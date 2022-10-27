Hep galibiyetlere, hep zaferlere yönelik yazarlardan değiliz Allah’a şükür… Peşin yargıyla değil, sağduyuyla ve öngörüsüz hareket ederiz… Ama burada kazın ayağı öyle değil… Burası Kocaeli… Burada skor-severseniz çok okunursunuz, çok konuşulursunuz… Vatandaşın midesinde giden yol küfürden, hakaretten geçer… Gerçek analizler birkaç kişi dışında, çoğunluğun hoşuna gitmez…

Savunma kan ağlıyordu…

Günü birlik yaşadık…

Sevinçleri abarttık…

Şampiyonluk için göbekler atarken, göbeğimiz çatladı…

Sabır taşı da öyle… Ha, sezon sonu şampiyon olsak gam yemem… Ama ya olamazsak… Yandı gülüm keten helva… Pazar günü yine Karadeniz’de Zonguldak ile oynayacağımız maç için hazırlanıyoruz…

Şurada kaldı iki gün…

Eğer bu maçı kazanamazsak (ki maç öncesi ortam hayli gerildi, bu bizim için dezavantaj oluşturuyor), Fırat Gül için yazılıp çizilecekleri şimdiden görür gibi oluyorum… Kadro aynı kadro… Teknik heyet aynı teknik heyet… Fırat Gül, yine Fırat Gül hoca… Pekala bu kadar tutarsız sonuçlar nasıl oluşuyor?..

Tek sebebi:

Gerginlik… Her insanın bir dayanma gücü var elbette… Ama nereye kadar ?..

Adamlar kazansa da yüklenip duruyorsunuz, dayanamıyorlar…

Süper Lig’de her türlü konfora sahip milyon avroluk futbolcular dayanamazken, bu çocuklar nasıl dayansın?..

Biraz daha sabır…