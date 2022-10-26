Ne acıdır ki, iki haftadır bu köşede kaybettiğimiz güzel insanları anıyorum. Geçen hafta İzmit’te gönüllere dokunmuş bir gazeteci, Cenap Elmas vardı köşemde. Bu hafta da tüm Türkiye’nin kucakladığı, çok yönlü bir değer Halit Kıvanç var.

Halit Ağabey, gençliğimde en çok tanımak istediğim insanların önünde geliyordu. Tanıştığımızda çok yönlü bir gazeteci, spor yazarı ve spikeriydi. 1965 yılında Milliyet Gazetesi’nde çalışmaya başladığım ilk gün, merdivenlerde karşılaştık. Beni konuklardan biri sandı herhalde. Hafif tebessüm ederek, atletik adımlarla yanımdan fırtına gibi geçti. Fotoğraflarından daha genç ve yakışıklı görünüyordu. İlk kez masama oturduğumda koridordan sesi geliyordu. Aynı katta çalıştığımızı anladım. Gazetenin Cağaloğlu’ndaki binası eski bir yapıydı. Çalıştığım odanın yanında en yaşlı yazar Ref’i Cevat Ulunay’ın odası vardı. Onun yanında da spor servisi. En neşeli seslerin geldiği yer burasıydı. Rahmetli Namık Sevil’in liderliğinde Milliyet; spor haber ve yazılarıyla gazeteler arasında rakipsizdi. Önceleri gazetenin en genç, öğrenci, çaylak elemanı olarak bu ünlülerin çalıştığı spor servisine kapısından göz atabiliyordum. Ama günler geçtikçe bu odanın tiryakisi oldum. Çünkü hepsi çok bilgili, kültürlü, tanınan, ünlü kişiler olmalarına rağmen, çok candan içtenliydiler. Halit Ağabey, beni sık görünce çalışanlardan biri olduğumu anladı. Artık gülümsemesi bir ağabeylik gülüşüne dönüştü. O gazetenin üst kadrosunun jokeriydi. Çok iyi yabancı dili vardı. Aynı kattaki dış haber sevisi onun ikinci odasıydı. Çok uzun yıllar Milliyet’in dış politika yazılarını yazan ve kısa süre önce kaybettiğimiz Sami Kohen’le bitişik masalarda çalışırlardı. Sonraları o odaya ünlü karikatürist Altan Erbulak daha sonra da Mehmet Ali Birand dahil oldu. Küçücük bir odada dört şöhretli insanın konuşmalarını, esprilerini, kahkahalarını en yakından dinleyen talihli bir genç gazeteci oldum. Geçen günler benim tedirginliğimi giderince o güzel söyleşilere katılıyordum. Bu benim için inanılmaz bir şeydi. Halit ağabey Milliyet’te spor, dış haberler servislerinin, spor spikeri olarak da Türkiye Radyoları’nın en gözde çalışanıydı. Her zaman son derece temiz ve güzel giyinen, yakışıklı, güler yüzlüydü. Dünya Futbol Şampiyonasını sunmuştu. İngiltere’de BBC’de çalışırken İngiliz takımlarının maçlarından birini anlatmış, İngilizler hiç yadırgamamıştı. İngilizler onun orada kalmasını istemiş “ben burada öğrendiklerimi ülkemde uygulamak istiyorum” diyerek Türkiye’ye dönmüştü. Halit ağabey gazetecilik, spor spikerliğinden sonra sahnelere de çıkmaya başladı. Çok güzel programlar hazırladı. Çok tatlı söyleşiler yaptı. Çok ilginç bir sesi, düzgün ve anlaşılır Türkçesini spor alanlarından sonra bu alanda da bütün Türkiye’ye duyurdu. Çok sevildi. Onunla gazetede her zaman hatırladığım ilginç bir anım var. Birgün yazı işleri servisine inerken merdivende karşılaştım. Üzerimde nişanlımın armağan ettiği ördek başı yeşil kışlık gömlek vardı. Halit Ağabey durdu, “günaydın Adnan,”dedi. Sonra yaklaşarak gözlerini gömleğime dikti. Eliyle kontrol ederek “ Çok beğendim. Güzelmiş. Sana da yakışmış “ dedi. Sonra ekledi “şimdi ben bunu giysem bana “ şey” derler.” Ben “ bana da mı derler “ diye gülümseyerek sorunca: “Yok canım, sen gençsin. Sana bir sorun olmaz” dedi. Yıllar geçti, Halit ağabey sahnede sunuculuk yaparken üzerinde leopar desenli bir giysi vardı. O da sahnenin gerektirdiği ortama uygun giyinmiş, bana ne derler endişesinden sıyrılmıştı. Anıları canlandırıp sevgiyle o günleri anımsıyorum. Sen bizleri, bizler de seni çok sevdik Halit Ağabeyim…