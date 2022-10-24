Keşke diyebilseydim ama, diyemiyorum.

Yeni stat açıldığı günden bugüne kadar, başta trafik olmak üzere yaşanan sıkıntılardan bahsediyorum.

Stada giriş ayrı bir dert, çıkış ayrı bir dert.

Eve dönüş ise apayrı bir dert.

Bir türlü yeni stada evimiz diyemiyorum.

Bu psikoloji ile maç hakkında ne yazabilirim ki?

***

Beni bilenler iyi hatırlayacaklardır.

Daha inşaatı başlamamıştı, yeri hakkında kulaktan dolma söylentiler vardı.

Henüz resmiyete kavuşmamışken yeni stadın yeri ile ilgili çok yazı yazdım.

Avrupa’dan örnekler verdim.

Haydi karar vermişsiniz bir kere.

En azından inşaata başlamadan önce çevre düzenlemesini ve ulaşım sorununu halledin dedim.

Yazılarımda feryat ettim.

Ama konu, “ben yaptım oldu” mantığı olunca kendimiz söyledik, kendimiz dinledik.

İnanın maçın başlamasından yarım saat sonra stada girebilen taraftarlar konusunda hala içim acıyor.

Sözün bittiği yer bu olsa gerek.

***

Maç ile ilgili yorum yapmaya gerek yok.

Kocaelispor futbol olarak göz doldurmadığı gibi, ileriki haftalar için hala umut vermiyor.

Her maç öncesi bir ümitle “ takım yeni yeni oturuyor, gün geçtikçe göz dolduran futbol oynar” hevesine kapılıyorum, ama nafile.

Rakip Adıyaman zayıftı ve Kocaelispor çok da zorlanmadı.

Ama lig uzun maraton.

Bu futbol ile olur mu derseniz? Örnekleri var, olabilir.

Ama zor.

……………………………………….

Büyülü koltuklar

Malum önümüz seçim.

Ve konumuz da spor.

Ancak siyasete değinmemeye dikkat ederek toplum olarak kanayan bir yaramıza parmak basmak istiyorum.

En azından kıyısından köşesinden.

Aslında konu siyaset de değil.

Büyülü koltukların gizemi de denilebilir.

***

Hani rahmetli Kemal Sunal’ın bir filmi vardı.

“Koltuk Belası” diye.

İlhamımızı bu filmden alalım.

Koltuğa kim otursa kısa sürede aklını kaçırıyor, tımarhaneye düşüyordu.

Sonunda Kemal ağabeyimizi dürüstlüğüne ve sağlam kişiliğine binaen koltuğa oturtmayı uygun gördüler.

Kemal ağabeyimiz bile bir süre sonra delirdi.

Daha doğrusu delirttiler.

***

Konu kısaca böyle ama, o film bende ciddi bir etki bırakmıştır.

Film icabı konuşan koltuk bile üzerine oturanların delireceğini baştan tahmin ettiğine göre, izleyenler için ders çıkarmak da zor olmamalı.

***

Bu konuya neden girdim bilmiyorum.

Bizim etrafımızda da onlarca, belki de yüzlerce koltuk var.

Bu koltuklara oturanların bir kısmını tanıyoruz, bir kısmını tanımıyoruz.

Bazılarını ise, koltuğa oturmadan önce tanıyoruz, oturduktan sonra daha farklı tanıyoruz.

Bazen ise tanıyamıyoruz.

***

Neyse konuyu uzatmayalım.

Büyük ya da küçük.

Nasıl koltuk olursa olsun, büyüsüne kapılmamamız dileğiyle…