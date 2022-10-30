Hereke halkı,Tarım Kredi Kooperatifi Marketi istiyor

Vatandaşlar; Şok, BİM, A-101, Migros gibi mağazalara esir bırakılmıştı…

Sonrasında devreye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri girdi.

Sayıları hızla artıyor…

Kocaeli’nin birçok bölgesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri var…

Ama henüz Hereke’de açılmadı.

Herekeliler, beldelerine Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nin açılmasını istiyor…

Bu isteğin ayrıntılarını sizinle paylaşmadan, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kendi sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor;

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETİ

Türkiye’nin tarımsal kredi ve girdi lideri, çiftçilerin sosyoekonomik güvencesi durumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri bugün, Merkez Birliğine bağlı bölge birlikleri, kooperatifleri, hizmet büroları, şirketleri ile ülkemiz ve dünya için tarımın, stratejik önemini kavramış ve sektörün en büyük öncü kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ülke tarımının iftihar kaynaklarından biri haline gelerek Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri görevlerini yerine getirmek ve kuruluş amacını ifa etmek üzere hâlihazırda 1805 hizmet noktası, 17 bölge birliği, 800 bin ortağı ve 15 şirketi ile Türkiye’nin en güçlü paydaş yapısına sahip grubudur.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market olarak Ankara Merkez Market adıyla ilk mağazamızı 01 Mart 2017 tarihinde Ankara Bahçelievler’de müşterilerimizle buluşturduk. 16 Aralık 2020 tarihinden bugüne, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin gıda perakendeciliği alanındaki iştiraki olarak TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi adı ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

MARKALARI

Tarım Kredi Anadolu

Tarım Kredi Tarmes

Tarım Kredi Elit

Tarım Kredi Tarsüt

Tarım Kredi Tarsu

Koopti Soğuk Çay

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANITTI

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu markette alışveriş yapmasıyla tanınmaya başlandı…

Türkiye’de 1000’in üzerinde market açıldığı konuşuluyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satılan ürünler, tamamen yerli malı ve organik.

Fiyatları da diğer market zincirlerine göre daha uygun deniyor.

**

Gelelim asıl konumuza…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kocaeli’nin birçok bölgesinde açıldı, açılmaya da devam ediyor.

Önceki gün Hereke’den bazı vatandaşlar aradı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Kocaeli’nin birçok bölgesinde açıldığını, ama Hereke’de açılmadığını söylediler.

SÖĞÜT VE TUNA İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Hereke’de açılması için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile görüşmüşler, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile görüşmüşler.

Başkanlar, marketi isteyen vatandaşlara marketin açılması için yer olup olmadığını sormuşlar. Vatandaşlar da Tarım Kredi Kooperatif Market’in açılması için birkaç yer göstermişler.

YETKİLİLER BELDEDE İNCELEMEDE BULUNMUŞ

Hatta Tarım Kredi Kooperatif Market yetkilileri Hereke’ye gidip, incelemelerde bulunmuşlar.

Ama herhangi bir sonuç çıkmamış.

Vatandaşlar da Hereke’ye Tarım Kredi Kooperatif Market’in açılmasını istiyorlar.

Diğer marketler zincirlerine mahkum bırakıldıklarını söylüyorlar.

Hereke halkının da Tarım Kredi Kooperatif Marketinden faydalanmasını istiyorlar.

Körfez’de Mimar Sinan ve Hacı Osman Mahalleri olmak üzere ilçenin birçok yerinde Tarım Kredi Kooperatif Market’in olduğunu söylüyorlar.

Tarım Kredi Kooperatif Market’inde fiyatlar biraz daha uygun, Herekeli vatandaşlar da bu imkandan yararlanmak istiyor.

HEREKE HALKININ SESİNE KULAK VERİN

Herekeli vatandaşların Tarım Kredi Kooperatif Marketleri isteklerini yukarıda sizinle paylaştım.

Hereke, büyük bir bölge.

Nüfusu 40 bine yakın.

Gerek Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gerekse Tarım Kredi Kooperatif Marketi yetkilileri, bu soruna bir el atmalı.

Herekeli vatandaş beldelerine Tarım Kredi Kooperatif Marketi istiyor, Herekeli vatandaşların bu istekleri yerine getirilmeli.

