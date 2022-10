Kelebek etkisi

Madem ki bir fidan diktin. Onu sula. Mevlana

Sonbaharın şerbet gibi, çok güzel ve sıcak bir günüydü. Tüm görevlerini tamamlayan güvercin, kendini ödüllendirmek için Lal’I görmeye gitti. Zaten aklı bir biçimde Lal’deydi.

‘Son zamanlarda çok gariptin Lal, sana ne olmuştu?’. ‘Haklısın, son zamanlarda kafam çok karışıktı. Sanırım korkuya teslim olmuştum’. ‘Korku, en büyük düşmandır. Korkuya,düşüncelerimiz güç verir. Temelde her korku, ölüm korkusudur Oysa her gün yaşamımızdan bir gün gider, yavaş yavaş hergün ölürüz. Neden korkuya teslim oldun Lal?’. ‘Paniğe kapıldım güvercin’. ‘Panik şaha kalkmış korkudur. Korkunun kendisi, her zaman korkulandan daha fazla zarar verir. Üstelik korku bulaşıcıdır. Korktuğumuz şey, tarafından aldatılırız. Korkunun kendinden başka korkulacak hiçbir şey yoktur, sözünü herkes bilir aslında… Yine de korkarlar’. ‘Ne kadar bilirsen bil güvercin, sevdiklerin söz konusu olduğunda akıl baştan gidiyor’. ‘Segi ve sabır, korkuyu defetmeli değil mi Lal?’.

‘Belki de eksikli olduğumuzu bildiğimiz için korkuyoruzdur güvercin, olamaz mı?’. ‘Eksikli hissetmek, bir düşünce biçimidir, kendi gücü yoktur, ona sen güç verirsin. Hayatımız, ne olduğumuzdan ziyade yaşama ve olana nasıl tepki verdiğimize göre belirlenir. Korktuğumuzu, kendimize çeker, düşmanı kendimiz yaratmış oluruz’. ‘Kötü bir şey söylediğimde bu nedenle mi çağırma deyip duruyorsun güvercin? Korkudan nasıl kurtulur, onu nasıl yenebiliriz?’. ‘Korkuyu yenmek için, neden korktuğumuzu, korkulan şeyin ne olduğunu anlamak gerekir Lal. Korkular aslında kılık değiştirmiş önyargılardır. Çoğu zaman özgüven eksikliğinden doğar’. ‘Korkuyu nasıl ortadan kaldırabiliriz güvercin?’. ‘Kusursuz sevgi, korkuyu defeder. Korku yerine kalbinde sevgi yaratmaya çalışmalısın Lal. Baksana yaşam ne kadar kısa…Kelebeklere baksana bazılarının ömrü, bir gün kadardır. Bize hayatın ne kadar kısa olduğunu gösterirler. Hem bana kelebekleri anlatma sözü vermrmiş miydin?’. ‘Hemen anlatayım,’ dedi, hevesle Lal. ‘Bazı kelebeklerin ömrü, yirmi dört saat, bazılarının bir, iki ay kadardır. Bazılarının ömrü ise, birkaç mevsimdir. Yaşamları birkaç mevsim sürenler ya kış uykusuna yatarlar yada daha sıcak bölgelere göç ederler. Kral kelebeklerinin, Meksika'dan Kanada'ya ulaşması, dört ay ve üç nesil alır. Diğer kelebek türlerinden oldukça uzun bir yaşama sahip olan kral kelebekleri, bir yılda dört nesil olarak yaşamlarını sürdürürler. Kral kelebeklerinin, yıllık yaşam döngülerinde; dört nesilden, sadece üç tanesi ilkbahar ve yaz aylarında yaşamaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü nesiller altı hafta, dördüncü nesil 6 ay yaşamaktadır. Sence bir kelebeğin kaç tane gözü var? Kelebeklerin küre biçimli bir çift bileşik gözünden herbiri, 17.000 küçük gözden oluşur.’. ‘Yaşamlarını bu kadar bildiğine göre, kelebekleri seviyor olmalısın Lal’. ‘Evet, çok seviyorum. Hoş, belki de kıskanıyorumdur…Kelebekler, kısa ömürlerine ragmen, dünyaya, çok önemli mesajlar verirler. Yaşama dair, bizlere rehberlik ederler. Kelebek, bir yumurtadan doğar, yaşama erkenden bir tırtıl olarak başlar Daha sonra dönüşüme uğrayarak, kozasını terk ettiğinde güzel kanatlı muhteşem bir kelebek olarak, kendini yeniden yaratır. Yaşarken, kendini değiştirip baştan yaratır. Böylece yeniden doğuş ihtimalini ve yeteneğini gösteriri. Kelebekler, muhteşem güzellikleri ve kısa ömürleriyle, bizlere anda yaşamayı , burada ve şimdi de varolarak, yaşamdan nasıl zevk alınması gerektiğini hatırlatırlar’.

