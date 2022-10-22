Gücün, gücü dengelemediği yerde “demokrasi” olmaz!

Bu söz, 23 yıl önce, 21 Ekim 1999’da Ankara’da suikast sonucu öldürülen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’ya ait.

Türkiye’nin bugünkü halinde, hiç aklımdan çıkaramadığım bir söz bu.

Bir devleti devlet yapan güçler “yasama- yürütme- yargı”, hatta “4.güç” kabul edilen “basın” tek elde toplandı, ortalıkta “demokrasi” filan bir şey kalmadı.

Kışlalı, bu sözü çeyrek asır önce bu günleri görüp söylemiş olmalı.

Yeri gelmişken Kışlalı’nın diğer bazı sözlerini de hatırlayalım:

*Sürekli geçmişi yaşayanlar, geleceği kuramazlar.

*Para geleneksel toplumlarda köylüyü satın alır, çağdaş toplumlarda ise kafaları ve oyları.

*İnancını kaybetmiş, umudunu yitirmiş bir insan da ruhsal açıdan sakat bir insandır.

*Demokrasi, kendisinden yararlananlar çoğaldıkça güçlenir; dışladığı insanların sayısı arttıkça zayıflar.

*İran ve Arap toplumlarında dine saygının temelinde “Allah korkusu” varken, Anadolu’nun İslam anlayışında hep “Allah sevgisi” öne çıkmıştır.

*Güçsüz insan, aynı zamanda güçlü olduğuna inandığı bir kişi ya da düzene koşulsuz bağlanıp boyun eğerek de kendini güçlü hissetmeyi deneyebilir.

Kışlalı’nın “ibretlik” yazısı

Ahmet Taner Kışlalı’nın; öldürülmeden 5 yıl önce, 2 Mart 1994 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazı, aradan 28 yıl geçmesine rağmen hâlâ pek çok konuda bugün de geçerliliğini koruyor.

Birlikte okuyalım!

“Biz, asıl suçluyu bir kenara bırakıp suçsuzlarla uğraşıyoruz!

Evet... Bugünkü ortamın tek suçlusu Atatürk'tür!..

Eğer bugün 60 milyon insanımız, Batı Trakya'daki Türkün durumunda değilse, bunun suçlusu odur!

Eğer 1923'te, kişi başına düşen ulusal geliri 70 dolar olan bir toplum, şimdi 2700 dolara ulaşmışsa; bunun suçlusu odur!

Eğer 1929 - 39 yılları arasında, bütün dünyada sanayi üretimi yüzde 19 artarken, Türkiye'de yüzde 96 artmışsa; bunun suçlusu odur!

Eğer Türk işçisi, Batı'daki gibi, çocuk yaşta yeraltında günde 14 - 16 saat çalıştığı dönemler yaşamamışsa; bir oy hakkı için bile, Fransız işçisi gibi, 59 yıl kanlı bir savaşım vermek zorunda kalmamışsa; bunun suçlusu odur!

Eğer Türk kadını; yasal olarak erkeğine eşitse; "köle" değilse, seçme ve seçilme hakkını, Fransız kadınından bile önce elde etmişse; kadınlar bugün Türkiye'de vali, bakan, başbakan bile olabiliyorsa; bunun suçlusu odur!

Eğer 1923'te Darülfünun'daki öğrenci sayısı 2100 olan bir Türkiye'de, bugün yüz binlerce genç üniversitelerde okuyorsa; bunun suçlusu odur!

Eğer açık havadaki klasik müzik konserlerini on binlerce genç izliyorsa; bunun suçlusu odur!

Eğer şeyhülislamlar "fetva" verip Kuran'ın Türkçe basımını engelleyemiyorsa; ezanlar düşman bayraklarının gölgesinde okunmuyorsa; bunun suçlusu odur!

Eğer bugün, Köy Enstitülü binlerce köylü çocuğu, kültür yaşamımıza damgalarını vurabiliyorsa; bunun suçlusu odur!

Eğer 1923'lerde Ortaçağ karanlığında yaşayan bir toplum, bugün 21. yüzyılın aydınlığında bir ölçüde yaşayabilmişse; bunun suçlusu elbette ki odur!

Atatürk'ün suçları saymakla bitmez.

* *

Bir zamanlar kralların, şahların, cumhurbaşkanlarının, başbakanların Ankara'yı ziyaret için kuyruk olmalarının sorumluluğu da Atatürk'e aittir...

Baskı rejimlerinden kaçan yüz binlerce Batılı bilim adamının bir zamanlar Kemalist Türkiye'yi seçmesinin sorumluluğu da...

FaşitMussolini'nin bile Türkiye'yi "Avrupalı" saymasının günahı da...

Ama suçlunun suçlarının iyi anlaşılabilmesi için, suçsuzların suçsuzluklarını da unutulmaması gerekir.

Sokaktaki adamın bile "miras hakkı" na dokunulamaz iken... Atatürk'ün vasiyetini çiğneyerek, Türk Dil ve Tarih Kurumlarını devletleştiren, Atatürk'ün miras gelirlerini, devletin aldığı memurlara dağıtan "beş general" suçsuzdur!

"Ben Atatürkçüyüm ve laikim" diyerek, din derslerinin zorunlu olması hükmünü anayasaya koydurtan, Alevi'nin, Hıristiyan' ın, Yahudi'nin, "Sünni inancı"nı öğrenmesini zorunlu hale getiren Marmaris'teki emekli adam suçsuzdur!

Köy Enstitülerini kapatırken imam-hatip liseleri açanlar...

Laik liselerde eğitim görenlerin sayısı son 20 yılda 3 kat artarken, imam-hatip okullarını bitirenlerin sayısının 14 kat artmasını sağlayanlar… Menderes'ten, Demirel'e, Özal'dan Yılmaz'a, tüm "Atatürkçü laik" başbakanlar suçsuzdur!

Milli Eğitim Bakanlığı'nı şeriat yanlılarının işgaline terk edenler...

Sağlık ve Tarım Bakanlıklarını şeriatçılara peşkeş çekenler...

İçişleri Bakanlığı'nın yapısını bozup valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin şeriatçı olması için kollarını sıvayanlar...

Hepsi, hepsi suçsuzdur!

Asıl suç, Harp Okulu'nu şeriatçılara açmamakta direnen Kemalistlerdir!..

Sokaktaki adama küfreden suçludur; ama Atatürk'e küfreden suçsuzdur!..

* *

Erbakanlar, Mezarcılar, Dicleler... (Güller, Erdoğanlar, Arınçlar, Dinçerler, Çiçekler…) Holding solcuları, numaracı cumhuriyetçi liboşlar... Şeriatçı, Kürt ırkçıları...

Hepsi de haklılar!

Onların ayaklarının altına halıları kim döşedi?

1950'den beri bu ülkeyi yönetenler değil mi?”

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Ahmet Taner Kışlalı’yı, hayattan koparılışının 23’üncü yıldönümünde saygı ve özlemle anıyorum.