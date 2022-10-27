Sayın valim, kentimize hoş geldiniz!

Siz, sayın valim, sayın Kemal Nehrozoğlu, İzmit’e hoş geldiniz.

26 yıl önce ayrıldığınız kentimizde “şeref konuğu” olarak ağırlanmak ne güzel bir duygu.

Bugün kısa adı KYÖD olan Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin düzenlediği “Sezon Açılışı-Cumhuriyet Balosu” etkinliğine katılacaksınız, eski tanıdık ve dostlarınızla birlikte olacaksınız, İzmit Körfezi’nin havasını soluyacaksınız.

Bir süredir seyahatteyim, Mustafa Küpçü geleceğinizi haber verdi, ama ne yazık ki bizim dönüşümüz gelecek hafta, bugün birlikte olamayacağız.

Ama gazetemizin 49’uncu veya en geç 50’inci yıldönümünde İzmit’te beraber olmak en büyük dileğim.

Sayın valim, gazetemiz 1975 yılında yayın hayatına başladı, o yıldan bugüne kadar da ilimizde 18 vali görev yaptı.

Mesleğimiz gereği hepsini tanıma, izleme ve tartma fırsatımız oldu.

Birçoğu iz bırakmadan “kent belleği”nden silinip gitti.

Ama sizin isminiz, sizin gibi rahmetli Hüseyin Öğütçen’in ismi, Allah uzun ömür versin Kemal Önal’ın ismi bu kentin belleğinde yaşamaya devam ediyor.

Vecdi Gönül, Erdal Ata ve Ercan Topaca isimleri de unutulmuş değil.

Sayın valim, biliyorsunuz eskiden ülkemizde “mülki idare” geleneği vardı.

Devletin valisi…

Devletin kaymakamı…

Siyasal yönetimlerin değil halkın yanında olan, devletin kurallarını yasa ve anayasaya bağlı kalarak sıkı sıkıya uygulayan vali ve kaymakamlar…

Sonra bir dönem geldi, devleti kurum ve kurallarıyla yok etmek isteyen malum siyasiler, bu “mülki idare” geleneğinden tamamen uzaklaştı.

Kaymakamlık yapmamış, idare geleneğinden gelmeyen, tek özelliği “tek adama ve AKP’ye yakın olmak” olan kişiler, vali yapıldı.

Tabii, vali koltuğuna oturanlardan ortak bir özellik daha aranıyordu.

“Laiklik ve Atatürk karşıtı” olmaları…

Sayın valim, sizden sonra bu kent kimleri gördü kimleri.

İktidara yaranmak için “camide imamlık” yapanlar, tarikat şeyhlerini konağında ağırlayanlar…

Yine iktidara yaranmak için vakit ve Cuma namazlarında camii camii dolaşanlar, Kuran ve hafızlık kurslarını ziyaret etmeyi birinci görev sayanlar…

Hangi birini anlatayım?

Aralarında “pahalı avize” düşkünleri de vardı.

Veya zevk olsun diye “AKP’li müteahhitlere iş bağlayanlar” da…

“Sadece vergisini ödeyip ailesine Kocaeli üretimi otomobil almak” isteyenler de…

Haa unutmadan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “laik bir devlet” olduğu taa 5 Şubat 1937 tarihinden beri anayasamızda varken, “Devletimizin resmi ideolojisi İslam’dır” diyen vali de gördü bu kent.

Sayın valim, özetle anlatmak istediğim, “devlet valiliği” dönemi bitti, “siyasal iktidarın dümen suyunda giden vali” dönemi başladı.

Aslında bunda şaşılacak bir şey de yok.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nu 10 Haziran 2018’de yayınladıkları 703 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile değiştirdiler, valileri “devletin temsilcisi” konumundan çıkarıp, “cumhurbaşkanının temsilcisi” haline getirdiler.

Böylece “hukuk devleti” ortadan kalkmış, yerine “şahsım devleti” gelmiş oldu.

Valiler de artık “devletin valisi” değil, “şahsım valisi” oldu.

Kurum yok, kural yok, kurum ve kural olmayınca “devlet” de yok, sadece “tek kişi” var.

Ülkemiz bu hale getirildi.

Bu yapı, elbette “devletin devamlılığı” kuralını da yok etti.

Vali “cumhurbaşkanının temsilcisi” ise, cumhurbaşkanının görevinin bittiği gün otomatikman valilerin görev süreleri de bitiyor.

Böyle bir devlet yapısı olabilir mi?

Sayın valim, uzun süre devletimize hizmet ettiniz.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptınız; sırasıyla Muğla, Kocaeli, Amasya ve İzmir Valiliği görevlerinde bulundunuz, yurt dışında “ateşe” olarak çalıştınız ve en nihayet Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttünüz.

“Devlet adamı” sıfatına en çok yakışan kişilerden birisiniz.

Ülkemizde son yıllarda olup bitenlerden büyük üzüntü duyduğunuzu biliyorum.

Bugün Kocaeli’ne gelişinizi fırsat bilerek sizinle kamuoyu önünde dertleşmek istedim.

Valilik, bugün “mülki idare” geleneğinden koparılıp siyasallaştırıldı, “AKP’de eş il başkanı” seviyesine indirildi.

Hatta bazı illerde valilerin çizgisi il başkanının daha da altında.

İktidarın kulu kölesi olarak ortada dolaşıp duruyorlar.

Türkiye, “akıl tutulması” bir dönem yaşıyor.

Geçecek, elbette geçecek…

“Devlet valileri”, geri gelecek.

Devletine ve milletine kayıtsız şartsız bağlı bizler de, o valilere “Sayın valim” demeyi sürdüreceğiz.

Size “Sayın valim” diyorum, ama bu dönemde “toplumu ayrıştıran ve anayasayı takmayan bir zihniyeti” temsil eden her valiye “Sayın valim” demek içimden gelmiyor.

Bugün KYÖD’te sizlerle birlikte olamayacağım, ama aklım ve gönlüm sizlerle.

Bir kez daha İzmit’e hoş geldiniz diyor, size ve eşiniz Müşerref Hanım’a sağlık ve mutluluklar diliyorum.