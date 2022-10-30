Geçmişini ve bugününü satan Türkiye, gelecek yüzyıla nasıl yürüyecek?

Ne garip değil mi?

20 yıldır iktidarda bulunan AKP, 99 yaşındaki cumhuriyetin birikimi yerli ve milli ne kadar kamu kuruluşu varsa bir bir sattı, elde avuçta bir şey bırakmadı ve Türkiye’yi “borçla geçinmeye” mahkûm etti, şimdi de tutmuş “Yüzyıllık Vizyon” açıklıyor.

Kişiler, aileler, şirketler ve ülkeler; “varlıklarıyla” güçlüdür.

Türkiye’nin elinde bir varlık kaldı mı?

Kalmadı…

Şirketler, fabrikalar, limanlar, oteller, enerji tesisleri, devlete ait ne varsa satıldı.

Son olarak kenarda köşede kalmış kamu arazilerini de haraç mezat satıyorlar.

Sanırım sıra yakında koylara, yollara, ormanlara, yeşil alanlara ve tarım arazilerine gelecek.

Özelleştirme 1986 yılında ANAP döneminde başlamıştı, 1986-2002 yılları arasında sadece 8 milyar liralık özelleştirme gerçekleştirilmişti.

AKP iktidarı ise 20 yılda toplam 63 milyar liralık özelleştirme yaptı.

Özelleştirme derken, özünde devletin malları yerli ve yabancı yandaşlara “peşkeş” çekildi.

Varını yoğunu satan, sıfırı tüketen, piyasaya ve bankalara boğazına kadar borçlu bir tüccar düşünün, ülkemizin böyle müflis tüccardan bir farkı yok.

Müflis tüccar, ortaya çıkıp şu yatırımı yapacağım bu yatırımı yapacağım diyerek ne kadar inandırıcı olursa, AKP iktidarının “Yüzyıllık Vizyon” açıklaması da o kadar inandırıcı.

Bir taraftan Rusya’ya “Para yok, 2023 gaz parasını 2024’te ödeyeyim” diyeceksin, diğer taraftan “Yüzyıllık Vizyon” havası atacaksın.

“Ne garip değil mi?” demem bundan.

Türkiye, ne yazık ki Cumhuriyet’in 100’üncü yılına “sıfırı tüketmiş” olarak giriyor.

Daha önce de yazdım, AKP iktidarının “blok veya hisse satışı” olarak elinden çıkardığı “devlet varlıkları”nı bir kez daha hatırlayalım.

Alfabetik sıraya göre:

*Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.

*ADÜAŞ – Ataköy Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Beyköy Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Çıldır Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Denizli Jeotermal Santrali

*ADÜAŞ – Engil Gaz Türbinleri Santrali

*ADÜAŞ – İkizdere Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Kuzgun Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Mercan Hidroelektrik Santrali

*ADÜAŞ – Tercan Hidroelektrik Santrali

*Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.

*Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.

*Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.

*Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*ASBAŞ Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

*ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*ASELSAN Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

*Ataköy Otelcilik A.Ş.

*Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ş.

*Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

*Başak Emeklilik A.Ş.

*Başak Sigorta A.Ş.

*Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

*Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Batı Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

*Bayındırlık Bakanlığı – Erciyes Sosyal Tesisleri

*Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*BUMAS Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahhüt A.Ş.

*Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ)

*Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DİVHAN)

*DSİ – Erciyes Sosyal Tesisleri

*EBK – Manisa Kombinası

*Emekli Sandığı – Büyük Ankara Oteli

*Emekli Sandığı – Büyük Efes Oteli

*Emekli Sandığı – Büyük Tarabya Oteli

*Emekli Sandığı – Çelik Palas Oteli

*Emekli Sandığı – İstanbul Hilton Oteli

*Emekli Sandığı – Kuşadası Tatil Köyü

*Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR)

*ERYAĞ Erciyes Yağ Sanayii A.Ş.

*ESGAZ Eskişehir Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Tic. Taahüt A.Ş.

*Eti Alüminyum A.Ş.

*Eti Bakır A.Ş.

*Eti Elektrometalurji A.Ş.

*Eti Gümüş A.Ş.

*Eti Krom A.Ş.

