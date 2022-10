Çocukluk Büyüsü

Çocukken, üfleyince geçiyordu, bütün yaralar Güvercin.

Sonbaharın ortasındaydılar. Gökyüzünün pırıl peril, sıcacık havasına bayılmıştı güvercin. Yazdan kalan bir gün yaşıyorlardı. Güneş öyle parlaktı ki, zaman zaman gözlerini kırpıştırmak ve kapatmak zorunda kalıyordu. Kanatlarını alabildiğine esneterek, yorulana kadar gökyüzüne doğru uçmuştu. ‘Hadi şimdi geriye dönmeye uğraş’, diye kendine söylendi. Uçmak zorunda olduğunu biliyor, bazen uçarken, uçmanın ve hareketin ölçüsünü kaçırıyordu. Oysa bedeninin düzenli olarak hareket etmemesi, ölüm demekti… Acaba insanlar, bedenlerini düzenli hareket ettirmezlerse, ne olacağının, nasıl donacaklarının farkındalar mıydı? İnsanlar deyince, Lal’i hatırladı. Lal, arada bir, hiç kımıldamadan durur, hareket etmek istemezdi…

Canı onu görmek istedi… Lal, çok daha iyi ve huzurlu görünüyordu. Selamlaşma faslından sonra, ‘bugünlerde nasılsın Lal’, diye sordu. ‘Son zamanlarda, hep çocukluğumu özlüyorum güvercin. Çocukluğumun tadları, kokuları, sesleri, insanları, birlikte gezip dolaşılan sokakları, ne kadar güzeldi. Hatırladığım anıların keyfi, beni çocukluğuma götürdü. Çocukluğuma dönmek için, doğup, büyüdüğüm mekanları, ziyaret ettim. O zamanlar, hayatımda yer etmiş insanların, şimdi nerelerde, nasıl olduklarını merak ettim.’.

‘Bu çocukluk özlemini, birden bire nereden çıkardın Lal’, diye merakla sordu güvercin. ‘Şairin biri; ‘’Düşünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmişiz’’, demiş güvercin. Çocukluk daima aranıp, özlenen yurdumuz değil mi? Ne yazık ki oraya bir daha dönülemez. Belki de çocukluk, masumiyet ve mutlulukla dolu olduğundan, bu kadar çok özleniyordur. Çocukluğa özlem duymak, nisan yağmurunda ıslanmak gibi değil mi güvercin?’.

‘Nasıl bir çocukluk geçirmiştin Lal?’. ‘Çocukluğumla ilgili, çok fazla şey hatırlıyorum güvercin. Gece yarılarına kadar arkadaşlarla bahçelerde, bazen de ağaçların tepesinde oyunlar oynardık. Bizi, evlere neredeyse zorla sokarlardı. Sevildiğimizden, hiç kuşku duymazdık. Ailelerimiz üzerlerimize titrer, sanki sadece bize bakmak için yaşarlardı. Bizim, hiç birşeyi düşünmemiz, dert etmemiz gerekmezdi. Geçmişim, çocukluğum, birden gözümde tüter oldu. Birlikte oyunlar oynadığım arkadaşlar, sevdiklerim ve onların anıları, teker teker, gözümün önüne geliveriyor. Çocukken yazları, yaylalara çıkılırdı. Köknar ağaçlarından oluşan ormanların içinde koşar, oynardık. O zamanlar, ekmekler evde yapılırdı. Fırından yeni çıkmış ekmeğin, pidenin kokusu, sobanın üzerinde kızartılan uzun ekmek dilimleri, sıcak ekmek dilimlerinin üzerinde eriyen, yoğurttan yapılmış tereyağın lezzeti…Şimdi bile aklıma geldikçe, ağzım sulanıyor güvercin.

