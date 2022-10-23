Beklenen sonuç

Makale Yazısı-23 Eki 2022 - 19:53

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Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Abartmaya, kabartmaya gerek yok…

Rakip ahı gitmiş vahı kalmış ve düşme adaylarından en kuvvetlisi olan Adıyaman FK…

Penaltılarla bir anda sindirdiğimiz Güneydoğu takımı, iyice içine kapanırken yenilgiye de davetiye çıkarmıştı bile…

Kocaelispor da bu kez hata yapmayınca galibiyet geldi…

Zor bir galibiyet olmadı…

Mehmet Taş dinlenirken, Diogo kazanıldı… Garibim kaleci Gökhan Değirmenci, ilk kez gerçek bir sahada kalecilik yaptı… Klasını gösterdi…

Kocaelispor yenilenen yeni sahasında yeni bir sayfa açarken, baltamlar da şimdilik kuma gömüldü…

Başarısızlık bekleyenler avuçlarını yaladı…

Şimdi Zonguldak düşünsün…
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