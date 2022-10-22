MUTLULUĞA, iş, para ya da aşkla ulaşamazsınız!

Mutluluk nedir?

Nasıl bir duygudur…

Yaşam Koçu Saba Deniz, mutluluğu şöyle tarif ediyor…

“Mutluluk bilinci insanın en önemli bilgelerinden biridir. Aslında bilgelik insanın mutlu olabilme sanatıdır. Öyleyse mutlu insan bilge insandır”…

Saba Hanım, mutlulukla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

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İnsan mutluluğun şartlara bağlı olduğunu zanneder. Ve bu şartlara her geçen gün bir yenisini ekler. Şartlar ailevi, maddi, manevi veya farklı sebeplere bağlanmış olabilir. Şartların ne olduğunun da önemi yoktur zaten, mutluluk önyargıları göre kolay elde edilmiyordur. Mutlaka önce bir şeylerin olması gerekir. Ya da biz öyle düşünürüz.

Bu örnekler size yabancı gelmiyordur, sanırım.

-Annem bana börek yaparsa çok mutlu olacağım.

-Bu işten …. TL kazanırsam, ooo keyfimden geçilmez.

-Şu terfiyi aldım mı, mutluluktan havalara uçacağım.

-Bana beni sevdiğini söylerse dünyanın en mutlu insanı ben olurum.

İnsanlar sevindirici her şeye mutluluk olarak adlandırmışlar, bunun maddi ve manevi değerlerle sınırlamışlardır. Oysaki mutluluk farklıdır. Mutluluğu bilmek ise çok daha farklıdır.

ALALADE BİLİNÇ NEDİR?

İnsanın olanın farkında oluşuna realite, bilinç denir. Alalade insan toplum şuuru (bilinci) içinde yaşar. Bu yaygın olan bilince “Alalade Bilinç “ denir.

Ve kişinin bu bilinçle mutlu olabilmesi mümkün değildir.

AlaladeBilinç’te sürekli toplum tarafından belirlenen değerlerin, şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bunlar gerçekleşmeden kişi için mutluluk başlayamaz. AlaladeBilinç’te egolar çalıştığı için de dur durak yoktur. Sürekli belirlenen yeni şartlar olduğundan hep daha iyi ve daha ötesi için çalışılır. Mutluluk hep ertelenir. Kişi mutluluktan çok mutsuzluğa, depresyona yaklaşır. Onu deneyimler.

DEPRESYON NE ZAMAN BAŞLAR?

Bakın Maslow Teorisi’ne göre insan belli ihtiyaçlarını gerçekleştirdiğinde, bu sefer bir üst düzeydeki ihtiyaçlarını tatmin etme arayışına girer. Birey bir kategorideki ihtiyaçlarını gerçekleştirmeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez.

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1. Fizyolojik gereksinimler

2. Güvenlik gereksinimi

3. Ait olma gereksinimi

4. Sevgi, sevecenlik gereksinimi

5. Saygınlık gereksinimi

6. Kendini gerçekleştirme gereksinimi

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İhtiyaçları karşılanamadığı takdirde de kişi mutsuz ve depresif bir hal alır. Alalade Bilinç boyutunda kalındığı sürece gerçek mutluluk hep bir adım ötede olur.

GERÇEK MUTLULUK NE ZAMAN BAŞLAR?

Gerçek mutluluk gönül çakramızın açılması ile başlar.

İşte bu noktada maddesel aitlik duygusundan çıkarız. Artık isteklerimizin bizim olup olmamasının bir anlamı kalmamıştır. Sadece onların var olması, iyi olması bizim için yeterli olur. Bu noktada biz koşulsuz sevgiyi hissetmeye ve şartsız sevmeye başlarız. Tabii bu noktaya gelene kadar sevgimiz de belli basamakları çıkar, olgunlaşır. Şartlılık halinden, şartsızlığa, sınırsızlığa yaklaşırız.

Gerçek mutluluğu bulmamız aynı zamanda sevmeyi öğrenmemizle de paralel olarak gelişir.

SEVGİNİN BASAMAKLARI NEDİR?

1. Eğer benim istediklerimi yaparsan seni severim

2. Eğer benim için bunlardan vazgeçersen seni severim.

3. Eğer benim için şu özelliğini değiştirirsen seni severim.

4. Eğer sen de beni seversen seni severim.

5. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var.

6. Seninle olmaktan hoşlanıyorum, sadece benimle ol; seni seviyorum.

7. Sen beni ister sev, ister sevme, ister gel, ister gelme, ister benimle ol, istersen olma, özgürsün… Ben seni seviyorum.

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Unutmayın ki; sevindirici olaylar gelip geçicidir. Asıl mutluluk dışarıda bizi etkileyen şartlar ne olursa olsun, bütün şartlardan bağımsız olabilmek, olanın bir adım yukarısından yürüyebilmektir. Bir adım yukarıdan yürüyebilmek için de olanın farkında olmamız gerekir. Bu sebeple insanın mutluluğunu belirleyen onun farkındalık ölçüsüdür diyebiliriz.

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“Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz. Mutluluğa, iş, para ya da aşkla ulaşılmaz. Mutluluk sizinle kendiniz arasındaki bir meseledir.” RufusWainwright

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Bilgelik insanın çok mutlu olabilme sanatıdır. Öyleyse, gerçek mutluluğu deneyimleyebilmeniz için bir an önce içinizdeki bilge ile iletişime geçebilmeniz dileğiyle.”

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Yaşam Koçu Saba Deniz’in mutlulukla ilgili değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Şu bir gerçek ki, mutlu olmak elinizde…