Atatürk, Cumhuriyet tacının pırlantasıdır

Dün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü kutladık ve 100. yılına doğru geri sayıma başladık. Büyük Türk milletinin yedi bin senelik tarihindeki pik noktalarının sonuncusu olan bu büyük atılımı yapan kadroları ne kadar şükranla, minnetle yad etsek azdır.

Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde doğal olarak hepimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini anıyoruz ve ona olan minnetimizi dile getiriyoruz. Ancak Türk Cumhuriyetinin kuruluşunu 29 Ekim 1923’ten ileri ve geriye doğru bir zaman skalası içinde okursak ismini anmadığımız ancak bu taçlanmaya giden yolda çok büyük emekleri olan düşünce, devlet ve siyaset insanlarını biraz ihmal ediyoruz kanısındayım.

Osmanlı’nın duraklama ve gerileme döneminde bilimden ve sanattan geri kalması sebebiyle eski gücünü yitirmekte olduğunu görmüş olan ve çareyi muasır medeniyetlerin seviyesinde arayan padişahlar 3. Selim ve 2. Mahmut, Lale Devri Sadrazamı Damat İbrahim Paşa, Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Jön Türkler, Alemdar Mustafa Paşa, İttihat ve Terakki hareketi, Said Halim Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Resneli Niyazi, Enver Paşa gibi daha saymakla bitiremeyeceğimiz isimler sevaplarıyla ve günahlarıyla Mustafa Kemal Paşa’nın gittiği yolu açmış kişilerdir. Bir bilimsel gelişim yolculuğu gibi her biri bir taş koyarak bu güzel yolu döşemişlerdir.

Bu siyasi kişi ve hareketler gibi düşünce alanında da Ziya Gökalp, Namık Kemal, Gaspıralı İsmail Bey, Tevfik Fikret, Yusuf Akçura, Abdullah Cevdet, Celal Nuri İleri ve daha birçok isim; başta Mustafa Kemal olmak üzere bu büyük devrime giden yolda yürüyenlerin zihinlerini açan ve Mustafa Kemal sonrasında da bu yoldan devam eden kişilerin yine zihin dünyasını şekillendirmiş kıymetli kişilerdir.

Öte yandan Cumhuriyet olgusu küresel siyasete dair bir tanım ve biçim olduğu için de bu görüşü insanlığa armağan eden büyük düşünce insanları ve onların ilham aldığı antik dönem düşünürlerini de pas geçmemek gerek. Aristo’dan Rousseau’ya, Montesquieu’ye kadar halkın iradesinin yönetime yansımasından, kuvvetler ayrılığından ve kanun önünde herkesin eşitliğini savunan isimleri de yad etmek gerekir.

Büyük insanlık ailesinin fertleri olarak; Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet sadece bizim değil, tüm insanlığın büyük bir değeridir. Akıldan, mantıktan, bilimden, fenden, hukuktan, kendi topraklarında barış ve refah içinde yaşama arzusundan ve seküler düşünceden yana olan tüm milletlerden tüm insanlar ruhen ve zihnen kardeştir.

Yani kısacası Türk Cumhuriyeti çok kıymetli, değerli, parlak ve gösterişli bir taçsa; Atatürk bunun tepesine konmuş ve onu tamamlamış olan en kıymetli mücevherdir.

Atatürk’ten Sonrası

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de öldükten sonra dönemin Başbakanı olan Celal Bayar’ın yıllar sonra o günü anlattığı bir anekdot belgesellerde yer almaktadır. Eski İttihatçılardan, Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında Ege’de komitacılık yaparak Kuvvacılık için mücadele eden ve sonrasında da Mustafa Kemal’le birlikte hareket ederek ülkemizin kurucu babalarından birisi olarak kabul edebileceğimiz Celal Bayar’ın 10 Kasım 1938 günü yaşananlara dair şu sözleri çok önemlidir.

“Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?” sorusuna verdiği yanıt, “Meclis seçecektir Reis-i Cumhur’u. Bizim vazifemiz meseleyi mal sahibine götürüp, selametle teslim etmektir. Vazifesini ifa edebilmesi için. Ve ondan sonra da bir ekseriyetle kim seçilirse ona itaati sağlamaktır. Bu prensibe aykırı hareket eden babam mezardan çıksa onu asarım”

Eski bir İttihatçı, sonrasında da Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın mesai arkadaşlarından birisi olup kendisinin son Başbakanı olma şerefine nail olmuş olan Bayar’ın bu sözleri tam anlamıyla bir “İttihatçı raconudur”. İşin sahibi Meclis yani millettir. Bu katı Cumhuriyetçilik prensibi Celal Bayar’ın kurulan Cumhuriyet’in yerleşmesinde ve muhafazasında çok büyük bir katkısını gözler önüne sermektedir.

Zira 10 Kasım 1938 günü Başbakan olan Bayar uzun yıllardır İsmet İnönü’yle fikri ve siyasi olarak ayrı yollara meyyal ve rekabet içerisindeydi. Bir oldubittiyle Cumhurbaşkanı olmaya kalkışmadı; meseleyi sahibine götürdü ve Meclis İsmet İnönü’yü Cumhurbaşkanı seçti. Bayar da bir süre sonra Başbakanlıktan ayrıldı.