Bir de yoğurtlu pide vardı, çok sevdiğim. Keş nedir bilir misin güvercin? Çocukluğumdan kalan lezzetlerin arasında keş var. Keş, torba yoğurdundan, sabun kalıplarına benzer şekilde, biraz irice yapılır, güneşte bırakılarak sertleştirilirdi. İnce ince kesilip, soba da kızartılınca, peynir gibi çok lezzetli bir hale gelirdi. Bazen de rende halinde eriştenin üzerine konur, üzerine tereyağ dökülürdü… Keşli eriştenin, benim için hala değme makarnalardan çok daha güzel ve unutulmaz bir lezzeti vardır.’.

‘Lal, çocukluğunun anıları ve lezzetleri, çok güzel ama buradan bir yere varacak mıyız? Yoksa anlattıkların, karnımızın daha fazla acıkmasına mı yol açacak?’.

‘Son zamanlarda yaşadıklarımı biliyorsun. Çok üzülmüş, çok yorulmuş ve hırpalanmıştım güvercin. Belki de yorgun ruhumu tazelemek, kafamı toplamak için, sevdiğim şeylerin peşine düşmüşümdür. Çocukluğum, belki de bu yüzden gözlerimin önünde canlanıveriyordur. Çocukluğumun kaygısız saf neşesini özledim, onu aramaya başladım sanırım. Çocukluğum da, yazları geçirdiğim, mekanlara gittim, yorulana kadar dolaştım, yoğurtlu pide yedim’. ‘Nedense biraz hüzünlü gibisin Lal. Bazen aklımızın yarattığı güzellikler, gerçeklerden çok daha güzel olabiliyor, değil mi’, diye sordu güvercin.

‘Haklısın’, dedi Lal. ‘Aynen öyle oldu güvercin, aklımın yarattığı anıların, çok daha güzel olduğunu gördüm. Zaman geçtikçe akıl, hatırladıklarını güzelleştirerek, hafızalarımızda saklıyor. Oysa geçen yıllarla beraber, yaşadığımız her şeyin tadı, kokusu, belki de hislerimiz, duygularımız, daha yorgun ve daha sıradan hale geliyor.’.

‘Ne demek istiyorsun lal? Çocukluk mekanlarında gezerken, hatıralarında yaşattığın ve bu yüzden aradığın lezzetlere ulaşamadın mı?’. ‘Çocukken yaşadığım yerler ve bahçeler, hep beton olmuş güvercin. Çocukluğumun hiç bir mekanı kalmamış. Hepsi ve her yer, yıkılmış, gitmiş, değişmiş. Yok olan yerlere, kocaman gökdelenler dikilmiş, nefes alıp, nefes aldıran ağaçlar yok olmuş. Bazı yerler yıkılmış, kentsel dönüşüme girmiş. Çocukluğumun bahçeleri ve evleri yok artık. Geçmişim, dünyadan silinmiş, gitmiş. Sadece anılarımda yaşattığım güzellikler kalmış. Bahçemizin yere dökülen dutlarını, çitleri boydan boya yeşile dönüştüren, hanımeli'nin bütün bahçeyi kaplayan kokusunu, bir türlü susmayan cırcır böceklerinin seslerini artık nerede bulacağım güvercin? Sadece anılarım ve bu anılarla birlikte yaşadığım insanlardan sağ kalanlar var artık.’.

‘Lal, kızmaya başlıyorum, bak’, dedi güvercin. ‘Bu konuya nasıl bu kadar takıldın, hiç anlamıyorum. Yine ne oluyor sana?’. ‘Kızma bana güvercin. Galiba çocukluk günlerimin büyüsünü aramaktayım’.

‘Oysa her zamanın, kendi büyüsü ve kendi güzelliği var Lal. Yarın olunca da, belki bugünleri arar olacaksın’. ‘Haklısın Güvercin. Zaten çocukluğum için çıktığım yolculuktan dönerken, ben de artık, geçmişe değil, bugüne odaklanmaya, bugünü severek yaşamaya karar verdim’. ‘İyi’, dedi güvercin. Durdu, biraz daha düşündü, yine, ‘iyi’, diye mırıldandı. Sonra da, ‘güneşin batışını selamlamam lazım’ diyerek, uçtu gitti…