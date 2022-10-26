Bir şeylerimiz halâ eksik

Kocaelispor, 1461 Trabzon deplasmanından yenilgiyle döndükten sonra, aylar sonra stadına ve seyircisine Adıyaman FK mücadelesi ile kavuştu. Uzun zamandır Kocaelispor’un sahasına dönmesini bekleyen taraftarlar da maça orta derece ilgiliydiler. Maç öncesinde yaşananlar hepimizin malumu. Organizasyon kopukluğu nedeni ile renktaşlar tabiri caizse maça geleceğine pişman oldu. Stada girebilen 12. adam, alışık olduğumuz üzere maçın içerisinde pozisyonları yaşayan ve rakibi bozan bir kimlikle destek verdi.

MAÇA GELECEK OLURSAK…

Kağıt üzerinde çok ağır favoriydi Kocaelispor…

Bunu rakip de iyi biliyordu ve özellikle 2. bölgede yoğunlaştı.

İlk dakikalarda ağırlıklı olarak Kocaelispor’un pozisyon üstülüğüyle geçildiğini söyleyebiliriz.

Oyun ve top ortada gidip gelse de arayan, atak yapan taraftı Kocaelispor…

Adıyaman ekibi kalemizi pek de göremedi.

Biz de girdiğimiz pozisyonlarda bazen kaleciye, bazen kendi kendimize takıldık.

Golsüz geçilen ve hayli baskın oynadığımız ilk 30 dakikanın sonunda Mehmet Yılmaz’ın yerde kalmasıyla kazandığımızı penaltıyı Tayfun net bir vuruşla ağlara gönderdi.

Burada ise pozisyon kesinlikle penaltı değildi.

NEDEN?..

Golden sonra nedense hızımızı kestik.

Bir iki top dışında kalan son on beş dakikalık bölümde etkin değildik. İlk dakikalarda daha fazla topla oynayan tarafken, golden sonra Adıyaman FK yarı sahamızda daha fazla görünür oldu. Ancak onlar da olgun ataklar geliştirmekten uzaktılar. Soru… Öne geçince ipler neden gevşiyor? Rakibin potansiyeli ortadayken 2’yi aramak yerine kontrollü oyun, özellikle iç sahada neden çıkıyor?

ÇOK GÜZEL DAKİKADA 2-0 YAPTIK

İkinci yarının başıyla birlikte ilk yarıdaki gibi hızlı bir giriş yaptık diyebiliriz. Penaltı pozisyonundan önce de Samet Ali’yle iyi bir şans yakalamıştık. Okan penaltı pozisyonunda savunma arkasına sarkarken, kalecinin erken yatmasının avantajını kullandı ve ekmeğini taştan çıkarttı. Penaltıda topun başına gelen günün başarılı isimlerinden Samet Ali de skoru 2-0’a getirdi ve ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı. İkinci yarının başında bulunan bu gol aslında Adıyaman FK’nın devre arasında tekrardan motivasyon adına yapmış olduğu girişimleri de bitirmiş oldu. O dakikadan sonra ne yapılan değişiklikler, ne de yapılan ataklar bir sonuç vermedi. Mental anlamda kırılgan bir yapıya sahip Adıyaman ekibi beyaz bayrağı çekmek zorunda kaldı.

RAKİPLER NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR

Adıyaman FK, Kocaelispor’un özellikle sezon başından beri, geriden oyun kurmaya çalıştığını ve buralarda sorunlar yaşadığını gözlemlemiş. Haliyle bu defoyu kullanmak adına henüz ilk dakikalardan itibaren kale vuruşlarında önde baskıyla karşıladı Kocaelispor’u. Bu taktik Kocaelispor’u uzun topa yöneltti ve bu durumda da kanat organizasyonlarıyla pozisyonlar üretilmeye çalışıldı. Durum böyle olunca Adıyaman, ikinci yarıya taktik değiştirerek 4-3-3’ten 5-2-3’e geçerek başladı. Stoper tandemini üçleyip, bekler ve sola sağa açılan stoperler ile bu etkinliğinin de sona erdirilmesini sağlamaya yönelik bir hamleydi.

Kağıt üzerinde makul bir hamle olsa da, ters zamanlarda bulduğumuz penaltı golleri bizim için maçı çok rahat götürmemizi sağladı.

OYUN VERME ALIŞKANLIĞI!

Diğer yandan Adıyaman FK’nın bu taktiksel girişimine karşılık, defans arkasına uzun toplar atarak karşılık verdik. Bunun avantajı iyi bir görüntü çizen Samet Ali ve Cem’den çok kez yararlandık. Okan’ın da iyi performansı sayesinde her ne kadar atamasak bile birçok net gol pozisyonu ürettik. Bu işin menfi tarafı ise, geriden oyun kurmadığımız için uzun topa döndük ve bu durum orta sahamızda ciddi anlamda sürklase olmamıza sebebiyet verdi.

Yusuf Cihat, Tayfun ve İlyas Kubilay üçlüsü, sağlıklı şekilde bir arada oynadıklarında potansiyel olarak TFF 1. Lig’de kafaya oynayacak, top tekniğine ve pas kalitesine sahip bir ekip. Elimizde bu oyuncular varken, oyun kurmayı, topun bizde kalmasını denemek yerine, ısrarla ileride indirdiğimiz toplarla çoğalmaya çalışıyoruz. Orta sahadaki bu boşluk, bariz bir kalite farkı olmasına, kendi saha ve seyirci önünde, üstelik skor avantajını da bulmuşken, rahat bir şekilde top çevirip, dakika üretmeyi, dahası net ve olgun pozisyonlar inşa edip skoru arttırabilmeyi sağlayacakken, biz topu rakibe verip arkasından koşmaya çalışıyoruz.

DİKTA ETMELİYİZ

Maçın sonunda 3 puanı kazanmamız ve sahamıza geri dönmemiz önemliydi. Ancak zeminin henüz zamana ihtiyacı olduğu açık. İnşallah böyle erken oynamanın sıkıntısını ileride yaşamayız. Galip geldik ama… Şampiyonluk için oynayan bir takım iddiasındaysak, bugün Adıyaman FK’nın bizim oyunumuzu bozması değil, bizim kendi oyunumuzu onlara dikte etmemiz gerekirdi. Maalesef tersi oldu. Anlayacağınız daha çok ekmek yememiz lazım...