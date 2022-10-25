Tarık Daşgün… Yavuz…

Sorular sorduk yanıt alamadık, ama yaptığım çok çok küçük bir araştırma bile her şeyi gözler önüne serdi. Tahir Büyükakın başkanın üniversitedeki öğrencisi Bahri Yavuz’un kulübün başına getirilmesi için ciddi bir çalışma var. Ancak Yavuz’un şimdilik böyle bir projesi yok, bunu iyi biliyorum. 19 Kasım’daki kongrede, aklar karalar meydana çıkacak elbette. Yönetim kısmındaki edindiğim kabaca bilgi bu kadar…

Bir de işin teknik direktör tarafı var. Mâlum, Fırat Gül ile taraftarın arası gergin. Ufacık bir başarısızlıkta hemen istifası isteniyor. Hatta kazansa bile istifaya davet ediliyor. Artık durum kangren olmuş. Aldığım bilgilere göre, 2.Lig ustası, Kocaelispor’un 90’lardaki hırçın futbolcusu Tarık Daşgün’ün ismi geçiyor…

Tarık’ın destekçisi az değil. İnanıyorum ki, en kısa sürede adı en başa çıkacak. Şu an için her şey iyi gidiyor…

Ama pazar günü Zonguldak’tan gelecek bir kayıp, her şeyi alt üst eder…

Spor sever değil, “SKOR-SEVER”lerin iştahını kabartır…

Ellerini ovuşturarak kaybetmemizi bekleyenlere ‘Selâm!’ olsun…

Tabii onların anladığı cinsten bir selâm bu !..

“SATAN”ist selâmı…