Twiterda haberleri incelerken, Akıl Tozu adlı sosyal medyanın paylaşımı dikkati çekti. Başlığı “6 aylığına ortadan kaybol, bunları yap ve hayatında 10 yıl ileri git..” idi… Dikkatimi çekti, okudum… Siz değerli okuyucularıma yararlı olur düşüncesiyle, bu 10 maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

1-Hayatınızın akışını günde en az 10 dakika gözünüzde canlandırın…

Yalnız zaman geçirin ve;

-Eski zamanda yaptıklarınızı gözden geçirin.

-İlerlemeyi ne şekilde yapabileceğinizi planlayın.

-Yeni planlar ve stratejiler oluşturun.

Hayat bu şekilde daha olumlu olur.

2. Ekran sürenizi günde 2 veya 3 saatten aşağıya çekin.

Sosyal medyada ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar çok sorununuz olur.

Ekran dışında daha fazla zaman geçirin ve;

-Yeni beceriler öğrenin.

-Sahip olduklarınızı geliştirin.

-Dünyada olup biteni takip edin.

3. Gerçeklerden kaçmanın bir yolu olarak alkol ve uyuşturucudan kaçının.

Koşabilirsin ama saklanamazsın, bunları yap;

• Ayık kalın.

• Kendinizle yüzleşin.

• Neleri düzeltebileceğinize odaklanın.

Sürekli kaçtığın şeylerle yüzleşmen gerekecek.

4. Sağlıklı yiyin

Bol bol alın;

- Süt (Önerilen: Çiğ süt)

- 2-4 arası Yumurta

- Et ürünleri

- Meyveler

- Su

- Sebzeler

Sağlıklı beslenme basit ve pürüzsüzdür.

5. Formda kalın

Bunu fazla düşünmene gerek yok, temel egzersizleri yapın;

- Şınav

- Mekik

- Squat

- Bisiklet sürmek

- 5.000 adım yürüyüş

Vücut ağırlığınız sizi zinde tutmak için yeterlidir.

6. Güçlü bir arkadaş çevresi oluşturun.

Bir sürü arkadaşa ihtiyacın yok. Çok fazla arkadaşı olan birine asla güvenmemelisin. Ortak bir rotayı paylaşan 3-4 arkadaş yeterlidir.

7. Her gün okumaya en az 100 dakika ayırın.

Eğitim veya işle ilgili olması gerekmez. Farklı Kitaplar okuyun;

- Tarih

- Felsefe

- Grup dinamiği

Çevrenizdeki insanların % 99'undan daha akıllı olacaksınız.

8. Doğada yalnız zaman geçirin.

Sessiz ortamlar yaratıcılık için harikadır.

Bunları yap;

• Bir not defteriniz olsun

• Hareketsiz oturun veya dolaşın

• Düşüncelerinizi yazın

Beyin sisinden kurtulacak ve problemlerinizin çoğuna cevap bulacaksınız.

9. Daha fazla seyahat edin…

Mümkünse evden uzaklaşın. Deneyim paha biçilemez ve hiçbir kitap size bunu öğretemez.

10. Mümkün olduğu kadar çok para kazanın.

Paranın belirlediğini bilmelisin;

• Gördüğünüz saygı

• Edineceğiniz arkadaşlar

• Toplumdaki konumunuz

• Yakalayacağınız fırsatlar

Sorunlarınızın %90'ı daha fazla parayla çözülebilir.