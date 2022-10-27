Sefa Sirmen, Mahir Ünal ve mutlu azınlık…

Geçen hafta 53 yaşındaki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 73 yaşında bulunan eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’i ‘94 yılındaki seçim beyanı üzerinden eleştirmiş.

Hem güldüm, hem de geçmişi hatırladım.

1989 mahalli seçimlerde Sefa Sirmen 40 yaşında İzmit Belediyesini rahmetli Necati Gençoğlu’ndan aldığı zaman belediyenin kasasında bir kuruş para yoktu.

Bir hafta sonra personel maaşları yatacak ödeyecek para yok.

Hatırlıyorum, Bugünkü adıyla Ekonomi Bankasından şahsi kredisi ile borç para alarak personel maaşlarını ödemişti.

Yılmadan çalışarak olmayanı oldurmak için büyük mücadeleler vermek zorunda kalan bir belediye başkanı idi. Bunu hiç kimse inkâr edemez.

Ve yine büyük mücadelelerle sanayisi ile dar alana sıkışmış İzmit halkının olanaklarını genişletmek için İzmit Büyükşehir Belediyesini kurmuştu.

İzmit’i kokan, mimarisi berbat, kent içinde üretim yapan sanayi merkezlerinin nimetlerinden yararlanamayan, asosyal bir şehir havasından şimdiki modern yapısına kavuşturmuştur.

Onlar gibi hazır pişip altın tepside sunulmuş bir şehir Belediye başkanlığına konmadı Sefa Sirmen.

Ve Sefa Sirmen’nin yaptıklarının üzerine farklı hiçbir şey de yapmadılar. Sadece onun yaptıklarını ya yıktılar ya satarak gelir elde ettiler ya da sadece taklit ettiler. Ve hala yaptıkları her şey Sefa Sirmen’nin hayal ettikleri.

Daha dün Yuvacık Barajını eleştiriyorlardı. Ceza almasını sağladılar, ama Yuvacık Barajı sayesinde susuzluk çekmediler.

Daha dün İzgaz’ı eleştiriyorlardı. Ancak kısa sürede batırdıkları Kocaeli Büyükşehir Belediyesini seçimler öncesiİzgazı satarak seçimlerini finanse etmediler mi?

Türkiye de bir ilk olan İzaydaş’ın üzerine yeni ve daha modern bir tesisyapamadılar.

Kocaeli’nin ilk alışveriş merkezi Outlet Center hala İzmit’i canlı tutuyor.

Kendilerinin yaptığı Tramvay ile övünürken Sefa Sirmen’i 1994 seçimlerindeki beyanatı ile vurmaya çalışıyorlar. Tramvay bile onun projesi.

Kocaeli’nde herkes size gülüyor farkında değilsiniz. Birçok seçim beyanınız sonunda Tramvay yaptınız tebrik ederiz. Elinizdeki olanaklar kimse de yok.

Dönemin Bakanlar Kurulu Sefa Sirmen’nin Tramvay projesine izin verseydi siz bugün onu da konuşamayacaktınız.

Elbet eleştirilecek yönleri vardı. Bunu kimse inkâr edemez. Yaptığı hatalar elbet var ve bizler zaten o hatalarını içimizde eleştiriyoruz. Yerine doğru insan yetiştiremediği için eleştiriyoruz, belediyeyi yanlış kişiye bıraktığı için eleştiriyoruz.

Kendisine inanlar arasında denge sağlayamadığı için yanlış kişileri desteklediği için eleştiriyoruz.

Ancak eleştirmek size düşmez. Sadece bize düşer ve zamanında eleştirdik şimdi tecrübeli ağabeyimiz, büyüğümüz olarak saygı duyuyoruz.

Sizden de saygı beklemiyoruz. Sizin sizden olmayana saygı duyacak bir yapınız zaten yok.

Bir gerçeği de hep atlıyorsunuz;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurucu belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığı bırakalı topu topu 3 sene oldu. Toplumda hatırlayan bile kalmadı, farkında bile değilsiniz.

Ama Sefa Sirmen İzmit Belediye Başkanlığını bırakalı 20 yıl oldu. Ve hala Kocaeli’nde efsane başkan olarak bahsedilir. Ve hala eserleri konuşuluyor.

Erol Köse belediye başkanlığını bırakalı nerede ise yarım asır oldu ve hala bütün Kocaeli’nde bilinirliği yüksek

Ya! Siz ne olacaksınız?

Bu arada sayın olarak görmesem bile seçilmiş olduğu ve bir partiyi temsil ettiği için makamına saygıdan sayın diyeceğim Sayın Mahir Ünal’a söz etmeden edemeyeceğim.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün halkın iradesini ön plana çıkarmak, okuryazar bir halk oluşturmak için yaptığı1928’deki Harf devrimi ve 1932’dekiDil Devrimininbir özü vardır.

Osmanlı İmparatorluğunu yöneten mutlu azınlık,küçük zümrenin başka milletlerden uyarlayarak kullandığı Arapça ve Farsça alfabeden oluşan dil Osmanlıca idi. Cahil halkın sadece belli bir zümrece yönetildiği, egemenliğin halkın kendisine ait olamadığı bir sistem.

Saray ve çevresi dışında kalan “Avam”ın yani kul olarak görülen halkın kullandığı dil de Öz Türkçe idi. Bu farkıSaray ve Halk edebiyatında görüyoruz, ispata bile gerek yok.

Cumhuriyet eğer Halkın/Ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belli süre için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi ise ki öyle. O zaman halkın kullandığı konuşma ve yazma dili farklı, sadece belli bir mutlu azınlığın anladığı, kullandığı dil farklı olamaz. Her kesimin eşit anladığı Harf ve Dil bütünlüğü gerekir.

Eğer bir ülke Cumhuriyet ile yani halkın iradesi ile yönetiliyorsa halkın dili kullanılır. Yani kullandığı dil Türkçe, yazma dili yani alfabe de Türkçe harflerden oluşmak zorundadır. Halkın kullandığı dile en uygun alfabe bulunduğumuz coğrafyaya uyanUray Altay dil grubuna giren Latin alfabesidir. Bunu anlamak ve görmek için bilim insanı olmaya gerek yok.

Halkın iradesinin egemen kılındığı tek kişinin veya zümrenin değil halkın yönettiği bir ülke kuran Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını minnetle, rahmetle anıyorum.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.