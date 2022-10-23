Bunların amacı “Harf Devrimi” filan değil, Atatürk ve Cumhuriyet’le hesaplaşmak

Oynamasını bilmeyen, “Yerim dar” dermiş.

Ülkemizi yönetmeyi beceremeyenler de suçu “HarfDevrimi”ne atıyor.

Daha önce, üstelik 10 Kasım 2019 Atatürk’ü Anma Günü’nde, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HarfDevrimi”ni eleştirerek “Bir gecede cahil bırakıldık” demişti.

Aradan üç yıl geçti, bu defa AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, aynı “medrese zihniyeti”ni bir kez daha dile getirdi.

“Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünce setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz, sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.”

Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü kutlamaya bir hafta kaldı ya, yine kafalarda “algı kargaşası” yaratmak istiyorlar.

Bunların amacı “Harf Devrimi” filan değil, bunlar Atatürk ve Cumhuriyet’le hesaplaşma peşindeler.

“Aydınlanma zihniyeti” ile “medrese zihniyeti”ni sürekli çatıştırarak, bu çatışmadan “siyasi rant” devşirmeye çalışıyorlar.

“Osmanlı” ve “Osmanlıca” hastalığı

AKP iktidarı, ara sıra “Osmanlı ve Osmanlıca hastalık krizi”ne giriyor.

Hatırlar mısınız, 7-8 yıl önce (sanırım 2014 yılıydı) AKP yine böyle bir krizdeydi.

“Osmanlıca” deyip yatıyorlar, “Osmanlıca” deyip kalkıyorlardı.

Neymiş, liselerde Osmanlıca mecburi ders olacakmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmayı ateşliyor, her yaptığı konuşmada “Osmanlıcayı bu ülkenin evlatlarının öğrenmesinden ürkenler var. Bunlar isteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca öğrenilecek ve öğretilecektir” diyordu.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu da “Nedir bu Osmanlıca alerjisi anlamıyorum” diyerek tartışmayı körüklüyordu.

Televizyon kanallarında da malum tiplerin hepsiadeta “Osmanlıca uzmanı” olmuştu.

“Sahiplerinin sesiyle” konuşuyorlardı.

*Tarihimizden koparılmışız.

*Harf ve dil devrimi yaparak milleti cahil hale getirmişiz.

*Ecdadımızın dilini öğrenmeliymişiz.

*Osmanlıca öğretilmesinden neden korkuyormuşuz?

Bu zırvalamalar günlerce devam etmişti.

Yağcılar ve yağdanlıklar, bu iklime uyarak hemen gereğini yapmışlar, kısa zamanda bütün şehirlerde “Osmanlıca kursları” açmışlardı.

İktidara yaranmak isteyen tipler de bu kurslara kayıt yaptırmışlar, çektirdikleri fotoğrafları gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya aracılığıyla yaymışlardı.

Sonra ne oldu?

Ne oldu o kurslara?

Ne oldu sosyal medyada “Ben de Osmanlıca öğreniyorum” diye hava atan aslanlara?

İktidarın “Osmanlıca krizi” bitti, “Osmanlıca geyiği” de unutuldu gitti.

O günlerde yazmıştım, madem konu açıldı, şu Osmanlıca konusuna bir kez daha değinelim.

Osmanlıca, bağımsız bir dil midir?

AKP iktidarının her krize girdiğinde başlattığı tartışmanın temelinde “Osmanlıca” var.

Hani Mahir Ünal diyor ya, “Fransız Devrimi her şeyi yıktı ama dile dokunmadı. Mao’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir, o da dile dokunmamıştır…”

İyi de Osmanlıca; Fransızca, Çince, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Arapça, Farsça gibi bağımsız bir dil midir?

Bağımsız bir dil ise günümüzde hangi ülkeler Osmanlıca konuşuyor?

Osmanlıca konuşan bir ülke var mı?

Sonra…

Osmanlıca, bir ticaret dili mi?

Teknik bir dil mi?

Tıp dili mi?

Hangisi?

Hiçbiri…

Osmanlıca, “bağımsız bir dil” değildir.

Osmanlıca, Türkçenin bir dönemine verilen isimdir.

Hangi dönem bu?

Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü coğrafyada Arap ve Fars kültüründen etkilendiği dönem…

Bu etkilenme sonucunda Arap ve Fars dillerinden pek çok sözcük Türkçeye geçmiş, olmuş Osmanlıca!

Aslında “Osmanlıca” demek yanlış!

Doğrusu, “Osmanlı Türkçesi”…

Tıpkı “Azeri” ve “Azerice” derken yaptığımız yanlışlık gibi.

“Azeri” yoktur, “Azeri Türkü” vardır.

