Bahçeli’den AKP’ye “Cumhuriyet” ayarı. Ancak…

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, birkaç gün önce ne demişti?

“Kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşüncelerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile düşünce üretemeyiz. Sadece konuşabiliriz.”

Mahir Ünal’ın bu görüşüne muhalefet parti genel başkanlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tepki verdi:

“Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünce setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Önyargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarıyla Cumhuriyet’in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçe’mizle düşünce oluşturamayacağımız söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamak ve özgüven eksikliğidir.”

AKP tepe yönetimi, Mahir Ünal’ın “Cumhuriyet karşıtlığı” sözlerini eleştirenleri başta hiç umursamadı.

Çünkü genel başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mahir Ünal’la aynı görüşteydi ve zaten Mahir Ünal’ın yaptığı, Erdoğan’ın görüşünü tekrar gündeme getirmekti.

(Erdoğan da daha önceki bir konuşmasında “Harf devrimiyle milleti bir gecede cahil bıraktılar” demişti.)

Ne zaman bir tepki de Devlet Bahçeli’den geldi, AKP hemen Mahir Ünal’ın görüşlerine “ince bir ayar” çekti.

Devreye parti sözcüsü Ömer Çelik girdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.''

Olay kapandı mı?

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AKP, bunu hep yapıyor.

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığında “iki adım” adıyor, tepki gelince “bir adım” geri çekiliyor.

Ama sonuçta hep “bir adım” ileri gitmiş oluyor.

Bu son olayda da olup biten bu.

Mahir Ünal, “Cumhuriyet düşmanlığı” görevini yerine getirdi…

Baktılar ki buna iktidar ortağı Devlet Bahçeli’den de tepki var…

Hemen Ömer Çelik’e “ayar açıklaması” yaptırdılar.

Dikkat edin, Ömer Çelik’in açıklaması Mahir Ünal’ın konuşmasından hemen sonra değil, üç gün sonra Devlet Bahçeli tepki gösterince.

Aslınca Devlet Bahçeli’yi de umursamayacaklar, ama şu yaklaşan seçim var ya şu seçim, var olma yok olma seçimi, AKP’ye mecburen göstermelik de olsa geri adım attırıyor.

Erdoğan, 1995’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada ne demişti?

"Biz bu toplumun içinde yeni bir nizamı hâkim kılmanın mücadelesi içindeyiz. Neydi o mücadele? Zamana ve zemine göre değişmeyen doğrunun iktidar olmasıdır. Bu mücadeleyi iktidara getirme noktasında eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giymen gerekiyor diyorsa yaparım dedim. Papaz elbisesi dahi giyerim. Bu var mı usulün içinde? Var tabii ki."

Tabii, Erdoğan’ın “papaz elbisesi giymesi”, hiç düşünülmeyecek en uç nokta.

Ama görüyorsunuz, bunların kendi ifadeleriyle “toplumun içinde yeni bir nizamı hâkim kılmak” için göze alamayacakları ve yapamayacakları bir şey yok.

Yeri geldikçe Atatürkçü ve Cumhuriyetçi görünüyorlar, ama fırsat buldukça Atatürk ve Cumhuriyet’i tepelemekten geri durmuyorlar, bunun için “Gerekirse papaz elbisesi dahi giyeriz” diyorlar.

Ben, son yaşananları böyle değerlendiriyorum.

Yazıyı bitirmeden bir şey daha…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri konusundaki “gelgitlerine” artık son vermeli.

Hem “Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunur” görünüp, hem AKP ile yol yürümeye devam etmek, Bahçeli’ye yakışmıyor.