Cumhuriyet 99 yaşında

Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. Türkiye olarak Cumhuriyetle tanışalı 99 yıl oldu. Cumhuriyetin ne olduğunu birçok devlet bilemez iken Türkiye 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti.

Cumhuriyeti ilan eden akıl Türkiye'yi düşman işgalinden mucizeler yaratarak ve imkansızı başaran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları oldu. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

19 ve 20'inci yüzyıl içinde birçok liderler yetişmiştir.

Bunların bir kısmı saman alevi gibi sönmüş, unutularak yok olmuşlardır.

Bir kısmı halkına ve dünyaya acı, gözyaşı, baskı ve zulüm yaşatmışlar. Nazi Almanya'sında Hitler, İtalya'da Mussolini, Sovyetler Birliği'nde Stalin gibiler.

Bunlar bugün kin, nefret ile anılmaktadırlar.

Ama, 20'inci yüzyıla damgasını vuran, vizyon sahibi yüzü geleceğe dönük, ölümsüz bir lideri Türk Milleti bağrından çıkarmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde "Türk" adı bir etnik grubun değil, değişik yerlerden ve köklerden gelip yüzyıllarca bir arada yaşamış, kaynaşmış, ortak ilkelerde birleşmiş Ulusun Adı ve Kimliği olmuştur.

Çağının ve döneminin en büyük komutanı ve devlet adamını sadece biz değil bütün mazlum milletler örnek almıştır.

Atatürk, "Benden sonra beni benimsemek isteyenler akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar" demiştir.

Atatürk ile Türk milleti yeniden doğmuştur. Her tarafı işgal edilen yurdumuz mucizeler yaratılarak, tarih yazılarak düşmandan temizlenmiştir.

DEVRİMCİLİK: Kılık kıyafette yenilik yapılmış, Latin harflerine geçilmiş, dil arılatılmış öz Türkçe kelimeler kullanılmaya başlanmıştır. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ederek ilk meclise 8 kadın milletvekili seçilmiştir.

Ümmetçilikten ulus devletine geçilmiştir.

CUMHURİYETCİLİK: Atatürk, Cumhuriyet demek demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.

Bir başka sözünde ise "Cumhuriyet özgürlük taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartı ile her fikre hürmet ederiz" demiştir.

Kemal Atatürk "Cumhuriyeti ve geleceğimizi " her seferinde gençliğe emanet etmiştir.

Gazeteciler sormuşlar size diktatör diyenlere kızıyordunuz niye?

"Ben diktatör değilim, olmayacağım da. Hiç bir surette keyfilikten hoşlanmam" diyor.

LAİKLİK: Atatürk "Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum.

Dinimi, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna böyle inanıyorum" demiştir.

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir, din ve mezhep hiç bir zaman politika aleti olarak kullanılamaz" demiştir.

Cumhuriyet = Özgürlük

Cumhuriyet = Gelişim

Cumhuriyet = Demokrasi

Cumhuriyet = Eşitlik

Cumhuriyet = Adalet

Cumhuriyet = Sağlıklı bir gelecek ve yaşam biçimidir. Onsuz olamayız.

Atatürk 1934 yılında bir gün Sovyetler Birliğinin parçalanacağını söyleyerek orada yaşayan Türklerin geleceği ile hazırlıklı olup bazı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Çağa damgasını vuran bu büyük lideri bilmeden anlamadan, o günün şartlarını nazar almadan

bilinçsizce ve acımasızca eleştirenlere acımak gerekir.

Mutluluk, sağlık ve başarı dolu 29 Ekim’lere dileğimle...

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Kültür başşehri Şusa sergisi

2023 yılında Kültür Başkenti olarak Azerbaycan'ın ŞUŞA şehri ilan edildi. Bu nedenle kutlama ve tanıtım için büyük çalışmalar yapılmaktadır.

İşgal altından 44 gün süren savaşlarda geri alınan Şuşa şehri stratejik öneme ve tarihi özelliklere sahiptir.

Azerbaycanlı ressam tarafından yapılan yağlı boya tablolarından oluşan resim sergisi Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi ile İSABAM işbirliği ile dün Yahyakaptan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile törenle açılışı yapıldı.

Tarihi değere ve öneme sahip serginin gezilip görülmesi ve de tabloları yapan ressam tarafından duygu, düşüncelerin paylaşımı önemli bir fırsat olacaktır.

Emek ve destek verenlere teşekkür ediyorum.