Politikanın renkleri

Onca yıl politikanın çeşitli kademelerinde yer aldım. Gün geldi bırakmak istedim. Ama rahmetli babamın bir sözüne kıyamadım ve sözünden çıkamadım.

Borcumu kabul edip uzun yıllar devam etmek zorunda kaldım.

Rahmetli babam, Kıbrıs gazisi emekli Topçu Albay bir askerdi.

Politika konuştuğumuz bir sohbet esnasında kendisine, politik hayatta gördüğüm çarpıklıkları dile getirdim. O nedenle politikayı bırakmak istediğimi söyledim.

Birden sertleşti ve cevabı şöyle oldu. “ Ne yani Dünya’nın en dürüst adamı sen misin?”

Evet, dünyanın en dürüstü olduğumu iddia edemesem de, dürüst olduğumdan eminim dedim.

Madem ki dediğin gibi dürüstsün, şunu aklından çıkarma! Seni ben okutup adam etmedim. Bu devlet tüysüz yetimlerden topladığı vergilerle seni okutup adam etti. Şimdi git kendin gibi arkadaşları da bul. Onlarla birlikte çalış, vatana millete ve hizmet et ve borcunu öde…

Bu gözlükle baktım politikaya.

Şimdilerde aktif değilim.

Yıllar önce ben görevimi tamamladım.

Ayrılırken, şimdi gelsin gençler bu nöbeti devralsın. Tenezzül eder sorarlarsa biz de bilgi ve deneyimlerimizle onlara yardımcı olalım dedim.

Aktif politikayı bıraktım ama ülkemi bırakmadım, bırakamam. O nedenle politik gelişmeleri dikkatle izlemeye, gözlemlemeye çaba gösteriyorum.

İdeolojisi, dünya görüşü ve ona uygun programı olan parti göremiyorum. Dolayısı ile bu düşünceyedayanan, düşünerek üretebilecek ve ülkeye hizmet edebilecek insanlara itibar edip iş başına getirme titizliğini gösteren parti üyeleri de yok.

Önceliği vatan, millet olan, halka hizmeti hakka hizmet kabul eden kutsallıkla gönülden ülkesinin geleceklerine kendisini adamış, bilinçli bir seçmen de yok. Bu yapıdaki seçmen içerisinden farklı yapıda bir aday çıkması beklemek de aşırı iyimserlik olur. Olsa da seçilmesini beklemek hayal olur.

Öncelikli hedeflerde gündelik çıkar beklentileri ve buna bağlı ilişkiler yer alıyor.

Karizması, donanımı, yeterliliği olup olmadığına bakılmaksızın lider bağımlılığı öne çıkmış ve bunun sonucunda lider sultası gelip politikanın başına oturmuş.

Siyasi Partiler Kanunundaki bağlayıcı koşullara uyguntüzüklerle kurulmuş, görünürde parti amaçları aynı doğrultuda çizilmiş siyasi partilerde; göstermelik de olsa parti programına uyup hayata geçirmek yerine adeta lidere taparcasına bir bağnazlık almış yürümüş…

Hal böyle olunca;

Hayatı ve hayatımızı sevdirecek, hayatı tanımlayan uygun renkleri karıştırıp güzel bir tablo ortaya koyamıyoruz.

Bu karmaşık renk ortamında paletteki boyalara fırçayı daldırsan ne olur?

Tuvale sürtünen acemi ressamın fırçasının, güzel bir tablo ortaya koymasını beklemek safdillik olur.

Hele bir de ressamın iyi niyetli ve yeterli olmadığını düşünürseniz o zaman daha kötü. Bembeyaz tuvalinizi simsiyah bir boya ile örter.

Her şey bitmiş değil. Güzeli yaratmak ve keyfini yaşamak için yapılabilecek çok şey var.

El ele verir, uygun renkleri bir araya getirebilirsek, usta bir ressamın tuvalinde dans eden fırçasından, keyif ve huzurla yaşanacak güzel bir ülke tablosu yaratabiliriz.

Siz bilirsiniz..!