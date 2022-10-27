Barbaros Mahallesi için yapılacak konutların ihalesi bugün

20 yıllık sorunun çözümü için çalışmaların sona geldiği Barbaros Mahallesi ve Kabakoz Kentsel Dönüşüm alanındaki vatandaşların oturması için Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yapılacak konutlar için ihale tarihi de belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında vatandaşların taşınacağı alandaki konutlar, 3 Ekim tarihinde ihaleye çıkacaktı. Daha sonra ihale tarihi değişti. Farklı tarihlerin gündeme geldiği 534 konut için ihale tarihi netleşti. İhale bugün saat 10.30’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhale kapsamında yüklenici firma; Derince Sopalı Mahallesi 1 Etap adıyla 534 konut, 40 adet dükkanve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapacak. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek binaların bitimi ise yer tesliminin ardından 600 gün olarak belirlendi.

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Haydi Kocaeli, Barkın için son bir hamle

İzmit Belediyesi, Kocaeli’de yaşayan Havva ve Barış Kaplan çiftinin 4 buçuk yaşındaki SMA hastası çocukları Barkın Kaplan için harekete geçti. Barkın’ın tedavi olabilmesi için Valilik izinli başlatılan kampanyanın süresinin dolmasına az bir süre kalması nedeniyle birçok yardım kampanyası düzenlenirken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Barkın için yardım gecesi düzenleyecek.

SMA hastası Barkın için düzenlenecek yardım gecesinde İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Yardım gecesi 20 Kasım tarihinde saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinliğin gelirinin tamamı SMA hastası Barkın’ın tedavisi için bağışlanacak.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Tarih: 20 Kasım 2022

Saat: 20.00

Yer: Kocaeli Kongre Merkezi (SEKA Park 2. Etap)

Bilet Fiyatı: 100 TL

Dekont açıklamasına “Sahne İzmit” yazılması gerekmektedir. Salona girişte dekont bilet yerine geçecektir.

VALİLİK İZİNLİ

Banka Hesap Bilgilerimiz:

TL Hesabımız TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan

Dolar Hesabımız TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91

Euro Hesabımız TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00

Barkın Kaplan instagram hesabı: smasavascisi_barkin

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AK Parti Kocaeli, 3 bin kişiyle Ankara’da

AK Parti'nin hazırlıklarını tamamladığı, vizyon belgesi niteliği taşıyan " Türkiye Yüzyılı"nın detayları, bugün Ankara Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti Kocaeli, 3 bin kişiyle tarihi açıklamayı yerinde takip edecek.

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Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde toplu taşımaları ücretsiz yaptı. Belediye tarafından yapılan duyuruya göre 200-250-250G ve 700 numaralı hatların dışındaki tüm hatlarda bayram nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.

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Valiliğin resepsiyonu Kongre Merkezi’nde

Kocaeli Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıldönümü münasebetiyle 29 Ekim Cumartesi günü bir resepsiyon düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan resepsiyonun başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.