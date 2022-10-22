Yeni statta lig şimdi yeniden başlıyor

Kocaeli Stadı bizim için hâlâ ‘yeni Stat’ ve böylece de sürecek gibi. İster 10 ister 20 sene geçsin aynı… Çünkü İsmetpaşa unutulamaz. Ayırt etmek için de Kocaeli Stadı hep yeni stat olarak kalacaktır… Son kez 21 Mayıs 2022’de Adanaspor ile oynadığımız ve 4-1 kazanarak 1.Lig’e veda ettiğimiz stat, 5 aydır kapalı. Bu süre zarfından 10 maç oynadık. Bunun 5’i iç sahadaydı… Derince ve Darıca Stadı’nda son derece zorlu zeminlerinde kayıplar yaşadık. Buna rağmen 9 haftadır yenilmiyorduk. Geçen hafta gittik 1461 Trabzon deplasmanında 3 golle yıkıldık. Bunda daha da önemlisi, çok kötü oynadık. 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 3.sırada yer aldık. 20 attık, 12 yedik. 21 puan topladık. Basit bir hesapla, içeride 4 puan kaybımız var. Yani iki kez berabere kaldık. Bunlar büyük kayıplar değil. Alma huzursuzluk kesinlikle motivasyonu alt üst ediyor. Taraftarın yönetim ve hocayla olan kopukluğu, sahaya yansıyor. Galip gelirken bile hocanın istifaya çağrılması, tarihi bir garipliktir. Bugün yeni statta, yeni bir sayfa açmak için yenilenmeliyiz. Bu fırsat maç kaçmaz. İlgi yüksek. Bakalım nasıl bir görüntü oluşacak ?..