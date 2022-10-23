Alçaklar, mahvettiniz dünyayı!

Bugün, 24 Ekim.

“Birleşmiş Milletler’” (BM)’nin kuruluş yıldönümü.

İkinci Dünya Savaşı sona ermiş ve galip devletler öncülüğünde bu örgüt kurulmuş.

Amaç; “Dünya barışı ve güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliğini sağlamak!”

Örgütün kuruluş fikri ABD’ye ait!

ABD, ikinci “paylaşım savaşı” sona ermek üzere ve Japonya teslim olma karar ve hazırlığındayken, Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı iki atom bombası ile dünyaya dehşet saçıyor!

Ve; “Dünyanın egemen gücü benim” diyor!..

ABD’nın “Birleşmiş Milletler” senaryosuna, yenik devletler dışında Türkiye dahil, hemen tüm devletler katılıyor!

BM’nin bir Genel Kurulu var. Tüm üye devletlerin temsilcileri yer alıyor. Bir de 15 üyeden oluşan, ancak 5 üyenin “Daimi Üye” olduğu “Güvenlik Konseyi” var!

Bu 5 üye; ABD, Sovyetler Birliği (şimdi Rusya Federasyonu), Çin, İngiltere ve Fransa. Bunlardan biri herhangi bir öneriyi VETO ederse, o öneri çöpe atılıyor!Kalan 10 üye, seçimle belirleniyor.

BM örgüt yapısında ayrıca;

· Ekonomik-Sosyal Konsey; (Devletlerarası ekonomik ve sosyal konulara bakar)

· Vesayet Konseyi(1993’te kapatıldı)

· Uluslararası Adalet Divanı; (Devletlerarası anlaşmazlıklara uluslararası hukuk kurallarıyla çözüm getirir.)

· Genel Sekreterlik yer alıyor.

BN’nin “Uzman Kuruluşları” da var. Bunlardan bazıları şunlar;

FAO: Gıda Tarım Örgütü, WB: Dünya Bankası, İMF: Uluslararası Para Fonu, UNESCO: Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü, ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü, WHO: Dünya Sağlık Örgütü, ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu, ITU: Telekomünikasyon Birliği.

İyi güzel de, aradan geçen 77 yıl içinde Birleşmiş Milletler Örgütü, kuruluş amaçlarına göre neler yaptı, neleri başardı?

“Dünya Barışı” gerçekleşti mi? HAYIR!

Dünya barışını tehdit eden “SİLAHLANMA YARIŞI” neden önlenemiyor? Çünkü, emperyalist devletlerde silah fabrikaları sürekli üretiyor ve destekledikleri siyasal yöneticilerle başka ülkeleri de silah almaya zorluyor!

Petrol başta olmak üzere, enerji kaynaklarına yönelik saldırılar, türlü gerekçelerle çıkarılan “LOKAL SAVAŞLAR” kimlere yarıyor? Bu yüzden ülkelerini terk etmek zorunda kalan MÜLTECİLER neden bizim gibi ülkelere sürükleniyor?

Bosna’da Müslüman Boşnaklara karşı sürdürülen katliama BM Askeri gücü neden seyirci kaldı?

ABD ve yandaş ülkeleri neden TERÖR örgütlerini destekler?

Neden bazı ülkeler hızla zenginleşirken, dünyanın pek çok ülkesi ve insanları hızla yoksullaşıyor?

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gelişmekte olan ülkeleri nasıl sömürüyor?

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden dünya insanlığı neden yararlanamıyor?

KÜRESEL ISINMA dünya insanlığını tehdit ediyor; dünyanın doğal dengesini kimler bozuyor?

Dünyamız iklimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birçok yıkıcı sorunları yaşarken, ulusal ve uluslararası ADALET, Demokrasi ve İnsan Hakları hızla tükenirken BM ne yapıyor?

Gelecek kuşakları nasıl bir DÜNYA CEHENNEMİ bekliyor?

Yıllar önce izlediğim “Maymunlar Cehennemi” adlı filmin baş aktörü CharlettonHeston, filmin son sahnesinde, sahilde parçalanmış “Özgürlük Heykeli’ni” görür ve haykırır;

- ALÇAKLAR MAHVETTİNİZ DÜNYAYI!