“Azerice” yoktur, “Azeri Türkçesi” vardır.

“Osmanlıca” dediğimiz de “Osmanlı Türkçesi”dir.

Zamanında hata yapılmış…

Arap ve Fars kültüründen etkilenme sonucu ortaya çıkan “Osmanlı Türkçesi”ne, siyasi sebeplerden dolayı hanedanın ismi verilmiş, “Osmanlıca” denmiş.

“Osmanlıca” denilen, tekrar ediyorum aslında “Türkçe” dir.

Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen addır.

Alfabe olarak da, Arap alfabesinin Farsça ve Türkçeye uyarlanmış biçimidir.

“Osmanlı Türkçesi”nden “ Türkiye Türkçesi”ne geçiş

“Osmanlı Türkçesi” de yüzyıllar içinde değişik evrimler geçirdi.

*15 ve 16.yüzyıllarda “Eski Osmanlı Türkçesi” kullanıldı.

*16.yüzyıldan 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar “Klasik Osmanlı Türkçesi” geçerli oldu.

*19.yüzyılın ikinci yarısından 20.yüzyıla kadar da “Yeni Osmanlı Türkçesi” geçerliydi.

Sonra ne oldu?

20.yüzyıl başlarında gelişen ”Türkçülük” hareketi dilde sadeleşme ve “öz Türkçe” sözcüklerin kullanılması fikrini doğurdu.

Modern “Türkiye Türkçesi” dönemi böylece başlamış oldu.

1 Kasım 1928 yılında yapılan “Harf Devrimi” ve 12 Temmuz 1932 yılında yapılan “Dil Devrimi” sonucunda, Latin alfabesi kaynaklı yeni Türk harfleri kullanılmaya başlandı, böylece “Osmanlı Türkçesi”nin kullanımı sona erdi.

Sonraki yıllarda ise, Türk Dil Kurumu yabancı kelimeleri Türkçeleştirme çalışması yaptı, Türkçemiz yıllar geçtikçe kendi özüne döndü ve bugünkü “modern Türkçe” ortaya çıktı.

Bu arada bir gerçeği daha belirteyim…

Osmanlı Türkçesi, Osmanlı yönetici sınıfının ve eğitimli seçkinlerin kullandığı bir yazışma ve edebiyat diliydi.

Ağdalı bir dil…

Günlük hayatta kullanılması mümkün olmayan bir dil.

Öğrenmesi zordu.

Üç dile birden hâkim olacaksın; Türkçeye, Arapçaya ve Farsçaya…

Elit tabaka dışında kaç kişi bu üç dili birden bilebilirdi ki!

“Türk insanı bir gecede cahil bırakıldı” safsatası

Yeri gelmişken, “Türk toplumu bir gecede cahil bırakıldı” safsatasına da bir kez daha cevap vereyim.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ülkemizde ilk nüfus sayımı biliyorsunuz 1927 yılında yapıldı.

Tarihe dikkat edin, daha “Harf Devrimi ve Dil Devrimi yapılmamış…

Okuma yazma oranı ne kadardı biliyor musunuz?

Sadece yüzde 4!

Osmanlı’nın bıraktığı “ eğitim mirası” böyleydi.

Halk, eğitilmemiş, cahil bırakılmış!

Sonra da Harf ve Dil Devrimi’ni yapan Mustafa Kemal Atatürk’e “Bir günde halkı cahil bıraktı” diye iftira attılar ve atmaya devam ediyorlar.

Sanki Osmanlı’da halkın yüzde 90’ı okuryazardı da, Atatürk Harf Devrimi’ni yapınca hepsi sıfırlandı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde okuma-yazma oranı bu seviyeye geldiyse, bu, Atatürk’ün sayesindedir.

AKP iktidarının “karşı devrim” çabası

Son zamanlarda “Harf Devrimi”ni ve “Osmanlıca” yı dillerinden düşürmediklerine bakmayın, amaçları Osmanlıca filan değil, amaçları Cumhuriyet’le ve Cumhuriyet’i kuran Mustafa Kemal Atatürk’le hesaplaşmak.

Osmanlı ve Osmanlıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulunca ortadan kalktı ya, şimdi her ikisini birden yaşama geçirmek istiyorlar.

Hedefleri, karşıdevrim!

Bu süreci çoktan başlattılar bile.

Özetle…

AKP, “geleceği” “dün”de arıyor.

“Dün”de, yani Osmanlı döneminde “cahillik ve eğitimsizlik” vardı.

“Cahilliğe” mi özlem duyuyorlar ne?

Oysa Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın şu sözü unutulmamalı:

“Harf Devrimi sonucunda cahil kalmadık. Cahil olduğumuz için Osmanlı çöktü.”