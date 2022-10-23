Amatör maçlar başladı.

Hem de heyecanlı başladı.

Geçen yıl pandemi gölgesinde oynanan maçlara oranla, bu yılki mücadelenin daha zevkli ve çetin geçtiğini ifade etmem gerek.

Ne olursa olsun amatör maçların zevki başka.

İzlemeyenler varsa kesinlikle takip etmesini öneririm.

Ve fazla karşılığı olmayan alın terinin öneminin de altını çizmek isterim.

***

Zaman zaman olaylar da çıkmıyor değil.

Hiçbir zaman tasvip etmedim, etmiyorum.

Ama ne yazık ki bir türlü önüne geçememenin de ıstırabını yaşıyorum.

Maç stresi, bir anlık sinir, kenar yönetimin hataları ve elbette tartışmalı hakem kararları.

Bütün bunlar “amatör ruhun” gölgelenmesine yeter mi?

Bence yetmemeli.

Her ne olursa olsun, başta taraftarlar olmak üzere, kenar yönetim ve futbolcu kardeşlerimiz sinirlerine hâkim olmalı.

Hakem arkadaşlar ise daha dikkatli olmalı.

***

Peki bütün bunlar olursa olaylar biter mi?

Ne yazık ki bitmez.

Ama ilk etapta minimuma iner.

Hedefimiz de bu olmalı.

Minimuma inerse, zamanla sıfırlanır.

Umarım bu hayalim bir gün gerçekleşir.

***

Ayrıntılara girmeyeceğim.

Benim de içerisinde bulunduğum bu güzel camiayı her ne olursa olsun seviyorum.

Çünkü bu camianın yılmaz emekçilerinin büyük çoğunluğunu yakından tanıyorum.

İşte bu yüzden ne kadar istenmeyen olaylar çıkarsa çıksın, içim acıyor, kötü oluyorum.

Bu yüzden kanayan yaramıza parmak basıyorum.

En azından kıyısından köşesinden dokunmak istiyorum.

***

En iyisi bardağın dolu tarafını daha çok konuşmak.

Bu seçkin camiamızı yakinen izlemeye, destek vermeye devam edelim.

Tribünde bulunmak bile bir destektir.

Bu gerçeği unutmayalım.

***

Şimdilik bu kadar.

Sporun hangi dalı olursa olsun, eğer “amatör ruh” yok ise, o sporun geleceği de yoktur, bunu da unutmayalım.

Ve birlik beraberlik içerisinde amatörleri izlemeye, desteklemeye devam edelim.

Hepsinden önemlisi, amatörleri sevelim.

Ama ne olur birbirimizi yemeyelim.

Tüm amatör takımlarımıza yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, sözlerimizi noktalayayım.