Kocaeli’de acilen bir Yaşlılar Sosyal Yaşam Merkezi ve yaşlı bakım elemanları istihdamına ihtiyaç var

Bir ülkenin gelişmişliği çocuklarını en iyi biçimde eğitmeleri ve onlara en büyük değeri göstermeleri ile ölçülür. Devletin eğitimden büyük ölçüde el çekmesi ile eğitimin özelleşmesi ve eğitim sistemimizle ilgili yaşanan siyasal kafa karışıklığı nedeniyle ne yazık ki çocuklarımızı gereği gibi eğitemiyor ve bu nedenle de kalkınamıyoruz. Bakınız Almanya’da bulunan gurbetçilerimizin içinde oradaki eğitim sistemi nedeniyle yetişen Türk asıllı ünlü futbolcular ve ödül alan doktorlara.

Bir ülkenin gelişmişliğinin diğer önemli ölçüsü ise yaşlılarını gösterdiği bakım ve ihtimamdır. Türkiye genç nüfusa sahip ülkelerden birisi. Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde olduğu gibi henüz yoğun bir yaşlı nüfusumuz olmadığı için bu sorunları şimdilik pek yaşamıyoruz. Ama Türkiye de yaşlanıyor ve yakın gelecekte bu konuda önemli bir sorun olarak ortaya çıkacak.bu nedenle bugünden bunun önlemlerinin alınması lazım.Eskiden kadınlar ev kadını olarak evde olur,yaşlı anne ve baba onların yanında ,yada yakın yerlerde ayrı evlerde yaşar ve yaşlılar hem bakım sorunu yaşamaz,hem de yalnızlık çekmezlerdi.

Kadınların çalışma hayatında olması gelişmişliğin bir ölçüsü. Ülkemizde de artık kadınlarımız yoğun çalışıyor. Gündüz evde kimse olmuyor.Eski tip çalışma düzeni olmadığı ve ailelerdeki sosyal yapı değiştiği için yaşlı anne ve babalar yalnız yaşamak zorunda kalıyorlar.Bakınız Kandıra’nın köylerine çocukları iş için ve sosyal yaşam isteği için şehre göç eden çocuklar yüzünden yalnız yaşamak zorunda kalıyorlar.Aksayan tarımsal üretim ise ayrı bir dert

Avrupa’da yaşlı nüfus oranının % 10’larda olduğu söyleniyor. Bu oran nedeniyle Avrupa bu soruna çareler buluyor. Kocaeli’de % 8 oranıyla yaşlı nüfusun yoğun olduğu illerden bir tanesi. Yani ilk sorunun yaşanmakta olduğu illerden birisi Kocaeli, belediyeler yaşlı bakım hizmetleri başlığı altında yurttaşlarımızın memnuniyetini kazanan önemli hizmetler veriyorlar.Bunlardan bir tanesi de büyükşehir belediyesi.Ancak bunun daha da geliştirilmesi gerekiyor.Çünkü yaşlılarımız yalnızlık çekiyorlar.Çocuklar ailece çalıştıkları içen onlarla birlikte olamıyorlar.değişen sosyal yapı ve kadının hayattaki fonksiyonunun da gelişmesi ve değişmesi bu sorunu daha da arttırıyor.

İnsanlar yaşlılarını artık bakıcılara teslim etmek zorunda kalıyorlar. Genellikle Türki cumhuriyetlerden ya da Gürcistan’dan gelen ve özgeçmişi bilinmeyen kişilere yaşlılarını emanet etmek zorunda kalıyorlar Bakıcı paraları ise felaket. Asgari ücretin en az iki katı kadar. Bu insanların bu işi ne kadar bildikleri ise bilinmiyor. Bu durum hem ciddi döviz kaybına,hem de yaşlıların gereği gibi bakılamamasına neden oluyor.

Bu nedenle belediyelerin hızla bu işi yapacak vatandaşlarımızı istihdam ederek, gerekli eğitimi de vererek bakıcı ihtiyacı içinde olanlara bedeli mukabili bakıcılar göndererek bu konudaki büyük sıkıntıyı acilen gidermesi gerekir.

Kocaeli’de ayrıca acilen adına yaşlı bakım evi değil, yaş almışların sosyal yaşam merkezi denilen alanlara ihtiyaç var. Bu alanın kentin dışında geniş bir arazi içersinde içinde bahçeli küçük evlerin bulunduğu,sinema ve oyun alanlarının, sağlık merkezlerinin ve eğlence alanlarının bulunduğu bir sosyal donatı ile donatılması lazım.Yaşlılarımız emekli maaşları ile burada kolayca yaşar ve belediyeler buraya yaptıkları masrafları da çıkartabilirler.Belediyeler bu konunun istatistikini yapsınlar çok ilginç sonuçlara varacaklardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bunu çok doğru biçimde gördüğü ve partilerin ortak önergesi ile bu konuda bir araştırma komisyonu kurduğu anlaşılıyor. Kocaeli’yi ziyaret eden bu komisyonun Kocaeli’yi pilot bölge kabul ederek acilen, gerek yaşlı bakım elemanı istihdamı ve gerekse belediyelerin bu konuda bir sosyal yaşam merkezleri kurmaları konusunda ilke kararları almaları sorunun çözümünde önemli sonuçlar doğuracaktır.