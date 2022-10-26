Yargıtay’dan apartmanda ve sitelerde oturanlara kötü haber!

Apartmanda ve sitelerde oturanlar, belli kurallara uymak zorunda… Uymadığınız zaman da çeşitli sorunlar çıkıyor. Önceki gün internet sitelerini dolaşırken, ilginç bir haberle karşılaştım. Birlikte okuyalım;

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Apartmanlarda ve sitelerde ortak geçiş alanı olarak değerlendirilen kapı önlerine ayakkabılık koyana Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında (merdiven boşluğunda) bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti

Apartmanlarda ve sitelerde ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da binada kapı önleri ortak geçiş alanı olarak değerlendiriliyor. Daire kapısı önüne kat malikleri ve kiracıların ayakkabı ya da herhangi bir eşya koyması mahkemelik olabiliyor.

Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu yönde karar alındıktan sonra kat malikleri ve kiracılar kapı önlerinde ayakkabı bırakamıyor.

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Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor. Daire kapısı önüne ayakkabısını koyan komşu hakkında diğer kat malikleri müdahalenin önlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıyor. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu.

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Davacı apartman yöneticisi; kiracının merdiven boşluğuna koymuş olduğu ayakkabılığın ve ana yapının teras betonuna dikmiş olduğu çanak antenin kaldırmasına, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasına, bodrum katta sığınağa koymuş olduğu odun kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılmasına karar verilmesini dava etti.

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Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına hükmetti.”

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Yargıtay’ın verdiği kararı yukarıda okudunuz.

Abartmanda ve sitelerde oturanlar, daha dikkatli olmalı.

En güzeli müstakil ev…

İstediğini yaparsın, kimse de karışamaz…

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Öğren, paylaş, kazan!

Geçtiğimiz nisan ayında kurulan Emlak Kulübü, ilk kongresini yaptı. Kurucu başkan Fuat Akdağ, seçilmiş başkan oldu. Akdağ, kongrede sloganından bahsetti… Akdağ’ın sloganı, “ÖĞREN, PAYLAŞ, KAZAN”… Güzel bir slogan… Akdağ ve yeni yönetimine başarılar diliyoruz.

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DEPREME DİKKAT!

Deprem öncesinde evde-işyerinde alınması gereken önlemler;

-Aile afet ve acil durum planı hazırlayın.

-Afet ve acil durum çantası hazırlayın.

-Dolapları ve rafları duvara emniyetli şekilde sabitleyin.

-Tablo, ayna gibi eşyaları oturulan ve yatılan yerlerden uzaktaki duvara emniyetli şekilde sabitleyin. (saglik.gov.tr)

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MÜTHİŞ PSİKOLOJİ

Olgunluğun en önemli belirtileri;

1-Daha affedici olmak

2-Farklılıklara saygı duymak

3-Onaylama ihtiyacı duymamak

4-Kimseyi kolayca yargılamamak

5-Daha açık fikirli olmak

6-Saçma bir tartışma içerisinde olmaktansa sessiz kalmak.

7-Mutluluğu dışında değil benliğinde, içinde bulmak.

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Doktordan tavsiyeler!

Sağlıklı bir ömür süren ve 105 yıl yaşayan Japon doktordan tavsiyeler:

1.Erken emekli olma (hayattan kopma)

2.Kilo alma, yediklerine dikkat et

3.Eğlen

4.Bildiklerini paylaş, insanlara yardım et

5.Maddiyatı çok önemseme

6.Merdivenleri kullan (hareket et)