HEREKE HALKI MARKETTEN MAHRUM BIRAKILMAMALI

Parti ayrımı olmaksızın Hereke halkı da Tarım Kredi Kooperatif Marketini beldelerinde görmek istiyor, Hereke halkı da marketlerdeki indirimlerden faydalanmak istiyor.

Hereke halkı Tarım Kredi Kooperatif Marketinden mahrum bırakılmamalı. Hereke halkının bu isteği ivedilikle yerine getirilmeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2019 tarihinde Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmıştı. Erdoğan’ın bu alışverişinden sonra gözler bu marketlere çevrildi.

Xxxxxxxxxxşşşşşşşşşşşşş

Değirmendere’de temizlik firması emek sömürüsü yapıyor

Temizlik firmalarının sayısı hızla artıyor. Bir yandan sayıları artarken, diğer yandan da bazı firmalar emek sömürüsü yapıyor. Bana gelen bilgilere göre Değirmendere'de bir temizlik firması evlere temizlik görevlisi gönderiyor. Temizlik başına 500 TL. alıyor. Temizliğe gönderdiği eleman ise haftalık 1000 TL alıyor. Sigorta yok! Bu görevliler hemen her gün temizliğe gidiyor. Ev temizliğinde elden nakit para alınıyor.Fatura kesilmiyor. Bu açıkça emek sömürüsü köle ticareti. Bu firmalar denetleniyor mu? Belli değil. İs kazası olsa temizlik yaptıran kişi sorumlu olacak. Bu sömürüye bir son verilmeli.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

İYİ PSİKOLOJİ

Hayatından çıkar;

-Seni küçümseyenleri.

-Değerini bilmeyenleri.

-Saygı göstermeyenleri.

-Hep bencilleri.

-Hayatına müdahale edenleri.

-Arkandan konuşanları.

-Sevgi göstermeyenleri.

-Seni kıskananları.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

Özel günlerin unutulması, eşin özel günlerde ve sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakılması boşanma sebebidir.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi2015/20218 E. 2016/13513 K

XXXXXXXXXXXX

KONUŞAN KİTAP

Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır. (Tolstoy)

XXXXXXXXXXXXX

AKIL TOZU

Unutma; Mesafe koyman gereken insanlar;

-Yalan söyleyenler.

-Saygı göstermeyenler.

-Egosu tavanda olanlar.

-Sürekli yakınıp negatiflik saçanlar.

-Duygu sömürüsü yapanlar.

-Sözünü tutmayanlar.

Xxxxxxxxxxx

ATA KIZ

Türkiye'de en az üniversite mezunu olan ilçe %3 ile Urfa'nın Harran ilçesi;

AKP’nin aldığı oy %97

**

En fazla üniversite diplomasına sahip il %93Tunceli;

AKP’nin aldığı oy %3…

XXXXXXXXXXXXXX

Evinizde bunları yapın?

Kim evinde üç huyu terk ederse mutlu olur:

1.Eleştiriyi

2.Kınamayı

3.İğnelemeyi

**

Kim evinde üç şeyi teşvik ederse huzurlu olur:

1.Sabrı

2.Şükrü

3.Kanaati

**

Kim evinde üç şeyi yasaklarsa ferahlık içinde olur:

1.Gıybet

2.Tartışma

3.Küskünlük

(Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Xxxxxxxxxxxxxxxx

HAYAT KURTARAN EĞİTİM TÜYOLARI

Özgür Demirtaş'ın gençlere tavsiye ettiği, mutlaka okunması gereken 5 kitap!

1. Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

2. Hızlı ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman

3. Sapiens - Yuval Noah Harari

4. Dar Koridor - Daron Acemoğlu

5. Borsada Rastgele Seyir - Burton Malkiel

Xxxxxxxxxxxx

DÜNYA GIDA GÜNÜ

Türkiye;

-Dünya sebze üretiminde 4’üncü…

-Meyve üretiminde 5’inci…

- Avrupa’da tarımsal üretimde 1’inci…

-Sığır varlığında 1’inci…

**

Fındık, üzüm, incir, kayısı gibi kuru meyvelerde hem üretimde hem ihracatta dünya birincisi olan Türkiye, nasıl oluyor gıda enflasyonunda da 1’inci oluyor? (Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım)