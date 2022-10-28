İtalya’da İtalyanca öğrenmek

Bulunduğunuz yabancı bir ülkede, konuşulan dili kısa zamanda yeterli düzeyde öğrenmek istiyorsanız yaşam ortamınızda sizin öz dilinizi konuşan bir başkası olmamalı.

Ben Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığında yabancı dilde yapılan bir mülakat sonucu İtalya Hükümetinin verdiği burstan faydalanabilmesi için seçilen altı kişiden biri olarak önce 1979 Eylül ayında Perugia kentinde ”Universita Italiana per Stranieri”de İtalyanca kurslarına devam ettim. Bir anfi düşünün: hani derler ya yetmiş iki milletten kişi yan yana oturuyor. Ara verildiğinde yabancı dil curcunası… Tatil günlerinde yakın turistik yerlere otobüsle geziler. Otobüsteki dil curcunası da cabası.

Orada dil kurslarına başladığım günlerde İzmit’te Ortaokul ve Lise çağımda Fransızca öğretmenliğimi yapan Firuzan Akız hanıma bir mektup gönderdim. Hatırladığım kadarıyla özetle şunları yazmıştım:

“Çok değerli hocam… Milli Eğitim Bakanlığında oluşturulmuş bir komisyon tarafından Fransızca dil bilgimin de öncelikle irdelendiği bir mülakat sonucu İtalya hükümetinin 6 kişi için tahsis ettiği burstan birini kazandım ve İtalya’dayım. Bu ülkede bir yıl kadar mesleğimle ilgili olarak bilimsel çalışmalara katılacağım. Her meslekten yüzlerce kişi arasından seçilmemde Fransızca öğretmenim olarak sizin kesinlikle çok büyük payınız var, size minnettarım. Size Roma’dan en derin saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum”

Dönüşümden sonraki gün beni görünce “Necdet!…Beni ağlattın…Meslek hayatımın en büyük mükafatı bu mektuptu” dedi. Onu rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. (Fotoğrafta Fransızca öğretmenim Firuzan Akız hanım. Fotoğrafın arkasında 12 Ekim 1949 yazıyormuş. Bu fotoğrafı görünce çok, ama çok duygulandım. Onu hiç unutmayacağım.)