‘Kelebeklerin yaşam biçimleri çok ilginçmiş Lal’. ‘Kelebekler büyülü ve değerli canlılardır. İnsanlık tarihinde kelebeklerin kültürel olarak bir başka özelliği ise güç hayvanı olmalarıdır. Güç hayvanı diye bir şey duymuş muydun? Birçok toprak temelli yerli kültürde, hayvanların insanlara mesaj ilettiğine inanılır. İnsanlara bağlılıklarıyla, ya da insanların hayvanlara bağlılıyla, hayvanların güçlü yanları, özellikleri ve eğilimleri, insanlara yansıtılır. Böylece bu hayvanlar, onlara bağlanan insanlar için, birer güç hayvanına dönüşür. Güç hayvanları, kişinin zayıf yönünü tamamlamaya, tolere etmeye ve güçlendirmeye yararlar. Kelebekler, güç hayvanları olarak, yeniden doğuş, dönüşüm, yaratıcılık, sonsuz potansiyel, canlı neşe, değişim, yükseliş ve yaşamın harikalıklarını deneyimleme yeteneğini temsil ederler. Kelebeğin simgesi, dönüşümdür. Değişime, tutkuya ve gelişime işaret eder. Kral kelebeği, mutluluk ve iyi şansın sembolüdür. Kelebek, yaşamdan daima farklı lezzetler ve yeni bilgiler elde etmeyi umarak, hayata devam etmek, büyüsüyle ve güzelliğiyle, yaşamı gülümsetmek, demektir.’. ‘Öyle bir anlattın ki Lal, Kelebek olasım geldi’.

‘Güç hayvanı olarak kelebek, tüm korkuları unutma zamanının geldiğini de anlatır Güvercin. Korkudan kurtularak, tüm zorluklarla yüzleşmek gereğini, korkuları unutmanın aceleye getirilemeyeceğini, koza içinde sabırla beklemeyi anlatır. Kozası içinde kendini koruyarak, değişim için sabırla beklerken, duygularımız ve korkularımızla temas kurarak, korkuların ve stresin gerçek nedenine ulaşma çabasını da öğretir’. ‘Son söylediklerini, kendin için mi söyledin Lal’, dedi güvercin. Lal, güldü. ‘Neden olmasın?’.

‘Kelebek etkisi diye, bir şey duymuştum. Kelebek etkisi nedir’, diye sordu güvercin. ‘Dünyanın yaşayan bütün bir varlık olduğu bilinciyle, herhangi bir yerinde, yaşanan değişimin, dünyanın tamamını etkilemesine kelebek etkisi denilmektedir. Başlangıç verilerindeki küçük değişikliğin, büyük ve öngörülemez sonuçlar yaratmasıdır kelebek etkisi. Bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.Yaratılan bir kaosun, büyüyerek artmasını, küçük bir etkinin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurması kaos teorisiyle açıklanır. Kaos teorisi, öngörülemeyen sürprizlerin, türbülans, hava durumu, borsa gibi önceden tahmin edilemeyen, kontrol etmenin imkansız olduğu olaylarla, doğanın geometrisiyle ilgilenir. Kaos teorisi, doğayı daha iyi anlayabilmemizi sağlar. Doğadaki ağaçlar, nehirler, bulutlar ve benzeri yaşamsal gerçeklerin, kaotik davranışlarıyla ilgilenir. Doğa da büyükten küçüğe birbirine benzeyen birçok geometrik yapı oluşur. Sonsuzluğu gösteren, kompleks ve göz kamaştırıcı şekiller ortaya çıkar. Kelebek etkisi de, ancak kaos teorisiyle açıklanabilir’. ‘Anlattıklarını anladığımı mı sanıyorsun Lal? Daha basit anlatamaz mısın?’. ‘Kaos teorisini, yan yana dizilmiş domino taşları olarak düşünürsek, kelebek etkisi, birinci taşa dokunulmasıdır. Kelebek etkisi, zamanla, tüm insanlığı etkisi altına alan bir kavram haline gelmiştir. Kelebek etkisi, artık hava durumu yanında, aynı zamanda ekonomi, psikoloji, felsefe ve politika gibi başka alanlarda da dillendirilmeye başlanmıştır. Atmosferdeki karbondioksit miktarının çok az miktarda artmasıyla, bir sera gazı olan karbondioksit, dünya’nın rtalama yüzey sıcaklığının artmasına, küresel ısınmaya ve iklim krizlerine neden olmaktadır.İşte bu kelebek etkidir’.

‘Kelebek etkisinden, iklim krizine nasıl geçtin Lal, hiç anlayamadım… Beni kaçırmak için böyle şeyler anlattığını düşünmüyor değilim Lal’. ‘Hayır’, dedi Lal. ‘İstersen biraz da sevdiğin konulardan, kelebeğin gizeminden bahsedeyim güvercin. Bazı kültürlerin dinsel figürlerinde, melekler, dünya aleminin kanatlı kelebekleri olarak temsil edilirler. Kelebeklerin, çok yakında ölen sevdiklerimizden haberler ve işaretler getirdiğine inanılır güvercin’. ‘Yani diyorsun ki, bir kelebek gördüğünde dikkat et’. ‘Evet, aklın yerine, sezgilerini dinleyerek, kendini akışa bırak. Kelebekler, belki de meleklerden haber getiriyordur’. ’Böyle anlaşılmaz ve inanılmaz şeyler konuştuğuna göre, benim kaçma zamanım çoktan gelmiş demektir Lal. Şimdilik hoşça kal…’.