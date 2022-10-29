Aşılı bodur elma fidanı nasıl yetiştirilir?

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle aşılanarak bodur elma yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Genellikle çoğu meyve fidanlarında olduğu gibi elma fidanlarının yetiştirilmesinde de en iyi ve sağlıklı yöntem göz aşısı, diğer adıyla yaprak aşısıdır.Göz aşısı içinde en uygun zaman Temmuz ayıdır. Bodur elma fidanı yetiştirmek için düsen veya paradis adı verilen anaçlar üzerine aşılanmış elma fidanları, bodur ağaçlar olur.

Espalya ve Kordon tesisinde bu fidanlar dikilir.Arazisi geniş olmayan ufak yerler için aşılı bodur elma fidanı dikmek en uygun olanıdır.Ufak ev bahçelerine bodur meyve fidanları dikildiğinde diğer büyük boylu meyve ağaçlarıyla kıyaslandığında daha fazla sayıda fidan dikme imkânı olur.Ayrıca bodur yetişen aşılı elma ağaçların meyveleri olgunlaştığında toplamaları, ilaçlama zamanlarında ilaçlamaları ve budama zamanları geldiğinde de budamaları diğer boylu elma ağaçlarına kıyaslandığında çok daha rahat, kolay ve masrafları da az olacaktır.

Büyük boylu gelişen aşılı elma fidanları bahçeye dikilirken iklim, toprak ve çeşit göz önünde tutularak sıra üzeri ve sıra araları sekiz ile on iki metre aralıkla dikilirken, düsen ve paradis üzerine aşılı bodur elma fidanları serbest dikimde sıra üzeri ve sıra araları beş ile altı metre; espalyalarda ise bir buçuk veya iki metre; kordonlarda da iki ile iki buçuk metre aralıklarla dikelebilmektedirler. Ayrıca düsen ve paradisüzerine aşılanmış bodur elmalar, erken meyveye yatar. Meyveleride daha iri ve gösterişli olur.Sizlere önerebileceğim kaliteli bazı elma çeşitlerini şöyle sıralayabilirim:Golden Delicious, StarkDelicious, Starkink, Staymared, ReinetteCanada, Rome Beauty. Burada adı geçen elma çeşitlerinden hepsinin toplama ayı, Ekim Ayıdır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…