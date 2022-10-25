Velilerin yüzde 94'ü bu yıl eğitim masraflarını karşılamakta zorlanıyor!

Hayat pahalılığı, zamlar derken satın alma gücü iyice düştü.

Satın alma gücü düşünce de doğal olarak aileler bütçeyi denkleştirmek için tasarruf yapma, bazı yerlerden kısma yoluna gitmek zorunda kaldı… Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan, Ipsos’un son araştırmasını değerlendirdi… .

Ipsos’a göre Türkiye’de velilerin yüzde 70’i bu yıl eğitim masraflarını karşılamakta ‘çok zorlandı’.

Eğitim masraflarının zorlamadığı kesim ise sadece yüzde 6 oldu.

Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

BÜTÇEYİ DENKLEŞTİRMEK

Ekonomik kriz en ağır şekilde çok çocuklu aileleri vuruyor, çocuklarının son bir yılda yüzde 100'ü aşan eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan anne babalar mümkün olan her tasarrufu yaparak bütçesini denkleştirmeye çalışıyor. Ipsos'un son araştırmasına göre Türkiye'de velilerin yüzde 70'i bu yıl eğitim masraflarını karşılamakta ‘çok zorlandı'. Yüzde 24'ü ise ‘zorlandığını belirtti. Çocuğunun eğitim masraflarının zorlamadığı kesim ise sadece yüzde 6 oldu.

GIDAMIZDAN KISIYORUZ

Çocuğunu okutabilmek için yaptığı fedakarlıklar her geçen gün artan veliler, her şeylerinden kısıyor. Araştırmaya göre velilerin yüzde 23 gibi önemli bir bölümü artan eğitim masraflarını karşılamak için elektrik ve doğalgaz harcamalarını dahi kıstığını söyledi. Yine 4 veliden biri ulaşım masraflarını kıstı, yani örneğin işe giderken otobüse binerken yürümeye başladı. Bu eğitim yılında çocuğunun okul masraflarını karşılamak için mutfak harcamasını kısanlar yüzde 43 gibi çok önemli bir bölüm oldu.

HEM SİPARİŞİ HEM DE DIŞARIDA YEMEYİ KESTİK

Dışarıda yeme içme velilerin ilk vazgeçtiği şey oldu. Ailelerin yüzde 64'ü bu eğitim yılında çocuklarının eğitim masraflarını karşılayabilmek için dışarıda daha az yiyip içtiğini söyledi. Dışarıdan yemek siparişi de yüzde 53 ile ailelerin ilk tasarruf kalemleri arasında yer aldı.

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Ipsos’un son araştırmasının değerlendirilmesini yukarıda okudunuz.

Velilerin yüzde 70’i eğitim masraflarını karşılamada ‘çok zorlandığını’, yüzde 24’ü ‘zorlandığını’, yüzde 6 ise ‘zorlanmadığını’ söylüyor…

Yani velilerin yüzde 94’ü, eğitim masraflarını karşılamakta sıkıntı yaşıyor. Veliler, eğitim masraflarını karşılayabilmek için, diğer yerlerden kesinti yayıp, aile bütçesini denkleştirmeye çalışıyor.

EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAMAKTA ZORLANINCA HANGİ MASRAFLARIMIZI KISTINIZ? (%-YÜZDE)

Dışarıda yeme içme 64

Giyim harcamaları 62

Dışarıdan yemek siparişi 53

Dışarıda sinema-tiyatro 50

Kişisel bakım harcamaları 46

Mutfak harcamaları 43

Temizlik ürünleri harcaması 28

Telefon-iletişim giderleri 25

Ulaşım giderleri 24

Elektrik-doğalgaz giderleri 23

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Şeftali emojisi!

İngiltere’nin Leeds kentinde yaşanan ve mahkemeye giden olayda bir yönetici yanında çalışan kadını taciz ettiği gerekçesiyle 420 bin pound (yaklaşık 8.8 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum oldu.İsmi açıklanmayan yöneticinin, yanında çalışan kadını takip ettiği ve telefonu üzerinden birçok kez şeftali emojisi gönderdiği ortaya çıktı. Şeftali emojisinin cinsellikle bağlantısı olduğunu söyleyen kadın, ” Onurum kırıldı” açıklamasını yaptı. Siz siz olun, ne taciz edin, ne de şeftali emojisi gönderin. Türkiye’de bu durumların cezası ağır… Bilesiniz.

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ALO denmeyen telefon bloke edilecek

‘Bir gün lazım olur’ diyerek evde saklanan milyonlarca cep telefonu tehlikeye girdi. 1 yıl içinde sinyal alınmayan tüm cep telefonları kullanılmadığı için pasife alınacak. Siz siz olun, bu uyarıyı dikkate alın.

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GTÜ’den büyük başarı…

Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Gebze Teknik Üniversite’nden (GTÜ) 12 bilim insanı yer aldı. Bu gerçekten büyük bir başarı… GTÜ’den bilim insanları listesine giren Mehmet Kobya, H. Yıldırım Erbil, Erhan Demirbaş, Taşkın Kavzoğlu, Mehmet Melikoğlu, Babür Özçelik, Vefa Ahsen, Mahmut Durmuş, Rezan Demir Çakan, ErchanAptoula, Emel Kuram ve Metin Usta’yı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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ÖĞREN, PAYLAŞ, KAZAN!

Geçtiğimiz nisan ayında kurulan Emlak Kulübü, ilk kongresini yaptı. Kurucu başkan Fuat Akdağ, seçilmiş başkan oldu. Akdağ, kongrede sloganından bahsetti… Akdağ’ın sloganı, “ÖĞREN, PAYLAŞ, KAZAN”… Güzel bir slogan… Akdağ ve yeni yönetimine başarılar diliyoruz.