İsmet İnönü’nün Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Başbakanlığı döneminde etnik ve dini soslara bulanmış ancak hepsi İngilizlerin buraları karıştırma amacı güden politikalarının sonucu olan ayaklanmaları sert bir şekilde bastırması ve bunu yaparken de kişisel siyasi ikbalini düşünmeden görevini yerine getirmek amacıyla attığı adımlar da Cumhuriyet’in yerleşmesinde büyük öneme sahiptir. Eğer ki İsmet İnönü kişisel siyasi ikbalini düşünerek Cumhuriyet’in temel prensiplerinden geri adımlar atmayı düşünse ya da bu vazifeleri birilerini kırıp dökmeden yerine getirme gayretkeşliğine girse; bu hikaye en başından ciddi yaralar alırdı ve belki yarım asrı görmeden darmadağın olurdu.

Keza Cumhurbaşkanlığı döneminde patlak veren 2. Dünya Savaşı yıllarından sonra ülkemizin Batı blokunda yer alması gerekliliği üzerine çok partili siyasi hayata geçişin kapısını aralayan İsmet İnönü, 1950 yılında seçimleri CHP’nin kaybetmesi üzerine istese bürokrasi ve askeriyedeki gücünü kullanarak o koltuğu bırakmayabilirdi ama vakur bir şekilde elinde çantasıyla o merdivenleri inerek genç Cumhuriyet’in ilk iktidar değişiminin milletin iradesiyle ve kansız, kavgasız gürültüsüz sağlanmasında üzerine düşeni yaptı.

10 sene sonra Cumhuriyetin siyaset eliyle uğradığı erozyona tepki olarak başlayan ve ne acıdır ki Cumhuriyet fikrini kökten dinamitleyen darbeler geleneğini başlatan 27 Mayıs darbesi sonrasında da idama mahkum edilen siyasetçilerin asılmaması için yine aynı İsmet İnönü uğraştı ve didindi ancak muvaffak olamadı. Bu gayreti bugün samimi bulmayan yalan tarih yazıcılarına verilen en güzel cevap 1970’lerde Bayar ve İnönü’nün buluşarak aralarındaki buzları eritmesi ve yeninden dostluklarını tesis etmesi gerçeğidir. Mesai arkadaşlarının idamını isteyen birisiyle Bayar’ın yeniden dostluk kurabileceğini düşünmek akla mantığa sığmaz.

Sonrasında İsmet İnönü 1960’larda iki darbe girişimini engelledi, 70’lerdeki anarşi ortamında gençlerin üniversite eğitimini engelleyen boykotlara yönelik “ Öğrenci öğrenme ihtiyacını kaybetmiştir. Nasıl şey bu? Öğrenmek isteyen bir şey yok. Nasıl şey bu? Bu yaşa geldim hala her gün bir şey öğreniyorum. Okul çağında bulunan insanlar dünyanın bütün meselelerini halledecekler, bir tek meseleye ihtiyaçları yok o da öğrenmek! Derse gitmeyecekler boykot yapacaklar ve arkadaşları giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Nasıl şey bu!” sözleri de Cumhuriyetçiliğin asıl yolunun politikadan değil eğitimden ve bilimden geçtiğinin kanıtıdır.

Kurucu Babalarımız

Amerikan siyasetinde Kurucu Babalar diye bir kavram vardır. Amerika Birleşik Devletleri’ni kuran yedi kişi sonrasında aralarında büyük siyasi rekabetler ve yol ayrımları yaşansa da birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilir ve o dönem kuruluş dönemi olarak tek bir süreç halinde ele alınır. John Adams, Samuel Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Patrick Henry, Thomas Jefferson, James Madison, John Marshall, George Mason ve George Washington.

Bu isimlere tarihin akışı içerisinde ABD’nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan isimler de sonradan eklenerek bu isimler kadar kıymetli bir yere konmuştur. Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln de ilerleyen tarihlerde bu değerler silsilesi içine eklenmiş kişiler olarak Mount Rushmore dağında yüzleri iki kurucu baba olan Washington ve Jefferson’la birlikte dağa kazınmıştır.

Cumhuriyetimizin Kurucu Babaları da benim görüşüme göre Atatürk, İnönü, Bayar ve Fevzi Çakmak’tır. Bu dört isim Kurtuluş Savaşında ve sonrasında çok partili hayatın 1960’a kadar geçen sürecinde hayati öneme sahip; artıları ve eksileriyle, doğruları ve yanlışlarıyla, sevapları ve günahlarıyla bizlere medeni şartlarda; yeryüzünün insani standartlarına yaşama imkanı bulduğumuz bir Cumhuriyet’i kurup teslim etmişlerdir.

Sonrasındaki yıllarda bu isimlerin yanına birisini eklemek istersek konu daha yakın geçmiş olduğu için sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı bulmak zordur. Bu başka bir tartışmanın konusudur ve herkes elbette bazı isimleri sayabilir. Ancak bu çok kapsamlı, siyasi ve dönemsel analizler gerektiren bir konu olduğu için ne bu yazının konusudur ve üzerinden daha çok az bir zaman geçtiği için nihai sonucu bulması zordur. Ancak fikir jimnastiği yapmak her zaman güzeldir.

Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun, emeği geçen tüm medeni bir zihne ve dünya görüşüne sahip büyüklerimizin mekanı cennet olsun.