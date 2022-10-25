Bir aile için de, ülke için de, “bireylerin sağlıklı yaşaması” ve hastalanması halinde, gereken her türlü müdahalenin yapılarak sağlığına kavuşturulması temel bir hak ve gerekliliktir.

Çünkü, hasta bir insan maddi-manevi bir kayıptır.

Demokratik, SOSYAL bir HUKUK DEVLETİ, vatandaşlarının sağlığını korumak ve hastalanması halinde gereken tüm müdahalelerin yapılarak sağlığına kavuşturmakla ÖDEVLİDİR.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 17; “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” diyor.

56. maddede ise; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla ödevlidir” diyor.

İyi, güzel de bu hakkımızın karşılığını alabiliyor muyuz?

“Beden ve ruh sağlığımızı koruyabiliyor muyuz?” Devletin yürütme erkini elinde bulunduran yönetim, bu haklarımızın karşılığını veriyor mu?

Dünyada ilk olarak 1972 yılında “Hasta Hakları Bildirgesi” yayımlanıyor. Ve bu haklara, tüm devlet yönetimlerinin saygılı olması talep ediliyor. Ülkemizde de 26 Ekim 1998’den bu yana “Hasta Hakları Bildirgesi” kabul ediliyor.

Bu ülkede her hasta;

Nitelikli tıbbi bakım ve her türlü sağlık hizmetlerinden yararlanma,

hekimini özgürce seçme, ya da reddetme, tedaviyi durdurma,hastalığını bilme,saygı ve itibar görme,kayıtları inceleme ve bilgilerin gizli tutulması,dilerse dini destek alma haklarına sahiptir.

Peki, ülkemizde bu haklara eksiksiz ulaşabiliyor muyuz?

İşte, burası tartışmalı!

Öncelikle şu gerçeğin altını çizelim;

Her hasta ailesi ve yaşadığı ülke için bir kayıptır. Ailesine ve ülkeye maddi ve manevi yükü vardır.

İşte, bunun için, gerçekten “Demokratik, Sosyal bir Hukuk Devleti’nde KORUYUCU HEKİMLİK devletin öncelikli görevidir.

Bu nasıl olur?

Vatandaşların “sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi” ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi” ile olabilir.

Yoksulluğun hızla arttığı, vatandaşların büyük çoğunluğunun sağlıklı bir çevrede yaşayamadığı, sağlıklı ve dengeli beslenemediği koşullarda hasta sayısı hızla artar, hastaneler dolar taşar, Tıp hizmeti verenler ise saçını başını yolar!

İşsizlik pençesindeki bir insan, ya da düşük bir gelirle yaşamaya çalışan bir insan nasıl sağlıklı olabilir?

Ruh dengesini nasıl koruyabilir?

Kimi hasta yakınlarının sağlık görevlilerine yönelik hoyratlık ve saldırganlıklarında bu “ruhsal dengesizlik” önemli bir neden olabilir mi?

Öte yandan; Kamusal sağlık hizmetleri yerine “ÖZEL SEKTÖR Sağlık Hizmetleri” hızla artıyorsa, Sosyal Güvenlik düzeni bozulmuş, sağlık “ticari meta” haline dönüşmüşse, hastaların büyük çoğunluğu ancak parası ile ilaç almak zorundaysa, hastalıkları önleme olanağı olabilir mi?

Hastaların büyük bir çoğunluğu “HASTA HAKLARINI” bilmiyorsa, bu kaos ortamında canla başla hizmet etmeye çalışan sağlık görevlileri maddi-manevi sorunlar içindeyse, böyle bir ülkede SAĞLIKLI BİR YAŞAM olabilir mi?

Bu ülkede, kanser başta olmak üzere türlü hastalıklarla mücadele eden çocuklarımızın yaşamaları için sürekli “yardım kampanyaları” yapılıyorsa, “Sosyal Devlet nerede?” diye sormak suç mudur?

Hastalar, hastanelerden randevu almakta sorun yaşıyorsa, hekimlere hasta muayenesi için verilen “5 dakika” teşhis için yetmiyorsa, hekimler yorgun bitkin ve ekonomik yönden sıkıntı içindeyse, böyle bir ülkede ne sağlıklı bir yaşam olabilir ne de hasta hakları gerçek manada kullanılabilir.

Hekim ve hemşire sayıları ile AB ve OECD ülkelerinin çok çok gerisindeyiz.

TIP fakülteleri “nitelikli hekim” yetiştiremiyor!

Şehirlerin dışında yaptırılan devasa Şehir Hastaneleri, onları inşa eden müteahhitlerin ticarethanesi olmuş! Kentlerdeki kolay ulaşılabilen hastaneler bir bir kapatılıyor!

Ve, daha bir makale yazısına sığmayacak sorunlar yumağı hızla büyüyorsa, “hasta hakları” gerçekleşebilir mi?

Aklı ve vicdanı olanlar düşünsün!