Sahili doldurup camii yapmak

Yaz döneminde İzmit dışında olmam nedeniyle gündemi geriden izliyorum.

İzmit’te olan biteni ya sosyal medyadan ya da yakın çevremden öğreniyorum.

Son günlerde gerek sosyal medyanın ve gerekse de yerel basının en önemli konularından biri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahili doldurarak camii yapma kararı alması. Bu karar sosyal medyada ve yerel basının bir kısmında eleştirildi.

Bu eleştirileri haklı bulduğumu baştan söyleyeyim.

Denizin doldurularak cami yapılması hangi akla ve mantığa sığar?

İkinci olarak İzmit’in sahilde camiye ihtiyacı var mı, yok mu?

Sahilin doldurulup cami yapılması büyük bir külfet getirir. Normal bir yerde yapılacak bir caminin maliyeti ile denizin doldurularak yapılan bir caminin maliyeti aynı değildir.

Peki, İzmit’in böyle bir camiye ihtiyacı var mı?

Bana göre yok.

Çoğumuz Maslow’un ihtiyaç teorisini biliriz. Maslow ihtiyaçları önem sıralamasına göre sıralamıştır.

Birincisi insanın yaşamını devam ettirebilmesi için zaruri ihtiyaçlar. Bunlar yeme, içme, giyinme, barınma.

İkincisi sosyal ve kültürel ihtiyaçlar. Okuma, tatil yapma gibi.

İnsan önce karnını doyurmalı, su ihtiyacını gidermelidir. Sonra giyinecek ve barınabileceği bir konuta ihtiyaç duyacaktır.

Karnını doyurmak için bir parça ekmeği olmayan kişinin tatil yapmasını bekleyemezsiniz.

Toplumların ortak yaşamlarında da ihtiyaçları sıralamak gerekir.

İzmit’te insanlar ekmek alamazken, barınamazken, öğrenciler açken barınma sorunlarını gideremezken, çalışan anneler çocuklarını bırakacak kreş bulamazken, çocuklar okula aç giderken, okul giderlerini karşılayamazken siz sahili doldurarak cami yapamazsınız. Bunu hiçbir mantık kabul etmez.

Önce toplumun zaruri ihtiyaçlarını karşılayın.

Denizi doldurarak cami yapılmasını eleştiren bazılarının köşelerinde “Elbette ülkenin dört tarafının cami ile donatılması gerekir” diye ne şiş yansın ne kebap cinsinden yazılarına da şaşırdım.

E… ne diyelim. Söz konusu cami olunca akan sular duruyor.

Cami derken, geçen günler sosyal medyada bir vatandaş bir video çekmiş. Kahraman Maraş Gazi Antep yolu üzerinde çok büyük bir cami yapılmış. Yakınlarında bir tane ev yok. Videoyu çeken vatandaş alay edercesine ‘Köyü unutmuşlar.” diyor. Bu caminin ne amaçla yapıldığını kimse bilmiyor.

Böyle bir camii gözlerimle gördüm. Akyazı’dan Bolu Taşkesti’ye giderken sol tarafta bir dağın tepesine bir cami yapılmış. Köy dağın en altında ve camiye epeyce uzak bir mesafede. Yaşlı bir adamı bırakın, oraya dağcılar bile çıkamaz.

Bu toplumda cami sayısının çok olduğunu, ihtiyaca göre cami yapılmasını söylemek ”Dinsizlik” olarak görülüyor. Daha da ileri gidenler “Bayrak inmez, ezan susmaz.” diye slogan atıyorlar. Sonra da benim gibi düşünenleri “Vatan haini” olarak ilan ediyorlar.

Bu ülkede 130 binin üzerinde cami ve daha da üstünde imam var. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi altı bakanlığın bütçesinin toplamından fazla.

Bu ülkede 80 bin doktor var. Bu doktorlar da son zamanlarda kendilerinin siyasi iktidar tarafından itibarsızlaştırılmasına ve kendilerine uygulanan şiddete dayanamayarak yurt dışına çıkmaları insana acı veriyor. Bugün hastanelerde doktor yok.

Tüm bu göstergeler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin denizi doldurarak cami yapılmasının ne kadar yanlış olduğunu göstermiyor mu?