20 yıldır iktidarda olan AKP'nin en büyük başarısızlığı ortaya çıktı! 

Baskın seçim olmazsa, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Haziran 2023’te yapılacak.

Araştırma şirketleri peş peşe yaptıkları anketleri kamuoyuyla paylaşıyorlar.

Önceki gün Yeniçağ gazetesinde de anket sonuçları yayınlandı.

Birlikte okuyalım;

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Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü yaptıkları çalışmaya ilişkin anket sonuçlarını sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladı.

Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak “İktidarın en başarısız olduğu konular” soruldu. Birden fazla cevabın verildiği son anket sonuçlarına göre, %58,8 ‘ekonomi’ konusu AKP’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırayı aldı.

Ekonomiyi, % 13,6 “ Eğitim sistemi” takip etti.

AKP’NİN BAŞARISIZLIK SIRALAMASI SON ANKET SONUÇLARI ŞÖYLE:

Ekonomi % 58.8

Eğitim sistemi % 13.6

Adalet/Hukuk sistemi %11,5

Sığınmacı politikası %6,6

Dış politika %5,5

Sağlık sistemi %5,5

Ülke yönetimi %4,6

Tarım ve Hayvancılık Politikaları %3,4

Diğer %11,0

Başarısızlığı yok %7,8

Cevap yok %12,5

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SON ANKET AKP VE MHP'YE FIRTINAYI HABER VERDİ

ArtıBir Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan önünde. Genel seçimde ise MHP baraj altı kalıyor.

Duvarın haberine göre, ArtıBir Araştırma Şirketi, ' Türkiye Gündemi Araştırması'nın ekim ayı sonuçlarını açıkladı. 10-18 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 1500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi tercihleri soruldu.

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"Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle dağıldı: AKP yüzde 30.2, CHP yüzde 27.9, İYİ Parti yüzde 14.8, HDP yüzde 10.8. Sonuca göre baraj altı kalan MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.9 oldu. Katılımcıların yüzde 4,2'si DEVA Partisi, yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ni seçti.

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"Bu Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olursa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 47'si 'Hayır', yüzde 38'i 'Evet' yanıtını verdi. Yüzde 15'i ise kararsız.

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Katılımcılara "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda aşağıdaki isimlerden hangisinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istersiniz?" sorusu da yöneltildi.

Yüzde 33.3'ü 'Hiç kimse' derken, sorulan isimler arasında en yüksek oyu yüzde 19.4 ile Süleyman Soylu aldı.

Yüzde 14,4 'Fikrim yok' derken, katılımcıların yüzde 12'si Selçuk Bayraktar'ı, yüzde 7,5'i Devlet Bahçeli'yi seçti. Binali Yıldırım yüzde 7,1, Hulusi Akar ise yüzde 6,5 oranında tercih edildi.

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"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu: Yüzde 43.4'ü Kılıçdaroğlu, yüzde 38.5'i Erdoğan derken, yüzde 18.1 gibi oran da 'kararsız' yanıtı verdi.

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Yukarıda sizinle yapılan iki anket sonucunu paylaştım.

Ankete göre AKP'nin en başarısız olduğu konuların birinci sırasında ekonomi çıktı.

Zamlar otomatiğe bağlandı…

Satın alma gücü iyice düştü…

1 Ocak’tan itibaren zamlar yine peş peşe gelecek.

Satın alma gücümüz daha da düşecek.

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İYİ PSİKOLOJİ

Hayatından çıkar;

-Seni küçümseyenleri.

-Değerini bilmeyenleri.

-Saygı göstermeyenleri.

-Hep bencilleri.

-Hayatına müdahale edenleri.

-Arkandan konuşanları.

-Sevgi göstermeyenleri.

-Seni kıskananları.

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HAKLARINI ÖĞREN

Özel günlerin unutulması, eşin özel günlerde ve sosyal ortamlarda sürekli yalnız bırakılması boşanma sebebidir.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi2015/20218 E. 2016/13513 K

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KONUŞAN KİTAP

Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış tarzındadır. (Tolstoy)

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AKIL TOZU

Unutma; Mesafe koyman gereken insanlar;

-Yalan söyleyenler.

-Saygı göstermeyenler.

-Egosu tavanda olanlar.

-Sürekli yakınıp negatiflik saçanlar.

-Duygu sömürüsü yapanlar.

-Sözünü tutmayanlar.

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ATA KIZ

Türkiye'de en az üniversite mezunu olan ilçe %3 ile Urfa'nın Harran ilçesi;

AKP’nin aldığı oy %97

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En fazla üniversite diplomasına sahip il %93Tunceli;

AKP’nin aldığı oy %3…

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Evinizde bunları yapın?

Kim evinde üç huyu terk ederse mutlu olur:

1.Eleştiriyi

2.Kınamayı

3.İğnelemeyi

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Kim evinde üç şeyi teşvik ederse huzurlu olur:

1.Sabrı

2.Şükrü

3.Kanaati

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Kim evinde üç şeyi yasaklarsa ferahlık içinde olur:

1.Gıybet

2.Tartışma

3.Küskünlük

(Mevlana Celaleddin-i Rumi)

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HAYAT KURTARAN EĞİTİM TÜYOLARI

Özgür Demirtaş'ın gençlere tavsiye ettiği, mutlaka okunması gereken 5 kitap!

1. Ulusların Düşüşü - Daron Acemoğlu

2. Hızlı ve Yavaş Düşünme - Daniel Kahneman

3. Sapiens - YuvalNoahHarari

4. Dar Koridor - Daron Acemoğlu

5. Borsada Rastgele Seyir - BurtonMalkiel

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DÜNYA GIDA GÜNÜ

Türkiye;

-Dünya sebze üretiminde 4’üncü…

-Meyve üretiminde 5’inci…

- Avrupa’da tarımsal üretimde 1’inci…

-Sığır varlığında 1’inci…

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Fındık, üzüm, incir, kayısı gibi kuru meyvelerde hem üretimde hem ihracatta dünya birincisi olan Türkiye, nasıl oluyor gıda enflasyonunda da 1’inci oluyor? (Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım)