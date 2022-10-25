Emeklilik hayali kuranlar, doğum ve askerlik borçlanması için elinizi çabuk tutun

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT’liler soluklarını tutmuş ve aralık ayında açıklanacak yeni düzenlemeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki aralık ayında EYT’nin kamuoyuna duyurulacağını ve meclise getirileceğini söyledi.

Çeşit çeşit senaryolar ve farklı değerlendirmeler ortaya atılsa da bütün bunların aksine Bakan Bilgin, “Tek bir modelimiz var. Onun üzerine yoğunlaştık. Taslak tamamen bittiğinde ve meclise geldiğinde bunu açıklayacağız” dedi.

Hükümete yakın kaynaklar EYT yasasının şartlı şurtlu olmayacağını ve 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişleri olan kişilerin o dönemin şartlarına göre emekli edileceğini söylüyor.

1999 sonrası sigortalı olan ancak 1999 öncesi askere giden vatandaşlar askerlik borçlanmasıyla EYT’li statüsüne girebiliyor. Aynı şekilde prim ve gün eksikliği tamamlanabiliyor. Kadınlarda ise çocuk borçlanması yine gün ve prim açısından önem taşıyor.

Emeklilik hayali yaşayanlar eksik günlerini ve primlerini borçlanarak kapatmak istiyor. Peki bu borçlanmaların ne kadar tuttuğunu biliyor musunuz?

Eğer borçlanmayı yılbaşından önce yani yeni asgari ücret belirlenmeden önce yaparsanız kardasınız. Aksi takdirde yeni asgari ücretin brüt üzerinden borçlanma yapacaksınız ve bu da ödeyeceğiniz paranın miktarını çok ciddi oranda yükseltecek.

ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASI

Gün ya da prim tamamlamak için askerlik borçlanması yaptıracaklar, 6471 TL brüt ücret üzerinden 28 bin 823 TL ödemeleri gerekiyor. Bu en alt limit. Askerlik borçlanmasının en üst limiti ise 187 bin 349 TL.

ÜÇ ÇOCUK İÇİN EN ÜST LİMİT 1 MİLYON 118 BİN TL

Kadınlarda ise doğum borçlanmasıyla prim ve gün sayınızı tamamlayabilirsiniz. Yine güncel prime göre bir çocuk için en düşük 49 bin 697 TL, en yüksek ise 372 bin 329 TL borçlanma yapılabiliyor. Bu borçlanmayla 720 gün satın alınmış olunuyor.

1440 gün için yani iki çocuk için borçlanma yaptığınızda ise en düşük 99 bin 394 TL, en yüksek ise 745 bin 459 TL prim ödemeniz gerekiyor.

Üçüncü çocuk için 2 bin 160 gün borçlanma yapabiliyorsunuz. Bunun için ise en az 149 bin 91 TL, en yüksek ise 1 milyon 118 bin TL ödemeniz gerekiyor. Yani üç çocuğun borçlanma bedeli bir ev fiyatını buluyor.

2023 yılı primlerine göre bu rakamlar yüzde 40 ila 55 oranında artabilir…

Yasin Ağabey’den 2 bin TL

Başiskele Belediyesi’nin gençlere yönelik projeleri devam ediyor. Kentimizin en genç belediye başkanlarından biri olan Yasin Özlü, Genc-i Ala projesinin ardından şimdi de üniversiteyi kazanan gençlere 2 bin TL maddi destek projesi başlattı. “Başarı Sizden Destek Bizden” sloganıyla başlatılan projeyle, Başiskele’de ikamet eden ve üniversite sınavını kazanan gençlere 2’şer bin lira destek verecek. Bu destekten yararlanmak için 6 Kasım 2022 tarihine kadar belediyeye başvurulması gerekiyor.

Servis Araçları Odası’ndan polise teşekkür

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29 Ekim’e özel konser

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, 27 Ekim Perşembe akşamı Şef Yasin Koçman yönetiminde "Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenliyor. İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak olan ücretsiz konsere tüm halkımız davetli…