Zonguldak en hırçın takım, Kocaelispor ise sınırlarda

Kocaelispor, pazar günü son derece kritik bir viraj için Zonguldak’ta sahaya çıkacak. Bu maç öncesinde iki takımın istatistikleri ilgi çekiyor

EN ÇOK KART GÖRENLER ARAINDA YER ALIYORLAR…

2.Lig Kırmızı Grup’ta zirveyi yakından ilgilendiren maç öncesi Zonguldak 3 kırmızı kartla zirvede yer alıyor, Kocaelispor 32 sarı kartla bu kategoride ikinci sırada yer alıyor ve kart sınırlarını zorluyor. Gol sayısında zirvede yer alan Kocaelispor attığı 22 golle en yakın rakibine 6 gol fark atarken, Zonguldak Kömür ise 14 golle en çok gol yiyen 7’nci takım konumunda bulunuyor.

MEHMET TAŞ CEZALI, GÖKHAN VE ATİLA KART SINIRINDA…

Bu kritik maç öncesinde Kocaelispor’da eski kaptan Mehmet Taş kart cezalısı durumuna düştü. Gökhan Değirmenci ve Atila Turan ise kart sınırında yer alıyor. Pazar günkü rakip Zonguldak Kömürspor takımında da, Ankara Demir deplasmanında 4-0 kaybedilen maçta Hakan Çevik kırmızı kart gördü.