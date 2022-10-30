Benim Kızılay’ım

Dün gibi gözlerimin önünde;

İlkokulda “Kızılay Kolu”ndaydım.

Ulusal ve dini bayramlarda, bir arkadaşım rozet dolu sepeti, ben de metal kumbarayı taşırdım. Önümüze çıkana rozet takar, kumbaraya para atmasını beklerdik. Sonra, kumbarayı Kızılay’a teslim ederdik.

Kızılay Başkanı olarak rahmetli Adem Gül amcamızı anımsarım.

O, Türk Hava Kurumu, Verem Savaş Derneği gibi birçok sosyal kurumda gönüllü çalışan bir insandı.

Kızılay’ın kökü 1868 yılına dayanıyor. “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla doğmuş bir kurum.

1877’de “Osmanlı Hilal-Ahmer Cemiyeti” adını almış. “Ahmer” Arapça bir sözcük. “Kızıl” anlamına geliyor.

Cumhuriyetle birlikte, 1923 yılında “Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de de “Kızılay Derneği” adını almış.

Kızılay’ın 7 temel ilkesi var;

1- İnsanlık, 2- Ayrım gözetmemek, 3- Tarafsızlık, 4-Bağımsızlık, 5- Gönüllü hizmet, 6- Birlik, 7- Evrensellik.

Ezcümle;

Kızılay, ayrım gözetmeksizin İNSANA HİZMET amacını taşıyor.

Tarafsızlık ve bağımsızlık da temel değerler. Ama altı çizilmesi gereken en önemli ilke Gönüllü Hizmet olmalı.

Benim bildiğim; Kızılay’a gönüllü hizmet veren insanlar, bu hizmetleri karşılığı “MADDİ ÇIKAR” beklemezlerdi!.. Üstelik, AİDAT öderlerdi!

Kurban Bayramlarında, kesilen kurbanların derilerini Türk Hava Kurumu’na verirdik. Bu yardımlardan elde edilen gelir THK, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca paylaşılırdı.

Ama kimi komşularımız, kurban derilerini başka dini cemiyetlere verirlerdi!..

Galiba her şey bu ayrı-gayrı tutumla başladı!

Kızılay’ın belli başlı gelir kaynakları vardı; Bağışlar, üyelik aidatları, devletin her yıl yaptığı katkılar, gümrüklerde kalan eşyaların satışından sağlanan gelir, oyun kağıtları satışı, dışarıdan alınan ilaç ve röntgen filmleri satışı, Afyonkarahisar Maden suyu gelirleri, pul ve rozet satışı…

Son yıllarda Kızılay’da önemli değişimlere tanık olduk!

“TARAFSIZ” olması, bu masumiyet içinde kalması ve bütün bir ULUSUN ortak varlığı olarak sakınılması gereken Kızılay, siyasi iktidarın müdahalesine açıldı!

Örnekleyelim;

2017 yılında Kızılay İstanbul Şubesi yönetimi, Binali Yıldırım’ın akrabaları ve kimi AKP’li kişilerden oluşturuldu! Başkan İlhami Yıldırım, Binali Bey’in kardeşi, Başkan Vekili Büşra Bahar Köylübay-kızı, Seda Yıldırım –gelini, Ali Ertuğrul- yeğeniydi! Diğer üyeler de Binali Bey’le yakın ilişki ve geçmişi olan siyasi kimlikli kişilerdi!

Kızılay son yıllarda Genel Merkez Yönetimi ve hemen bütün şubeleriyle, böyle bir kimliğe büründü!

Genel Merkez yöneticilerininyüksek maaşları ve bağlı şirketlerden sağladıkları huzur hakları kamuoyunda tartışılmaya başladı!

Bir başka olay;

Bir doğalgaz dağıtım firması, gelirinin 8 milyon dolarlık kısmını ENSAR Vakfı’na aktarılması şartı ile Kızılay’a veriyor!

Firma, bu parayı “gider” göstererek 1.5 milyon dolarlık vergi avantajı sağlıyor! Böylece, kamu hazinesine gidecek para ENSAR’a gidiyor! Kızılay da bu ilişkide yer alıyor!

Ve yine, salgın döneminde Kızılay, bu ülke vatandaşlarının acil ihtiyacı olan maske üretim ve dağıtımında sınıfta kaldı! Test kiti Çin’den sağlandı.

Bir de İzmit’le ilgili üzüntüm var; Rahmetli Resim Öğretmenimiz Nuriye Oğultürk, ailesinden kalan evini “Restore edilerek KÜLTÜR amaçlı bir mekan olarak kullanılması koşuluyla Kızılay’a bağışlamıştı. Ne yazık ki, Kızılay Genel Merkezi bu evi sattı ve ev yıkıldı! Bu olay hala içimde bir sızıdır!

Sonuç olarak; son yıllarda Kızılay’a karşı vatandaşların GÜVEN duyguları sarsıldı ve bağış gelirleri büyük oranda düştü!

Kızılay şimdi tüm cep telefonlarına çeşitli olaylarla ilgili “yardım iletileri” gönderiyor! Afrika’ya, Pakistan’a yardım bekliyor!

Son marifeti ise; “Askıda Pizza” olayı!

Oysa, milyonlarca vatandaş o eski Kızılay’ı görmek istiyor!

Ben de, “siyasetin ve ticaretin kirine bulaşmamış” BENİM KIZILAY’IMI İSTİYORUM!Ya siz?