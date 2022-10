Yarın, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümüdür. Cumhuriyet yanmış yıkılmış pek çok kişinin her şeyin bittiğini düşündüğü günlerdeki kahramanların hürriyet, bağımsızlık ve mukaddesatına sarsılmaz bir inancın ürünüdür. Çoğumuz “Cumhuriyet fazilettir.” Sözünü hepimiz hatırlarız. Oysa bu sözün devamında “ … Cumhuriyet yönetimi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.” Denilmektedir. Atatürk Cumhuriyet’le faziletli insanlar, faziletli bir toplum inşa etmeyi hedeflemişti.

Peki, nedir fazilet? Faziletli insanın vasıfları nelerdir? Fazilet kelimesi sözlüklerde; erdem, ahlaki mükemmellik, iyilik, doğruluk olarak ifade edilir. Kişilerin hayatlarını sürdürürken uydukları ahlaki ilkelere; namusluluk; dürüstlüklerine faziletli olmak denir. Faziletli bir insanın ruhu, ahlaki davranışları destekler, tutkuları kontrol eder ve kişiyi günahlardan korur. Fazilet bizi öz kontrole dayalı özgürlüğe ve erdemli olmaya yönlendirir. Şefkat, sorumluluk, görev duygusu, dürüstlük, sadakat, dostluk, cesaret ve sebat ahlaki bir yaşam sürdürmek için arzu edilen fazilet örnekleridir. Dinimiz, Müslümanların her türlü görevlerini yerine getirerek olgun ve yüksek bir ahlâka sahip olmalarını, iyi huylarla ruhlarını güzelleştirmelerini, kötü huy ve alışkanlıklardan da uzaklaşmalarını istemiştir. Bütün iş ve davranışlarımızda orta yolu tutmak fazilet sayılır. “Faziletli olmak zor değil sadece iyiliği iste yeter!” “Senin faziletli davranışların birçok kişiye örnek olduğu için çok mutluyum.” “Onun iyiliğini, faziletini, şan ve şerefini görmek benim saadetimdir.” Cümlelerinde değer yargılarımızda fazilet’in yeri ve önemini açıkça görüyoruz.

Cumhuriyet istişareye dayalı, hak ve özgürlükleri teminat altına alan, insanların yeteneklerini ortaya koyabilmelerine imkân tanıyan, düşünce ve inançlarını serbestçe ifade edebilecekleri bir idare şeklidir. Kurtuluş savaşını gerçekleştiren iradenin bizlere kıymetli bir armağanı olan ve ilanının 99. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetin özünde taşıdığı ruha uygun olarak yaşatılmasının en temel vatandaşlık görevlerimizden biri olduğunu unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ebedi varlığı ve birliği adına ülke gelişimine katkıda bulunmak için vatanımızı çok sevmeli, düşmanca yaklaşımlarda bulunan iç ve dış güçlere karşı her zaman uyanık olmalıyız. Bizlere tevdi edilen görevleri layıkıyla eksiksiz bir şekilde yapmalı, ülke menfaatlerini kendi menfaatlerimizin üzerinde tutmalı, milli birlik ve bütünlüğümüzden hiçbir zaman ödün vermemeliyiz.

Cumhuriyet, demokrasinin en iyi uygulandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir devlet ve yönetim biçimidir. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesinin en başta gelen özelliği, “ Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin oluşudur.” (Atatürk, Nutuk, İstanbul, 1938, 402 )

Bugünlerde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Dışarıdan hep haset ettiler, kıskandılar, yaralanacağı, can çekişeceği günleri gözlediler. Olmadı, bizzat sinsi planlar yapıp bizi bölüp parçalamak istediler. Kurduğumuz Cumhuriyete 100 yıl ömür biçtiler. O alçak senaryo ya da beklenti için geri sayımda son bir yıla gelindi. Ama olmadı. Umutlar ve beklentiler gerçekleşmedi. Türk Milleti, 99 yıl önce “Yapamayacaklar, Cumhuriyeti kuramayacaklar” dediklerinde nasıl yaptıysa, bugün de bu sıkıntılı günlerden “çıkamayacaklar” diyenleri hüsrana uğratacak güce sahiptir. Türk Milleti’nin hakka, adalete, özgürlüğe sarsılmaz bir inancı vardır. Silkinip kendine gelmesi yeter. Bu ülkenin faziletli ve namuslu insanları bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkında. O oyunları yazan senaristlerin kurdukları tuzakları başlarına geçirecek güçte ve kararlılıkta. Yapamazlar, edemezler dedikleri Güneş Harekâtı, Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Barış Pınarı harekâtlarını nasıl yaptık gördüler. İnşallah bunlardan kendilerine ders çıkarmışlardır. Bundan sonra akıllarını başlarına alırlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile boy ölçüşmeye kalkışmazlar.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Milli mücadelenin kahramanları olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Fahri SAĞLIK

Emekli Müftü