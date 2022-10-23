Kocaeli’de Karamürsel nüfusundan daha fazla YABANCI uyruklu var!

AKP iktidarının yanlış dış politikaları sonucunda 2011 yılından itibaren özellikle Suriye’den göç istilası başladı. Ortak akıl olarak Suriyelilerin memleketlerine gönderilmesi isteniyor. Sununla ilgili birçok spekülasyon da yapılıyor…

VALİLİKTE TOPLANTI YAPILDI

İl Göç Kurulu Uyum Toplantısı, önceki gün Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapıldı…

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YAVUZ’DAN AÇIKLAMALAR

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk’un yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Seddar Yavuz konuşma yaptı… Vali Yavuz, ilimizdeki yabancı sayısını ve sınır dışı edilen yabancı vatandaşlar ve uyum süreciyle ilgili bilgi verdi. Vali SeddarYavuz’un konuşmasının bir bölümünü birlikte okuyalım;

GÖÇ HAREKETİ DEVAM EDİYOR

Hepinizin bildiği gibi Suriye ve bölgemizde meydana gelen ve bizim dışımızda gelişen, ciddi insan hakları ihlallerini de barındıran, işgallerle, kan ve göz yaşı ile yoğrulan yakın coğrafyamızdan ülkemize doğru yoğun bir göç hareketi maalesef ki yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişten gelen, mazlum ve mağdurların yanında olma, göz yaşı silme anlayışı ile hiç kimseyi ölüme terk etmeme prensibi ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ülkemize gelen yabancılara kapılarını açmış ve bunlara insani koşullarda barınma imkanı sağlamıştır.

GERİ GÖNDERME MERKEZLERİ

İlimizde yabancıların iş ve işlemlerine yönelik İl Göç Müdürlüğü kurulmuş ve yine ülkemizin çeşitli illerinde Geri Gönderme Merkezleri oluşturulmuştur. 21.10.2022 tarihi itibariyle ilimizde geçici koruma kapsamında 56.657, uluslararası koruma kapsamında ise 917, ikamet izni kapsamında ise 13.287 olmak üzere toplam 70 bin 861 yabancı bulunmaktadır.

5 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Gündoğdu Gönderme Merkezimize 2022 yılında kolluk güçlerimiz tarafından 4.036 düzensiz göçmen teslim edilmiş olup, farklı illerden gelen yabancı yakalama sevklerinin de etkisiyle bu sayının üzerine çıkılarak toplam 5 bin 126 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmiştir.

59 AYRI PROGRAM DÜZENLENDİ

Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanlığımız tarafından üniversite öğrencilerine uyum eğitimi, kanaat önderleri toplantısı, kamu kurumları bilgilendirme toplantıları, muhtarlık ziyareti, muhtarlar toplantısı, ilçe göç koordinasyon kurulu toplantısı, sivil toplum kuruluşları toplantısı, istişare toplantıları, Ramazan Ayı toplantıları, özel gün ve hafta programları olmak üzere bu yıl içerisinde 59 ayrı program düzenlenmiştir.

4.320 KİŞİYE UYUM EĞİTİMİ VERİLDİ

Düzenlenen 59 etkinlikte 4 bin 320 kişiye uyum eğitimi verilmiştir. Yine Kaymakamlarımızın koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezleri tarafından Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanlığınca koordinasyonu ve takibi yapılan sosyal uyum ve yaşam eğitimlerinde Haziran ayı sonu hedefini tutturan ilimiz, bu hedefi tutturan 6 ilden biri olarak belirlenmiştir.

HEDEF 40 BİN YABANCIYA ULAŞMAK

İlgili eğitimlerde yaklaşık 26 bin yabancıya sosyal uyum ve yaşam eğitimi verilmiştir. Sayın Bakanımızın Haziran ayı hedefini de yenilemesi ile birlikte ilimizde ilaveten 7 bin 500 civarında yabancıya eğitim verilmesi planlanmaktadır. Kişisel düşüncemiz ilimizde 40 bin rakamına ulaştığımızda yaklaşık yetişkin tüm yabancılara ulaşacağımızı ümit etmekteyiz.

13 BİN 500 YABANCI ÖĞRENCİ KOCAELİ’DE EĞİTİM GÖRÜYOR

Vatandaşlarımıza da uyum eğitimi konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılması gerekiyor. Özellikle eğitim çağındaki yabancıların eğitim kurumlarında eğitilmesi, Türk dilini, kültürünü, medeniyetini öğrenmeleri ve insanlığa faydalı birer birey olarak yetiştirilmeleri için valiliğimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta olup, şu an itibariyle 13 bin 500’ün üzerinde öğrencimiz eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmektedir.

“YABANCILAR TÜRKİYE’Yİ SEVMELERİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Ülkemizdeki yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Devletini sevmelerini sağlamamız gerekir. Her bir vatandaşımızın dünya içinde neler olduğunu görmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında olmaları, Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumaları temel beklentimizdir. Her zaman söylediğim ve bir kez daha hatırlatmak istediğim bir husus var; 10 yıl evinizde misafir ettiğiniz insanların sizi sevmemeleri, düşman olarak buradan dönmeleri herhalde akıl işi değildir.

TÜRK MİLLETİNİ SEVMELERİ

Bu açıdan eğer evinize misafir alıyorsanız ve bir bedele katlanıyorsanız misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamayı ve onların sizi sevmelerini, kardeşlik hukukunun gelişmesine katkı sunmanız gerekir. O açıdan da hepinizden beklentimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin menfaatlerinin korunması, ülkemizdeki misafirlerin, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milletini sevmelerini sağlamak ve onların en kısa sürede, insani koşullarda ve gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak, bizim ulusal çıkarlarımıza uygun olandır”

SURİYE REJİMİ ÇAĞRI YAPIYOR

Vali Seddar Yavuz’un yabancılarla ilgili konuşmasını yukarıda sizinle paylaştım.

Kocaeli’de tamı tamına70 bin 861 yabancı var…

Karamürsel nüfusu 2021 yılında yapılan sayımı göre 58.936…

Yani ilimizdeki yabancı sayısı, Karamürsel’in nüfusundan daha fazla.

Suriye rejimi, Türkiye’deki vatandaşlarının geri dönmesi için çağrı üstüne çağrı yapıyor. Türkiye’deki Suriyeliler bu çağrıya uyup, memleketlerine gitmeli.

Herkes için hayırlısı da budur diye düşünüyorum.