmeli; yeni kuvvetli ve taze dalları bırakmalıdır.

Böyle dallarda açan çiçekler daha iri, dayanıklı, gösterişli ve güzel olmaktadır.

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Gelin duvağı çiçekleri çok sık bir şekilde açmaktadır. Açan çiçekler bir süre sonra geçmekte ve daha sonra da kurumaktadırlar. Kuruyan bu çiçeklerin bir kısmı rüzgârlarla yere dökülsede büyük bir kısmı bitki üzerinde uzun bir süre kalmaktadır.Kurumuş çiçekler bitki üzerinde çoğaldıkça ve bitki üzerinde uzun süre kaldığında hem göze hoş görünmeyen bir manzara oluşturmakta, hemde bu kuru çiçeklerin oluşturduğu gölgelemeden ve havasızlıktan dolayı bunların alt kısımlarında ve yanlarında kalan kısımlarda yeni taze filizler çıkmamakta veya çıksalarda gelişemeyip cılız kalmaktadırlar.

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Bu sebepten dolayı - eğer mümkünse - bitki üzerinde oluşan bolca kurumuş olan bu çiçekleri elle toplanıp temizlendiğinde bitkinin daha güzel bir görünüm aldığı hemen fark edilecektir. Ayrıca bu kuruyan çiçeklerin temizlenmesi, bitkinin sağlığına ve gelişmesine de önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

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Ayrıca önemli konulardan biri de gelin duvağında çıkan ve büyüyen taze sürgünleri kendi hâline bırakmayıp istediğimiz uygun yerlere, cam kenarlarına, balkon kenarlarına veya evinizin uygun yerlerine çektirerek,sardırarak güzel bir şekil ve hoş bir görünüm meydanda getirebiliriz.Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…