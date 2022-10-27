Kız öğrenciler okullaşmada erkek öğrencileri geride bıraktı!

Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün bir açıklama yaptı…

Milli Eğitim Bakanlığı, kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 95'e ulaştığı ve böylece ilk kez erkek çocuklarının okullaşma oranını geçtiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2000'li yıllarda yüzde 39 olan kız çocuklarının ortaöğretimdeki okullaşma oranı, bugün itibarıyla yüzde 95 oldu. Böylece ilk kez kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukları geçti.

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Son 20 yılda okullaşma oranlarının artmasıyla 2000'li yıllarda yüzde 11 olan okul öncesi okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 44 olan ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95, yüzde 14 olan yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48 oldu. Açıklamaya göre Türkiye, OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti.

2016'dan itibaren ortaokulda, 2014'ten itibaren ise yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının oranını geçti.

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Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de değerlendirmelerine yer verildi.

Özer, şunları kaydetti:"Son 20 yılda bir taraftan tüm il ve ilçelerdeki okul ve derslik yapma seferberliği diğer taraftan okullaşma oranlarını arttırmak için özellikle sosyoekonomik seviyesi dezavantajlı ailelerin eğitime katılımını desteklemek için uygulamaya sokulan eğitim politikalarıyla birlikte eğitim sistemimiz devasa bir dönüşüme tanıklık etti. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı.

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Örneğin 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'ken bugün yüzde 95'e ulaştı. Yine ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 95'lere ulaştı. Diğer taraftan ilkokul ve ortaokuldaki okullaşma oranları da yüzde 100'e yaklaştı. Örneğin bugün itibarıyla ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e ulaşırken ortaokullardaki okullaşma oranları da yüzde 99,44'e ulaşmış bulunuyor.

İlkokul ve ortaokul kademesinde kız çocuklarımızın okullaşmasıyla ilgili hiçbir sorun kalmadı ve ilk kez 20 yılın sonunda bu ülkede kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili sorun kökünden çözülmüş oldu" (AA)

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 95 ile erkek çocuklarını geçti. Milli Eğitim Bakanlığı, her ne kadar son 20 yılda bunların gerçekleştiğini söylese de, varsın söylesin. Zira kız çocuklarının okula gitmesini çok önemsiyorum.

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Zira babamın şark hizmetinden dolayı ilkokul 5’inci sınıfı Bitlis’te Kurtuluş İlkokulu’nda okudum. Sınıfımızda Birsen adlı bir kız vardı, okul üçüncüsüydü.

İlkokulun son günü, baktım ağlıyor. Yanına gittim, neden ağlıyorsun diye sordum,

“Mesut, ne yapayım, ilkokul bitti, babam beni ortaokula göndermeyecek, ben okumak istiyorum” demişti…

Birsen, başarıda okul üçüncüsüydü, okumalıydı.

Gidip sınıf öğretmenimiz Bahattin Kuşçu’ya durumu anlattım.

Öğretmenimiz de gidip Birsen’in babasıyla konuşacağını, babasını ikna edeceğini söylemişti.

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Sonrasında şark hizmetimiz bitti ve Bitlis’ten ayrıldık, Birsen’in okula gidip gidemediğini öğrenemedim.

Umarım okula gitmiştir ve hayallerine kavuşmuştur.

Erkek çocuklar nasıl okuyorsa, kız çocukları da okumalı.

Her daim yönümüzü Ortadoğu’ya değil, Batı’ya çevirmeliyiz.

Bu sayede çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaya çalışmalıyız.