Bu pazar seçim olsa, hangi partiye asla oy vermezsiniz?

Baskın seçim olmazsa, normal seyrinde devam ederse Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi Haziran 2023’te yapılacak…

Seçim yaklaştıkça, peş peşe anketler yapılıyor.

Anket sonuçları açıklanıyor.

Kimisi anketlerde ‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruyor, kimisi de “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vermezsiniz?” diye soruluyor…

**

Olası seçime (Haziran 2023) 7.5 ay kala İstanbul Ekonomi Araştırma, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle anket çalışması yaptı.

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan ankette katılanlara “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?” soruldu. Alınan cevaplar ve yüzdelik dağılımları şöyle:

- AKP: Yüzde 40

-HDP: Yüzde 24

- CHP: Yüzde 17

-MHP: Yüzde 4

- İYİ Parti: Yüzde 2

**

Daha önce anketlerde “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruluyordu. Bu kez tersi yapıldı ve “Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye kesinlikle oy vermezsiniz?” diye soruldu…

**

Ankete göre katılanların yüzde 40’ı kesinlikle AKP’ye oy vermem diyor…

İkinci sırada ise yüzde 24 ile HDP yer alıyor.

Bu anketin sonucuna göre AKP, büyük bir düşüş içinde…

Aynı şekilde HDP de…

Ne kadar anket yapılırsa yapılsın, son kararı sandıkta yine seçmen verecek…

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siyasi partilere 5 milyar TL

Baskın seçim olmazsa, genel seçimler Haziran 2023’te yapılacak… Ben seçimin Mayıs ayının birinci veya ikinci pazar günü yapılacağını düşünüyorum… TBMM’ye sunulan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle 5 siyasi partiye önümüzdeki yıl toplam 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı yapılacak. Bu paranın 2 milyar 183 milyon lirası AKP'nin kasasına gidecek. Geri kalan 1 milyar 162 milyon TL CHP'ye, 600 milyon lira HDP'ye, 569 milyon lira da MHP'ye ödenecek. İYİ Partinin seçim yılında alacağı toplam Hazine yardımı da 511 milyon lirayı bulacak. Hazine yardımlarında aslan payı yine AKP’nin…

xxxxxxxxxxxxxx

AKP iktidarı ve 3Y…

AKP, Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde 3 Y olarak adlandırdığı; Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarla mücadele edeceğiz vaadinde bulundu… Halk ad bu söylemlere inandı ve AKP’yi tek başına iktidar yaptı… Ama gelinen noktada 3Y’den eser kalmadı… İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, önceki gün yaptığı açıklamada AKP’yi 3Y üzerinden eleştirdi… Sansür Yasası’nı değerlendiren Aynacı, “AKP iktidarı 3 Y’de (Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar) boğulmuştur. Vatandaşımız yoksul, bürokraside yolsuzluk, basında yasaklarla 2023 seçimine gidiyoruz” dedi… Aynacı’nın dediği gibi Sansür Yasası, başlı başına bir felaket. Basına vurulan büyük bir darbedir…

XXXXXXXXXXXX

Çeker’den Rektör

Hülagü’yü eleştiri

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, zaman zaman ser açıklamalar yapıyor. Çeker, önceki gün de yaptığı açıklamada Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’yü eleştirerek, “Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler paslı vicdanları bile sızlatıyor” dedi… Çeker, KOÜ’de usulsüz atamalar yapıldığını iddia ederek geçmişe yönelik tüm atamaların soruşturulması için Devlet Denetleme Kurulu’nu göreve davet etti… Bakalım Çeker’in bu çağrısı yanıt bulacak mı?