*EÜAŞ – Adıgüzel HES

*EÜAŞ – Adilcevaz HES

*EÜAŞ – Ahiköy 1 HES

*EÜAŞ – Ahiköy 2 HES

*EÜAŞ – Ahlat HES

*EÜAŞ – Almus HES

*EÜAŞ – Anamur HES

*EÜAŞ – Arpaçay-Telek HES

*EÜAŞ – Bayburt HES

*EÜAŞ – Berdan HES

*EÜAŞ – Besni HES

*EÜAŞ – Bozkır HES

*EÜAŞ – Bozüyük HES

*EÜAŞ – Bozyazı HES

*EÜAŞ – Bursa Linyitleri İşletmesi

*EÜAŞ – Bünyan HES

*EÜAŞ – Çağ Çağ HES

*EÜAŞ – Çal HES

*EÜAŞ – Çamardı HES

*EÜAŞ – Çamlıca 1 HES

*EÜAŞ – Çatalağzı Termik Santrali

*EÜAŞ – Çemişgezek HES

*EÜAŞ – Çine HES

*EÜAŞ – Değirmendere HES

*EÜAŞ – Değirmendere HES

*EÜAŞ – Dere HES

*EÜAŞ – Derme HES

*EÜAŞ – Dinar 2 HES

*EÜAŞ – Doğankent HES

*EÜAŞ – Durucasu HES

*EÜAŞ – Engil HES

*EÜAŞ – Erciş HES

*EÜAŞ – Erkenek HES

*EÜAŞ – Ermenek HES

*EÜAŞ – Esendal HES

*EÜAŞ – Fethiye HES

*EÜAŞ – Gebze- Dilovası Doğal Gaz Kom. Çev. Sant.

*EÜAŞ – Girlevik HES

*EÜAŞ – Girlevik II-Mercan HES

*EÜAŞ – Göksu HES

*EÜAŞ – Gönen HES

*EÜAŞ – Güney Ege Linyitleri İşletmesi

*EÜAŞ – Haraklı-Hendek HES

*EÜAŞ – Hasanlar HES

*EÜAŞ – Hoşap HES

*EÜAŞ – Işıklar (Visera) HES

*EÜAŞ – İnegöl-Cerrah HES

*EÜAŞ – İvriz HES

*EÜAŞ – İznik-Dereköy HES

*EÜAŞ – Kadıncık 1 HES

*EÜAŞ – Kadıncık 2 HES

*EÜAŞ – Kangal Termik Santrali

*EÜAŞ – Karacaören 1 HES

*EÜAŞ – Karacaören 2 HES

*EÜAŞ – Karaçay HES

*EÜAŞ – Karaçay HES

*EÜAŞ – Kayadibi HES

*EÜAŞ – Kayaköy HES

*EÜAŞ – Kemer HES

*EÜAŞ – Kemerköy Termik Santrali

*EÜAŞ – Kernek HES

*EÜAŞ – Kılavuzlu HES

*EÜAŞ – Kısık HES

*EÜAŞ – Kiti HES

*EÜAŞ – Koçköprü HES

*EÜAŞ – Kovada I HES

*EÜAŞ – Kovada II HES

*EÜAŞ – Köklüce HES

*EÜAŞ – Kuzuculu HES

*EÜAŞ – Kürtün HES

*EÜAŞ – Ladik-Büyükkızoğlu HES

*EÜAŞ – M. Kemal Paşa-Suuçtu HES

*EÜAŞ – Malazgirt HES

*EÜAŞ – Manavgat HES

*EÜAŞ – Manyas HES

*EÜAŞ – Menzelet HES

*EÜAŞ – Mut-Derinçay HES

*EÜAŞ – Orhaneli Termik Santrali

*EÜAŞ – Otluca HES

*EÜAŞ – Pazarköy-Akyazı HES

*EÜAŞ – Pınarbaşı HES

*EÜAŞ – Seyitömer Linyitleri İşletmesi

*EÜAŞ – Seyitömer Termik Santrali

*EÜAŞ – Sızır HES

*EÜAŞ – Silifke HES

*EÜAŞ – Soma B Termik Santrali

*EÜAŞ – Suçatı HES

*EÜAŞ – Sütçüler HES

*EÜAŞ – Şanlıurfa HES

*EÜAŞ – Tohma HES

*EÜAŞ – Topçam HES

*EÜAŞ – Tortum HES

*EÜAŞ – Torul HES

*EÜAŞ – Tunçbilek Termik Santrali

*EÜAŞ – Turunçova-Finike HES

*EÜAŞ – Uludere HES

*EÜAŞ – Varto-Sönmez HES

*EÜAŞ – Yatağan Termik Santrali

*EÜAŞ – Yenice HES

*EÜAŞ – Yeniköy Linyitleri İşletmesi

*EÜAŞ – Yeniköy Termik Santrali

*EÜAŞ – Zeyne HES

*Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

*GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teç. Fab. A.Ş.

*Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ)

*Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

*HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Hektaş Ticaret A.Ş.

*Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

*İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.

*İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*İstanbul İmar Ltd. Şti.

*Karayolları – Erciyes Sosyal Tesisleri

*Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

*KBİ – Murgul Hidroelektrik Santrali

*KBİ – Murgul İşletmesi

*KBİ – Samsun İşletmesi

*Kıbrıs Türk Hava Yolları Ltd. Şti. (KTHY)

*Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Kütahya Gübre A.Ş. – Kütahya Gübre Üretim Tesisleri

*Maliye Hazinesi – Antalya-Muratpaşa Sosyal Tesisi

*Maliye Hazinesi – Foça Tatil Köyü

*Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.

*Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.

*MESBAŞ Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.

*MEYBUZ Meyve ve Buzlu Muhafaza Enternasyonal Nak. A.Ş.

*MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.

*NİTROMAK Makina Kimya-Nitro Nobel Kimya Sanayii A.Ş.

*Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh., İnş., Taah. ve Tic. A.Ş.

*Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.

*OYAK İnşaat A.Ş.

*PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

*Ray Sigorta A.Ş.

* Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Samsun Gübre Sanayii A.Ş.

*SEKA – Afyon İşletmesi

*SEKA – Akkuş İşletmesi

*SEKA – Aksu İşletmesi

*SEKA – Balıkesir İşletmesi

*SEKA – Çaycuma İşletmesi

*SEKA – Karacasu İşletmesi

*SEKA – Kastamonu İşletmesi

*Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.

*SÜMER Holding – Adıyaman İşletmesi

*SÜMER Holding – Bakırköy Konfeksiyon San. İşl.

*SÜMER Holding – Beykoz Deri ve Kundura İşletmesi

*SÜMER Holding – Çanakkale Sentetik Deri İşletmesi

*SÜMER Holding – Diyarbakır İşletmesi

*SÜMER Holding – Malatya İşletmesi

*SÜMER Holding – Mazıdağı Fosfat Tesisleri

*SÜMER Holding – Sarıkamış Ayakkabı İşletmesi

*SÜMER Holding – TÜMOSAN İşletmesi

*SÜTAŞ Bursa ve Havalisi Pastörize Süt ve Mam.Gıda San. A.Ş.

*T. Şeker Fabrikaları – Afyon Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Alpullu Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Bor Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Çorum Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Elbistan Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Erzincan Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Erzurum Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Kırşehir Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Muş Şeker Fabrikası

*T. Şeker Fabrikaları – Turhal Şeker Fabrikası

*TAKSAN Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.

*TCDD – Bandırma Limanı

*TCDD – Derince Limanı

*TCDD – İskenderun Limanı

*TCDD – Mersin Limanı

*TCDD – Samsun Limanı

*TDİ – Çeşme Limanı

*TDİ – Dikili Limanı

*TDİ – Kuşadası Limanı

*TDİ – Salıpazarı Limanı (Galataport)

*TDİ – Taşucu Limanı

*TDİ – Tekirdağ Limanı

*TDİ – Trabzon Limanı

*TEKA Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.

*TEKEL – Adana Sigara Fabrikası

*TEKEL – Ayvalık Tuzlası

*TEKEL – Ballıca Sigara Fabrikası

*TEKEL – Bitlis Sigara Fabrikası

*TEKEL – Bodrum Sosyal Tesisi

*TEKEL – Çamaltı Tuzlası

*TEKEL – Çankırı Kaya Tuzlası

*TEKEL – İstanbul Sigara Fabrikası

*TEKEL – Kağızman Tuzlası

*TEKEL – Kaldırım Tuzlası

*TEKEL – Kayacık Tuzlası

*TEKEL – Malatya Sigara Fabrikası

*TEKEL – Sekili Tuzlası

*TEKEL – Tokat Sigara Fabrikası

*TEKEL – Tuzluca Tuzlası

*TEKEL – Yavşan Tuzlası

*TEKEL GmbH

*TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

*TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

*Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*TP Petrol Dağıtım A.Ş.

*Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. Şti. (TAŞEL)

*Türk Hava Yolları A.O.

*Türk Telekomünikasyon A.Ş.

*Türk-Arap Gübre A.Ş. (TAGAŞ)

*Türkiye Halk Bankası A.Ş.

*Türkiye İş Bankası A.Ş.

*Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

*Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

*Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

*Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

*Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

*TZD – Sakarya Traktör Sanayi İşletmesi

*Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)

*Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

*USAŞ Yatırım Holding A.Ş.

*Ünye Çimento Sanayii T.A.Ş.

*Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

*Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş.

*Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

*Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.

*Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.

*YİBİTAŞ Kraft Torba Sanayi A.Ş.

*Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.